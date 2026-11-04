Stopy procentowe. Jest decyzja Rady

Karol Kobos
Karol Kobos
PAP
PAP
2026-11-04 15:29

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie - poinformował NBP.

Osoba w garniturze liczy stopy procentowe na kalkulatorze. O decyzji RPP przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Sutthiphong Chandaeng/ Shutterstock RPP: stopy procentowe bez zmian

Najnowsza decyzja RPP i jej bezpośrednie skutki

Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła. Na zakończonym w środę posiedzeniu, jej członkowie postanowili pozostawić stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie. To oznacza, że od ostatniej obniżki z marca 2026 roku, kiedy to stopy spadły o 0,25 punktu procentowego, koszt pieniądza w Polsce pozostaje stabilny.

Komunikat opublikowany przez bank centralny precyzuje, że poszczególne stopy procentowe wynoszą obecnie:

  • stopa referencyjna: 3,75 proc.
  • stopa lombardowa: 4,25 proc.
  • stopa depozytowa: 3,25 proc.
  • stopa redyskontowa weksli: 3,80 proc.
  • stopa dyskontowa weksli: 3,85 proc.

Decyzja ta była powszechnie spodziewana przez ekonomistów, którzy wskazują na wciąż niepewną sytuację gospodarczą i uporczywą inflację, która, choć nie przyspiesza, wciąż utrzymuje się powyżej celu NBP.

Co decyzja o stopach procentowych oznacza dla kredytobiorców?

Brak zmian w polityce pieniężnej to dobra wiadomość dla osób spłacających kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu, ponieważ nie przyniesie podwyżki rat.

Jakie są prognozy dla stóp procentowych?

Większość analityków jest zgodna, że przestrzeń do obniżek stóp procentowych w najbliższym czasie jest bardzo ograniczona. Kluczowe będą kolejne odczyty inflacji oraz dane dotyczące kondycji polskiej gospodarki.

 
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