Najnowsza decyzja RPP i jej bezpośrednie skutki

Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła. Na zakończonym w środę posiedzeniu, jej członkowie postanowili pozostawić stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie. To oznacza, że od ostatniej obniżki z marca 2026 roku, kiedy to stopy spadły o 0,25 punktu procentowego, koszt pieniądza w Polsce pozostaje stabilny.

Komunikat opublikowany przez bank centralny precyzuje, że poszczególne stopy procentowe wynoszą obecnie:

stopa referencyjna: 3,75 proc.

3,75 proc. stopa lombardowa: 4,25 proc.

4,25 proc. stopa depozytowa: 3,25 proc.

3,25 proc. stopa redyskontowa weksli: 3,80 proc.

3,80 proc. stopa dyskontowa weksli: 3,85 proc.

Decyzja ta była powszechnie spodziewana przez ekonomistów, którzy wskazują na wciąż niepewną sytuację gospodarczą i uporczywą inflację, która, choć nie przyspiesza, wciąż utrzymuje się powyżej celu NBP.

Co decyzja o stopach procentowych oznacza dla kredytobiorców?

Brak zmian w polityce pieniężnej to dobra wiadomość dla osób spłacających kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu, ponieważ nie przyniesie podwyżki rat.

Jakie są prognozy dla stóp procentowych?

Większość analityków jest zgodna, że przestrzeń do obniżek stóp procentowych w najbliższym czasie jest bardzo ograniczona. Kluczowe będą kolejne odczyty inflacji oraz dane dotyczące kondycji polskiej gospodarki.