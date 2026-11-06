Waloryzacja emerytur 2027. O tyle mogą wzrosnąć świadczenia seniorów

O ile mogą wzrosnąć emerytury i renty w 2027 roku? Aktualne prognozy wskazują na niższą waloryzację świadczeń niż wcześniej zakładano. Jeszcze w październiku szacowano, że emerytury i renty wypłacane przez ZUS wzrosną o 5,12 proc. Jednak w związku z niepokojącymi prognozami NBP dotyczącymi inflacji przewidywany wskaźnik spadł obecnie do 3,7 proc. To mniej niż tegoroczna podwyżka, która wyniosła 5,3 proc.

Zgodnie z aktualną prognozą seniorzy otrzymaliby od kilkudziesięciu do ponad 200 zł więcej miesięcznie, w zależności od wysokości pobieranego świadczenia. Kwota podwyżki będzie uzależniona od wysokości obecnej emerytury lub renty. Przy prognozowanym wskaźniku waloryzacji (3,70 proc.) najniższa emerytura, która wynosi obecnie 1978,49 zł brutto, wzrosłaby do 2051 zł. Oznacza to podwyżkę o zaledwie 73 zł. Z kolei osoby pobierające świadczenie w wysokości 2173 zł otrzymywałyby 2253 zł, czyli o 80 zł więcej.

W przypadku emerytury wynoszącej 2483 zł nowe świadczenie wzrosłoby do 2575 zł. Oznacza to dodatkowe 92 zł miesięcznie. Przy emeryturze na poziomie 3000 zł podwyżka wyniosłaby 111 zł, a nowa kwota świadczenia - 3111 zł. W ciągu roku senior zyskałby w ten sposób 1332 zł brutto.

Waloryzacja emerytur 2027. Nawet 230 zł więcej miesięcznie dla seniorów

Na większe podwyżki mogłyby liczyć osoby otrzymujące wyższe świadczenia. Emerytura, która wynosi obecnie 3931 zł zwiększyłaby się do 4076 zł, czyli o 145 zł. Z kolei przy świadczeniu w wysokości 5173 zł nowa kwota wyniosłaby 5364 zł (191 zł więcej). Najwyższa podwyżka w naszych wyliczeniach dotyczy emerytury wynoszącej 6208 zł. Wzrosłaby ona do 6438 zł brutto, czyli aż o 230 zł miesięcznie.

Szczegółowe wyliczenia dla różnych wysokości emerytur przedstawiamy w naszej galerii. Wszystkie kwoty są wartościami brutto. Faktyczny wzrost przelewu na konto może się różnić ze względu na potrącaną składkę zdrowotną oraz ewentualny podatek dochodowy.

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Dodatki do emerytur i rent również wzrosną w 2027 roku

Marcowa waloryzacja obejmie nie tylko emerytury i renty, ale także dodatki wypłacane przez ZUS. Przy prognozowanym wskaźniku 3,70 proc. ich wysokość również uległaby zwiększeniu.

Zgodnie z najnowszymi wyliczeniami:

dodatek kombatancki wzrósłby z 366,68 zł do 380,25 zł, czyli o 13,57 zł,

dodatek kompensacyjny zwiększyłby się z 55,00 zł do 57,04 zł, czyli o 2,04 zł,

dodatek do renty inwalidy wojennego wzrósłby z 1403,90 zł do 1455,84 zł, czyli o 51,94 zł,

dodatek za tajne nauczanie zwiększyłby się z 366,68 zł do 380,25 zł, czyli o 13,57 zł,

dodatek pielęgnacyjny wzrósłby z 366,68 zł do 380,25 zł, czyli o 13,57 zł,

dodatek dla sieroty zupełnej zwiększyłby się z 689,17 zł do 714,67 zł, czyli o 25,50 zł.

Podwyżki objęłyby również inne świadczenia dodatkowe, w tym dodatek pieniężny dla żołnierzy oraz świadczenia przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej i osadzonym w obozach pracy.

Waloryzacja emerytur 2027. Kiedy seniorzy dostaną podwyżki?

Waloryzacja emerytur i rent zostanie przeprowadzona 1 marca 2027 roku. Przedstawiony wskaźnik 3,70 proc. jest obecnie prognozą, a nie ostateczną wysokością przyszłorocznych podwyżek. Do wyznaczenia oficjalnego wskaźnika potrzebne będą pełne dane za 2026 rok, przede wszystkim dotyczące średniorocznej inflacji w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W związku z tym prognozowana wysokość waloryzacji może jeszcze ulec zmianie. Podwyższone świadczenia będą wypłacane od marca 2027 roku.