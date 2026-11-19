W Polsce jest coraz więcej emerytów. GUS podał najnowsze dane

Według danych GUS w 2025 roku w Polsce było 9,45 mln emerytów i rencistów, czyli o 0,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Stanowili oni 25,3 proc. mieszkańców kraju. Największą grupę tworzyli emeryci. Ich liczba wynosiła 7,47 mln. W porównaniu z 2024 rokiem w Polsce przybyło 80,4 tys. emerytów, czyli 1,1 proc. Jednocześnie liczba rencistów zmniejszyła się o 14,8 tys. osób.

Na wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe przeznaczono w 2025 roku niemal 450 mld zł, o 8,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Z tej kwoty 366,4 mld zł przypadło na same emerytury. Wydatki na świadczenia z systemu pozarolniczego wyniosły 423,6 mld zł, natomiast z KRUS wypłacono ponad 26,3 mld zł.

Ile wynosi przeciętna emerytura w Polsce? Najwyższe świadczenia wypłacane są na Śląsku

Przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez ZUS wynosiła w 2025 roku 4178,94 zł brutto. Oznacza to wzrost o 8,2 proc. względem poprzedniego roku. Wysokość emerytur różniła się jednak w zależności od województwa. Najwyższe przeciętne świadczenie odnotowano w województwie śląskim. Wynosiło 4851,75 zł brutto. Najniższe emerytury otrzymywali mieszkańcy województwa lubelskiego – średnio 3776,73 zł. Różnica między tymi regionami przekraczała 1075 zł miesięcznie.

Najwięcej pieniędzy na wypłatę emerytur z ZUS przeznaczono w 2025 roku w województwie śląskim. Było to ponad 49,7 mld zł. Na drugim miejscu znalazło się województwo mazowieckie, gdzie wydatki wyniosły blisko 46,9 mld zł. Najmniejsze kwoty odnotowano natomiast w województwach opolskim (7,66 mld zł) oraz podlaskim (7,96 mld zł).

Z danych GUS wynika również, że średni wiek przechodzenia na emeryturę pozostaje zbliżony do ustawowego. W 2025 roku 94,4 proc. kobiet kończyło aktywność zawodową i przechodziło na emeryturę w wieku 60–64 lat, natomiast 98,4 proc. mężczyzn w wieku co najmniej 65 lat.

Kobiety dostają znacznie niższe emerytury. GUS pokazał konkretne kwoty

Szczególnie duże różnice widać w wysokości świadczeń wypłacanych kobietom i mężczyznom. Według danych GUS po waloryzacji w marcu 2025 roku przeciętna emerytura kobiet wynosiła 3421,61 zł brutto, podczas gdy mężczyźni otrzymywali średnio około 4,9 tys. zł.

Jeszcze dokładniejszy obraz przedstawia mediana emerytur, która wynosiła 3544,38 zł. Oznacza to, że połowa emerytów pobierała świadczenia nieprzekraczające tej kwoty. Wśród mężczyzn mediana wynosiła 4548,27 zł, natomiast w przypadku kobiet zaledwie 3011,10 zł.

W marcu 2025 roku 7,3 proc. emerytów otrzymywało świadczenia poniżej 1772,19 zł, czyli połowy mediany. Z kolei 22,2 proc. pobierało emerytury przekraczające 5316,57 zł.

Emerytury z KRUS i renty z ZUS. Takie kwoty wypłacano w 2025 roku

Przeciętne miesięczne świadczenie emerytalno-rentowe z KRUS wynosiło 2228,07 zł brutto, o 5,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Z kolei średnia renta z tytułu niezdolności do pracy wypłacana przez ZUS osiągnęła 3286,15 zł, a renta rodzinna 3701,15 zł brutto.

GUS poinformował również, że przeciętna emerytura z ZUS stanowiła 55,4 proc. średniego wynagrodzenia w Polsce. W przypadku KRUS wskaźnik ten wynosił 28,5 proc.

W 2025 roku przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwach domowych emerytów wynosiły 2140,08 zł, co oznacza realny wzrost o 4,4 proc. względem poprzedniego roku. Dla porównania średnie wydatki na osobę we wszystkich gospodarstwach domowych wynosiły 2015,42 zł.