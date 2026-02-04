TV Republika wnioskuje do KRRiT o możliwość spłaty rocznej raty koncesyjnej (1,85 mln zł) w miesięcznych transzach, zamiast jednorazowo.

Koszt 10-letniej koncesji naziemnej dla TV Republika wynosi 17,85 mln zł, a miejsce na MUX-8 znacząco zwiększyło jej zasięg.

Po zmianach w mediach publicznych w grudniu 2023 r. TV Republika odnotowała gwałtowny wzrost oglądalności, osiągając w 2025 r. średnio 320 495 widzów (6,1% udziału).

Eksperci kwestionują stabilność finansowania TV Republika i równość traktowania nadawców, wskazując, że rozłożenie opłat na raty może być niesprawiedliwe wobec innych.

KRRiT i opłaty koncesyjne TV Republika

Na środowym (4 lutego) posiedzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jednym z punktów obrad będzie wniosek Telewizji Republika dotyczący sposobu regulowania opłat koncesyjnych. Jak poinformował PAP członek Rady prof. Tadeusz Kowalski, chodzi o możliwość spłaty drugiej raty należności w częściach, zamiast w jednej rocznej transzy.

Koncesja mux-8 i koszty nadawania

Koszt 10-letniej koncesji naziemnej dla TV Republika wynosi 17,85 mln zł, a roczna rata to 1,85 mln zł. Telewizja opłaciła za nadawanie swojego programu do końca stycznia 2026 r.

Uzyskanie w 2024 r. miejsca na ogólnopolskim multipleksie MUX-8 znacząco zwiększyło zasięg techniczny stacji, umożliwiając dotarcie do niemal wszystkich gospodarstw domowych korzystających z naziemnej telewizji cyfrowej.

Oglądalność TV Republika i wyniki finansowe

Założona w 2013 r. stacja, której redaktorem naczelnym jest Tomasz Sakiewicz, po zmianach w mediach publicznych w grudniu 2023 r. zanotowała dynamiczny wzrost oglądalności. Udziały sięgnęły 3–4 proc., co uplasowało ją w ścisłej czołówce kanałów informacyjnych.

Według danych KRRiT w 2025 r. Republika była najczęściej oglądaną stacją informacyjną ze średnią 320 495 widzów (6,1 proc.), wyprzedzając TVN24 i TVP Info. W 2024 r. nadawca wykazał blisko 950 tys. zł zysku netto.

Eksperci o finansowaniu i równości nadawców

Medioznawca dr Krzysztof Grzegorzewski z Uniwersytetu Łódzkiego ocenił, że rozłożenie opłat na raty budzi wątpliwości. – „Nie jest to sprawiedliwe w stosunku do pozostałych nadawców, którzy muszą opłacać koncesję w jednej, rocznej transzy” – podkreślił. Zaznaczył również, że warunkiem koncesji jest stabilne finansowanie. – „Telewizja Republika nie ma stabilnego finansowania, bo zbiórki od widzów nie można do tego zaliczyć” – dodał.

