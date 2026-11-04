Najnowsza decyzja RPP i jej bezpośrednie skutki
Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła. Na zakończonym w środę posiedzeniu, jej członkowie postanowili pozostawić stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie. To oznacza, że od ostatniej obniżki z marca 2026 roku, kiedy to stopy spadły o 0,25 punktu procentowego, koszt pieniądza w Polsce pozostaje stabilny.
Komunikat opublikowany przez bank centralny precyzuje, że poszczególne stopy procentowe wynoszą obecnie:
- stopa referencyjna: 3,75 proc.
- stopa lombardowa: 4,25 proc.
- stopa depozytowa: 3,25 proc.
- stopa redyskontowa weksli: 3,80 proc.
- stopa dyskontowa weksli: 3,85 proc.
Decyzja ta była powszechnie spodziewana przez ekonomistów, którzy wskazują na wciąż niepewną sytuację gospodarczą i uporczywą inflację, która, choć nie przyspiesza, wciąż utrzymuje się powyżej celu NBP.
Co decyzja o stopach procentowych oznacza dla kredytobiorców?
Brak zmian w polityce pieniężnej to dobra wiadomość dla osób spłacających kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu, ponieważ nie przyniesie podwyżki rat.
Jakie są prognozy dla stóp procentowych?
Większość analityków jest zgodna, że przestrzeń do obniżek stóp procentowych w najbliższym czasie jest bardzo ograniczona. Kluczowe będą kolejne odczyty inflacji oraz dane dotyczące kondycji polskiej gospodarki.