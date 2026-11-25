Unia chce bezpieczniejszych dróg. Na celowniku starsi kierowcy

Unia Europejska chce ograniczyć liczbę ofiar wypadków drogowych. Cel jest ambitny: zgodnie ze strategią „Wizja Zero” do 2050 roku na europejskich drogach nie powinno ginąć już ani jedno człowiek. Wcześniej, do 2030 roku, liczba ofiar śmiertelnych ma zostać zmniejszona o połowę.

Wciąż jednak każdego roku w państwach UE ginie na drogach około 20 tys. osób. Jednym z tematów, które wywołują szczególnie gorącą dyskusję, jest bezpieczeństwo starszych kierowców. Wraz z wiekiem mogą pogarszać się wzrok, refleks czy sprawność, ale automatyczne odbieranie prawa jazdy seniorom spotkało się z dużym sprzeciwem.

Początkowo Komisja Europejska proponowała znacznie ostrzejsze rozwiązanie. Zakładało ono obowiązkowe badania lekarskie co pięć lat po przekroczeniu określonego wieku. Negatywne orzeczenie oznaczałoby utratę uprawnień. Taki pomysł budził jednak obawy, że osoby starsze zostaną pozbawione niezależności. Dla wielu z nich samochód jest jedynym sposobem, by dojechać do lekarza, sklepu czy rodziny.

Po 65. roku życia mogą pojawić się dodatkowe kontrole

Ostatecznie unijne przepisy przyjęły łagodniejszy kształt. W dyrektywie 2025/2205 nie zapisano automatycznego odbierania prawa jazdy po osiągnięciu określonego wieku. Państwa członkowskie otrzymały natomiast możliwość skrócenia okresu ważności dokumentów dla kierowców, którzy ukończyli 65 lat.

Jak wyjaśniła Dorota Kolińska z biura prasowego Parlamentu Europejskiego, próg wieku został przesunięty z 50 na 65 lat. To właśnie po przekroczeniu tej granicy poszczególne kraje będą mogły wprowadzać rozwiązania wymagające częstszego sprawdzania stanu zdrowia kierowców.

Obecnie unijny standard przewiduje, że prawo jazdy na samochody osobowe jest ważne przez 15 lat. Okres ten może wynosić 10 lat, jeżeli dokument służy również jako dowód tożsamości. Zawodowi kierowcy ciężarówek i autobusów muszą odnawiać uprawnienia co pięć lat.

Kiedy zmiany wejdą w życie w Polsce?

Na razie polscy seniorzy nie muszą biec do lekarza ani obawiać się, że po 65. urodzinach stracą prawo jazdy. Unijna dyrektywa nie wprowadza bowiem jednego obowiązkowego systemu kontroli dla wszystkich państw. Decyzja należy do krajowych władz.

Państwa członkowskie mają czas na dostosowanie swoich przepisów do 26 listopada 2028 roku. Nowe regulacje mają być w pełni stosowane od 26 listopada 2029 roku. To oznacza, że polski rząd i parlament mają jeszcze czas na ustalenie szczegółowych zasad.

Cztery scenariusze dla polskich seniorów

Co może się zmienić? W grę wchodzą cztery rozwiązania. Pierwsze to obowiązkowe, częstsze badania lekarskie przy odnawianiu prawa jazdy. Dla seniorów oznaczałoby to dodatkowe wizyty u lekarzy orzeczników, a także wydatki.

Druga możliwość jest mniej uciążliwa. Zamiast wizyty w gabinecie kierowca mógłby wypełniać formularz samooceny stanu zdrowia i deklarować, że nie ma przeciwwskazań do prowadzenia samochodu.

Trzeci wariant zakłada kursy odświeżające wiedzę i umiejętności za kierownicą. Miałyby one charakter edukacyjny i profilaktyczny. Czwarta opcja to pozostawienie obecnych zasad bez zmian.

Który scenariusz wybierze Polska? Na razie nie ma ostatecznej decyzji. Rząd będzie musiał wziąć pod uwagę zarówno bezpieczeństwo na drogach, jak i koszty nowych rozwiązań oraz dostępność lekarzy orzeczników.

Ponad 22 miliony kierowców w Polsce

Stawka jest wysoka. Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców uprawnienia do prowadzenia pojazdów ma w Polsce ponad 22 mln osób. Seniorzy stanowią coraz większą część tej grupy.

Unijne przepisy nie oznaczają więc, że każdy kierowca po 65. roku życia będzie musiał przechodzić obowiązkowe badania. Dają jednak polskim władzom możliwość wprowadzenia dodatkowych kontroli. To, czy z niej skorzystają, okaże się w najbliższych latach. Ale o przyszłości prawa jazdy polskich seniorów zdecydują nie urzędnicy w Brukseli, lecz władze w Warszawie.

ZŁOTY LAUR 2026 - Mirosław Czekaj