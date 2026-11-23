Waloryzacja emerytur 2027. Nowe wyliczenia po danych GUS. Seniorzy mogą dostać więcej pieniędzy

Najnowsze wyliczenia wskazują, że przyszłoroczna waloryzacja może być wyższa, niż jeszcze niedawno przewidywano. Wcześniejsze szacunki zakładały podwyżkę świadczeń o 3,70 proc. Jednak po publikacji nowych danych Głównego Urzędu Statystycznego prognozowany wskaźnik wzrósł do 4,72 proc. W październiku 2026 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 6,1 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Uwzględniając te dane oraz przyjętą w wyliczeniach inflację na poziomie 3,5 proc., przygotowaliśmy nowy szacunek przyszłorocznej waloryzacji.

Według najnowszych wyliczeń seniorzy w 2027 roku mogliby zyskać od kilkudziesięciu do ponad 200 zł miesięcznie. Przy prognozowanej waloryzacji na poziomie 4,72 proc. najniższa emerytura wzrosłaby z 1978,49 zł do około 2071,88 zł brutto, czyli o 93 zł. Świadczenie w wysokości 2173 zł zwiększyłoby się do 2276 zł, a więc o 103 zł. To wciąż mniej niż tegoroczna waloryzacja, która wyniosła 5,3 proc.

Emerytura, która wynosi obecnie 2483 zł, wzrosłaby do około 2600 zł, czyli o 117 zł. Przy świadczeniu w wysokości 3000 zł podwyżka sięgnęłaby 142 zł. Taki senior otrzymywałby od marca emeryturę w kwocie ok. 3142 zł. W ciągu roku zyskałby w ten sposób około 1700 zł brutto.

Waloryzacja emerytur 2027. Nawet 244 zł więcej miesięcznie dla seniorów

Na największe podwyżki mogliby liczyć seniorzy otrzymujący wyższe emerytury. Przy świadczeniu wynoszącym obecnie 3931 zł kwota wzrosłaby do około 4117 zł, czyli o 186 zł. Natomiast emerytura w wysokości 5173 zł zwiększyłaby się do około 5417 zł, co oznacza dodatkowe 244 zł miesięcznie. Z kolei przy świadczeniu wynoszącym 6208 zł podwyżka sięgnęłaby 293 zł, a emerytura wzrosłaby do około 6501 zł.

Dokładne wyliczenia dla poszczególnych wysokości świadczeń przedstawiamy w naszej galerii. Podane kwoty są wartościami brutto. Rzeczywiste podwyżki na kontach seniorów mogą się różnić ze względu na potrącaną składkę zdrowotną i ewentualny podatek dochodowy.

25

Dodatki do emerytur i rent również wzrosną w 2027 roku

W marcu 2027 roku wzrosną nie tylko emerytury i renty, ale także dodatki wypłacane przez ZUS. Zgodnie z najnowszymi wyliczeniami:

dodatek kombatancki wzrósłby z 366,68 zł do 383,99 zł , czyli o 17,31 zł,

, czyli o 17,31 zł, dodatek kompensacyjny zwiększyłby się z 55 zł do 57,60 zł , czyli o 2,60 zł,

, czyli o 2,60 zł, dodatek do renty inwalidy wojennego wzrósłby z 1403,90 zł do 1470,16 zł , czyli o 66,26 zł,

, czyli o 66,26 zł, dodatek za tajne nauczanie zwiększyłby się z 366,68 zł do 383,99 zł , czyli o 17,31 zł,

, czyli o 17,31 zł, dodatek pielęgnacyjny wzrósłby z 366,68 zł do 383,99 zł , czyli o 17,31 zł,

, czyli o 17,31 zł, dodatek dla sieroty zupełnej zwiększyłby się z 689,17 zł do 721,70 zł, czyli o 32,53 zł.

Zgodnie z szacunkowym wskaźnikiem waloryzacji wzrosłyby również dodatki, m.in. dla żołnierzy i osób deportowanych. Dodatek dla żołnierzy zwiększyłby się z 366,68 zł do 383,99 zł.

Waloryzacja emerytur 2027. Kiedy seniorzy dostaną podwyżki?

Waloryzacja emerytur i rent nastąpi 1 marca 2027 roku. Najnowsze szacunki wskazują na podwyżkę o 4,72 proc., jednak ostateczny wskaźnik nie jest jeszcze znany.

Do jego ustalenia potrzebne będą pełne dane za 2026 rok dotyczące inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń. Ostateczna wysokość podwyżek może się jeszcze zmienić. Seniorzy otrzymają wyższe świadczenia od marca 2027 roku.