Prawie 2 tys. zł zostanie w kieszeni przedsiębiorcy

Wakacje składkowe to ulga, która pozwala przedsiębiorcy nie płacić przez jeden miesiąc w roku składek na ubezpieczenia społeczne. W tym czasie pieniądze wykłada za niego budżet państwa. Zwolnienie obejmuje składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe, a także wpłaty na Fundusz Pracy oraz ewentualnie Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ile można zyskać? Przedsiębiorca opłacający pełny ZUS, razem ze składką chorobową, może zaoszczędzić maksymalnie 1926,76 zł. Jeśli nie opłaca dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ulga wyniesie 1788,29 zł. To konkretne pieniądze, które zostaną w firmowej kasie.

Z danych ZUS przekazanych Business Insiderowi wynika, że od początku 2026 roku z wakacji składkowych skorzystało już ponad milion przedsiębiorców. Budżet państwa zapłacił za nich około 1,5 mld zł składek. Wiele osób zostawia jednak załatwienie formalności na ostatnią chwilę. Największym zainteresowaniem cieszy się zwolnienie za grudzień.

Wniosek do ZUS trzeba złożyć do 30 listopada

Przedsiębiorcy, którzy chcą, aby państwo opłaciło za nich składki za grudzień, muszą złożyć wniosek najpóźniej w poniedziałek 30 listopada. Dokument ma oznaczenie RWS i należy go przesłać za pośrednictwem portalu eZUS.

We wniosku trzeba wskazać miesiąc, którego ma dotyczyć zwolnienie. Nie można więc czekać do grudnia, jeśli chce się skorzystać z ulgi właśnie za ten miesiąc. Termin jest nieprzekraczalny.

Kto może skorzystać z wakacji składkowych?

Nie każdy przedsiębiorca automatycznie otrzyma zwolnienie. Trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat kalendarzowych przychód z działalności gospodarczej nie mógł przekroczyć równowartości 2 mln euro. Z ulgi mogą też skorzystać osoby, które w ostatnich dwóch latach w ogóle nie osiągnęły przychodu z firmy.

Ważne są również pozostałe zasady. Przedsiębiorca musi:

podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzenia działalności w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

zgłaszać do ubezpieczeń nie więcej niż 10 osób;

nie wykonywać w poprzednim ani obecnym roku działalności na rzecz byłego pracodawcy, jeśli zakres usług pokrywa się z obowiązkami wykonywanymi wcześniej na etacie;

nie przekroczyć limitu pomocy de minimis, wynoszącego 300 tys. euro w okresie trzech lat.

Trzeba pamiętać o pomocy de minimis

Samo wypełnienie formularza RWS to nie wszystko. Do wniosku należy dołączyć dokument dotyczący pomocy de minimis otrzymanej w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie dokumentów. Może to być zaświadczenie o otrzymanej pomocy, oświadczenie o jej wysokości albo oświadczenie, że przedsiębiorca nie korzystał z takiego wsparcia.

W ustaleniu, jaką pomoc otrzymała firma, może pomóc rejestr SUDOP, czyli System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej. Trzeba przy tym uważać na prawdziwość podawanych informacji. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy.

Firma działa normalnie, a ZUS płaci państwo

Wakacje składkowe nie oznaczają zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może normalnie prowadzić firmę, wystawiać faktury, przyjmować zlecenia i zarabiać. Nie musi też zamykać zakładu ani rezygnować z pracy na cały miesiąc.

Ulga dotyczy wyłącznie określonych składek za jeden miesiąc w roku. Jeśli przedsiębiorca spełnia warunki, może więc normalnie pracować, a pieniądze, które musiałby przeznaczyć na składki społeczne, zostaną w jego kieszeni. Trzeba tylko pamiętać o terminie: wniosek o zwolnienie za grudzień 2026 roku. musi trafić do ZUS do 30 listopada.

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