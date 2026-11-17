NBP blokuje konta TK. O co chodzi w tej decyzji?

Narodowy Bank Polski wstrzymał przelewy z kont Trybunału Konstytucyjnego. Bank przekonuje, że nie wie, czyje podpisy pod dyspozycjami wypłaty pieniędzy są w tym momencie ważne. A wszystko dlatego, że do NBP trafiły dwa komplety dokumentów, które całkowicie sobie przeczą. Sytuację wyjaśniał we wtorek członek zarządu NBP Paweł Szałamacha. Jak tłumaczył, bank centralny, który prowadzi rachunki Trybunału, musi mieć absolutną pewność, że pieniędzmi dysponują osoby do tego uprawnione.

Obecnie Narodowy Bank Polski nie ma podstaw do prawidłowego ustalenia, czy dyspozycje dotyczące wykonywania transakcji płatniczych na zlecenie Trybunału Konstytucyjnego byłyby składane przez osoby uprawnione – powiedział Szałamacha.

Podkreślił też, że decyzja banku jest czysto techniczna i nie ma nic wspólnego z polityką. To po prostu procedura bezpieczeństwa. Jak stwierdził, to nie NBP ma rozstrzygać spór, ale sam Trybunał.

To na Trybunale ciąży obowiązek dostarczenia jednoznacznych dokumentów co do dysponowania rachunkiem – podkreślił przedstawiciel zarządu NBP.

Dwa ośrodki władzy, czyli spór w Trybunale Konstytucyjnym

Decyzja banku to wierzchołek góry lodowej. Prawdziwy problem leży w samym Trybunale, gdzie od kilku tygodni trwa ostry konflikt o to, kto tak naprawdę nim kieruje. Z jednej strony jest dotychczasowy prezes, Bogdan Święczkowski. Z drugiej – grupa sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji, którzy uważają, że kierownictwo nad Trybunałem przejęła sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

30 października przedstawiciele tej grupy sędziów ogłosili, że Anna Korwin-Piotrowska, jako sędzia o najdłuższym stażu, tymczasowo przejmuje obowiązki kierującej pracami TK. Jedną z jej pierwszych decyzji było zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski nazwał te działania "uzurpacją". Efektem chaosu były właśnie sprzeczne dokumenty, które trafiły do NBP. Najpierw, 2 listopada, swoje oświadczenie o reprezentacji złożył prezes Bogdan Święczkowski. Kilka dni później, 6 listopada, do banku wpłynęły dokumenty wskazujące zupełnie inne osoby jako uprawnione do dysponowania pieniędzmi.

Rząd i prezydent w sporze o Trybunał Konstytucyjny

Prezydent Karol Nawrocki jednoznacznie stanął po stronie Bogdana Święczkowskiego. Działania grupy sędziów skupionej wokół Anny Korwin-Piotrowskiej nazwał wprost "naruszeniem porządku konstytucyjnego RP i siłowym przejęciem konstytucyjnego organu państwa".

Zupełnie sytuację ocenia premier Tusk. Szef rządu przypomina, że to Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów, ale prezydent Karol Nawrocki nie odebrał od części z nich ślubowania. Premier twierdzi, że Bogdan Święczkowski przez wiele tygodni uniemożliwiał nowym sędziom podjęcie pracy, a gdy ci w końcu postanowili zacząć pełnić swoje obowiązki, zostali "zaatakowani".

Sprawę dodatkowo komplikuje orzeczenie Sądu Najwyższego z 10 listopada, który uchylił zarządzenie Anny Korwin-Piotrowskiej o zawieszeniu Bogdana Święczkowskiego. Sędzia Korwin-Piotrowska oświadczyła jednak, że wyrok ten nie ma żadnego znaczenia, bo o zawieszeniach w TK decyduje wyłącznie sąd dyscyplinarny Trybunału. W efekcie mamy kompletny pat.

Policja i Nawrocki pod Trybunałem Konstytucyjny