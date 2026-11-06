Pół wieku w jednej firmie

W dzisiejszym świecie, gdzie zmiana pracy co kilka lat stała się normą, historia bohaterki opisanej przez Dominika Molińskiego w serwisie Next Gazeta.pl brzmi niemal nieprawdopodobnie. Kobieta przez ponad 50 lat była związana z tym samym pracodawcą. Przez cały ten czas zajmowała się sprawami administracyjnymi, budując kapitał, który po latach stał się fundamentem jej finansowego bezpieczeństwa.

Decyzja o przejściu na emeryturę nie zapadła jednak w momencie osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Bohaterka kontynuowała pracę znacznie dłużej, co stało się kluczowym elementem jej strategii. Dopiero we wrześniu 2021 roku, mając ponad 70 lat, zdecydowała się zakończyć aktywność zawodową i złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Liczby, które dają do myślenia

Efekt wyliczeń ZUS był imponujący już na samym początku. W 2021 roku kobiecie przyznano świadczenie w wysokości ponad 11,9 tys. zł brutto miesięcznie. Choć już ta kwota mogła budzić podziw, system emerytalny przewiduje mechanizmy, które dbają o realną wartość wypłat w kolejnych latach. Dzięki corocznym waloryzacjom, świadczenie bohaterki sukcesywnie rosło.

Ostatnia istotna zmiana nastąpiła 1 marca 2026 roku. Po uwzględnieniu kolejnych podwyżek, obecna emerytura byłej pracownicy administracyjnej wynosi ponad 18 230 zł brutto miesięcznie. To kwota, która nie tylko zapewnia godne życie, ale jest też żywym dowodem na to, że każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego ma realne przełożenie na stan konta seniora.

To nie jest odosobniony przypadek

Choć przypadek kobiety jest wyjątkowy, nie jest ona jedyną osobą, która dzięki determinacji uzyskała tak wysokie świadczenie. Podobną drogą podążył inny senior, pracujący wcześniej jako elektromonter. Mężczyzna wykazał się jeszcze większą wytrwałością, pozostając u jednego pracodawcy przez prawie 58 lat. Na emeryturę przeszedł dopiero po ukończeniu 75. roku życia.

Wynik jego wyliczeń jest jeszcze wyższy – w lipcu 2026 roku otrzymał on swoją pierwszą emeryturę, która wyniosła ponad 23,3 tys. zł brutto. Te dwie historie, choć dotyczą różnych zawodów i osób, mają wspólny mianownik: świadome odroczenie momentu zakończenia pracy i konsekwentne odprowadzanie składek przez niemal sześć dekad.

Jak działa mechanizm wysokiej emerytury?

Wiele osób zastanawia się, dlaczego dodatkowe lata pracy tak drastycznie zmieniają wysokość świadczenia. Według wyjaśnień zawartych w publikacji źródłowej, kluczowe są trzy czynniki. Po pierwsze, każda kolejna wypłata to kolejne składki gromadzone na indywidualnym koncie w ZUS. Po drugie, cały zgromadzony kapitał podlega waloryzacji, co oznacza, że „pracuje” on na przyszłą emeryturę nawet bez wpłacania nowych kwot.

Trzeci element jest czysto matematyczny i wynika z tablic średniego dalszego trwania życia publikowanych przez GUS. Im później przechodzimy na emeryturę, tym mniejsza jest liczba miesięcy, przez którą ZUS dzieli zgromadzony kapitał. W efekcie każdy rok zwłoki może znacząco podnieść ostateczną kwotę. Choć nie każdy ma zdrowie i możliwości, by pracować ponad pół wieku, przykłady te pokazują, że system emerytalny realnie nagradza aktywność zawodową seniorów.