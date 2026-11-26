Nowe kandydatury do Rady Polityki Pieniężnej

Zrobiło się gorąco wokół dwóch wolnych miejsc w Radzie Polityki Pieniężnej. W środę minął termin zgłaszania kandydatów, których wybierze Senat. Na stole leżą dwa nazwiska, a każde z nich budzi spore emocje. Koalicja Obywatelska zgłosiła kandydaturę posłanki Izabeli Leszczyny, a Lewica profesora Marcina Piątkowskiego. Informacje te potwierdziła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Dwa miejsca w RPP czekają na obsadzenie od początku listopada 2026 roku. To wtedy senatorowie odwołali z Rady Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka, którzy przeszli do zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Teraz piłka jest po stronie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Kandydaci muszą zostać przez nią zaopiniowani. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska ma nadzieję, że uda się to zrobić sprawnie.

Jeżeli wszystko będzie dobrze, jeszcze w tym roku będziemy mogli wybrać członków Rady Polityki Pieniężnej – zapowiedziała.

Izabela Leszczyna kandydatką do RPP. Jakie ma kompetencje?

Kandydatura Izabeli Leszczyny to z pewnością największe zaskoczenie. To polityczka z pierwszej ligi, była minister zdrowia i wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej, ale nie jest ekonomistką z wykształcenia. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czy to ją dyskwalifikuje?

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, pytana o kompetencje kandydatki, broniła tego wyboru. Jej zdaniem o niezależności członka Rady decyduje charakter, a nie dyplom. "A Izabela Leszczyna jest osobą bardzo uczciwą i o bardzo silnym charakterze. Jest propaństwowcem" – stwierdziła marszałek.

Zdaniem Kidawy-Błońskiej, kandydatura Izabeli Leszczyny do RPP jest uzasadniona jej wieloletnim doświadczeniem w finansach publicznych, zdobytym m.in. na sekretarza stanu w ministerstwie finansów. Kidawa-Błońska podkreśliła, że choć Leszczyna nie ma dyplomu z ekonomii, to całe życie zawodowe poświęciła tematom finansowym.

Studia to tylko 4 czy 5 lat, a ona całe życie zajmowała się tymi tematami, więc ma bardzo duże doświadczenie – dodała.

Doświadczenie Izabeli Leszczyny w obszarze finansów publicznych to między innymi:

wieloletnia praca jako posłanka (od 2007 roku),

pełnienie funkcji wiceministra finansów w latach 2013-2015,

ukończenie studiów podyplomowych z finansów publicznych w Szkole Głównej Handlowej.

Marcin Piątkowski, ekonomista z międzynarodowym doświadczeniem

Drugim kandydatem, zgłoszonym przez klub Lewicy, jest profesor Marcin Piątkowski. To postać z zupełnie innego świata niż Izabela Leszczyna. Piątkowski to doktor habilitowany nauk ekonomicznych i profesor Akademii Leona Koźmińskiego, a jego kandydaturę mocno wspiera marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Lider Nowej Lewicy nazwał go wprost "jednym z najwybitniejszych ekonomistów w Polsce". Czarzasty przypomniał też o głośnej książce Piątkowskiego "Złoty wiek", w której autor analizował sukces gospodarczy Polski po 1989 roku. Marcin Piątkowski to ekonomista z doświadczeniem w Banku Światowym i Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Jego CV obejmuje również pracę jako główny doradca premiera Indii Narendry Modiego.

W przeciwieństwie do politycznej ścieżki Izabeli Leszczyny, kandydatura Marcina Piątkowskiego opiera się na jego eksperckiej wiedzy i międzynarodowej karierze w najważniejszych instytucjach finansowych świata.

Kiedy Senat wybierze nowych członków RPP i jakie są jej zadania?

Droga do objęcia fotela w Radzie Polityki Pieniężnej nie jest jeszcze zakończona. Obie kandydatury – Izabeli Leszczyny i Marcina Piątkowskiego – muszą najpierw trafić pod lupę senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. To tam odbędą się przesłuchania i tam zapadnie pierwsza opinia. Dopiero po tym etapie sprawą zajmie się cały Senat, który w głosowaniu zdecyduje, kto ostatecznie uzupełni skład RPP. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska liczy, że cała procedura zakończy się jeszcze w 2026 roku.

No dobrze, ale czym właściwie jest Rada Polityki Pieniężnej i dlaczego jej skład jest tak ważny? W skrócie: to jeden z najważniejszych organów w państwie, jeśli chodzi o finanse. Działa przy Narodowym Banku Polskim, a w jej skład wchodzi prezes NBP (jako przewodniczący) oraz dziewięciu członków powoływanych na sześcioletnie kadencje przez prezydenta, Sejm i Senat (po trzy osoby każdy).

Głównym zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest ustalanie stóp procentowych NBP, co ma bezpośredni wpływ na oprocentowanie kredytów i oszczędności Polaków. To właśnie decyzje RPP wpływają na to, ile płacimy za raty kredytu hipotecznego czy gotówkowego, a także ile zarabiamy na lokatach bankowych. Wybór nowych członków to więc nie jest tylko polityczna gra, ale decyzja, która realnie przekłada się na nasze portfele.

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