Premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy podatkowej, która wprowadza zmiany w systemie podatkowym.

Apel ten jest związany z faktem, że prezydent Nawrocki w ciągu 16 miesięcy zawetował już 50 ustaw, co premier określił jako "absolutny rekord".

Proponowana ustawa zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego w PIT ze 120 tys. zł do 130 tys. zł, wprowadzenie nowego progu 24% oraz zwiększenie stawki CIT dla firm z przychodami powyżej 50 mln euro z 19 proc. do 22 proc.

Donald Tusk opublikował w środę wieczorem nagranie na swoim kanale w serwisie YouTube, w którym w ostrych słowach zwrócił się do Karola Nawrockiego. Powód? Ustawa wprowadzająca zmiany w podatkach, która czeka na decyzję głowy państwa. Premier podkreślił, że stawka jest wysoka, bo na wejście w życie nowych przepisów czeka około 5 milionów obywateli.

Rekordowa liczba wet

Szef rządu przypomniał, że Karol Nawrocki sprawuje urząd prezydenta od 16 miesięcy. Według wyliczeń Tuska, w tym krótkim czasie prezydent zdążył zawetować już 50 ustaw. Premier nie krył oburzenia tą statystyką.

- To absolutny rekord w historii Polski - stwierdził Donald Tusk, wyliczając wszystkie odrzucone przez prezydenta dokumenty.

Pięćdziesiąte weto dotyczyło również kwestii podatkowych. Teraz premier i miliony Polaków czekają na decyzję w sprawie kolejnej ustawy. Tusk obawia się, że w najbliższych godzinach możemy stać się świadkami weta nr 51.

„Na miłość Boga. Nad czym tu się zastanawiać?”

Głównym punktem sporu jest ustawa, która podwyższa pierwszy próg podatkowy ze 120 tys. zł do 130 tys. zł (przy zachowaniu stawki 12 proc.). Nowe przepisy wprowadzają też kolejny próg dla dochodów między 130 a 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Powyżej tej kwoty podatek ma wynosić 32 proc.

Premier podkreślił, że zmiany te nie są prezentem dla najbogatszych, ale realną pomocą dla grupy 3,5 miliona podatników, w tym nauczycieli czy pielęgniarek.

- Dochodzą mnie słuchy, że prezydent waha się i nie wiadomo, czy podpisze, czy nie. Na miłość Boga. Nad czym tu się zastanawiać? Tu chodzi o uczciwie zarobione pieniądze - grzmiał Donald Tusk w nagraniu.

Dodał również, że obecne podwyżki płac są „zżerane” przez podatki, dlatego podniesienie progów jest niezbędne.

Uderzenie w wielkie firmy

Nowa ustawa to nie tylko ulga dla obywateli, ale też wyższe obciążenia dla największych graczy na rynku. Dokument zakłada podniesienie stawki podatku CIT dla firm, których przychody przekroczyły 50 mln euro w poprzednim roku. Danina ta miałaby wzrosnąć z 19 proc. do 22 proc.

Premier w swoim apelu zaznaczył, że choć prawo prezydenta do weta jest bezdyskusyjne i zapisane w konstytucji, nie powinno służyć paraliżowaniu kraju.

- Weto nie może być narzędziem niszczenia państwa. Panie prezydencie, czas się naprawdę zastanowić, zanim podejmie pan decyzję o kolejnym, niepotrzebnym, 51. wecie - zaapelował szef rządu.

Nowelizacja została przyjęta przez Sejm 5 listopada, a przez Senat dzień później. Zgodnie z prawem, Karol Nawrocki ma 21 dni na podjęcie decyzji: może ustawę podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

W naszej galerii zobaczysz, jak wygląda waloryzacja dodatków do emerytury:

10

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie