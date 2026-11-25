Rosyjscy miliarderzy pozwali Polskę

Jak informuje rosyjska agencja RIA Nowosti, powodem odroczenia rozprawy był brak dowodów na to, że zagraniczni pozwani zostali prawidłowo powiadomieni o postępowaniu.

Pozew złożyli w maju 2026 r. Siergiej Kolesnikow i Igor Rybakow, założyciele i współwłaściciele rosyjskiego koncernu Technonicol, jednego z dużych producentów materiałów budowlanych. Oprócz Skarbu Państwa, pozwali również PKO BP, szwajcarski koncern Holcim, jego polską spółkę oraz Czesława Rybaka, byłego zarządcę przymusowego spółek Boerner Insulation i Boerner Service. Domagają się nie tylko ponad 462 mln zł odszkodowania, ale również odsetek naliczanych od 1 lipca 2025 r. do dnia wypłaty pieniędzy.

W sierpniu moskiewski sąd zwrócił się do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o opinię w sprawie immunitetu jurysdykcyjnego Polski, czyli ochrony państwa przed postępowaniem przed sądem innego kraju. Odrzucił natomiast wniosek rosyjskich przedsiębiorców o rozpatrywanie sprawy za zamkniętymi drzwiami.

Rosjanie już raz przegrali z Polską

Rosyjscy miliarderzy już w 2024 r. próbowali zablokować sprzedaż fabryki przed trybunałem arbitrażowym w Sztokholmie. Jak informował we wrześniu 2024 r. Business Insider, arbiter uznał, że nie ma jurysdykcji do rozstrzygania w tej sprawie.

Prokuratoria Generalna RP, która reprezentowała wówczas Polskę, poinformowała o korzystnym dla naszego kraju rozstrzygnięciu, nie ujawniając jednak nazw przedsiębiorstw, których dotyczyło postępowanie.

Sprawa dotyczy fabryki wełny mineralnej w Wykrotach na Dolnym Śląsku, niedaleko granicy z Niemcami i Czechami. Zakład został uruchomiony w 2021 r. i był jedną z największych rosyjskich inwestycji w Polsce. Po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę Kolesnikow i Rybakow trafili na polską listę sankcyjną. Działalność zakładu została zawieszona.

25 lipca 2023 roku, decyzją ministra rozwoju i technologii w powiązanych z rosyjskimi przedsiębiorcami spółkach Boerner Insulation i Boerner Service ustanowiono tymczasowy zarząd przymusowy.

Nie zatrzymujemy się w procesie blokowania rosyjskich wpływów i rosyjskiego kapitału – mówił wówczas minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Resort argumentował, że decyzja pozwoli ochronić około 250 miejsc pracy w obu spółkach.

W lutym 2025 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie majątku obu spółek przez Holcim Polska. 4 lipca 2025 r. należąca do szwajcarskiego koncernu firma oficjalnie poinformowała o sfinalizowaniu transakcji. Przejęcie fabryki miało umożliwić jej rozszerzenie oferty materiałów izolacyjnych.

GENERAŁ UJAWNIA: PIS ŚCIĄGAŁ ROSYJSKICH AGENTÓW DO POLSKI?