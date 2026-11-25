Powrót sieci Taco Bell do Polski po prawie 30 latach nieobecności.

Otwarcie pierwszej restauracji 24 listopada 2026 roku w warszawskiej Galerii Młociny.

Ogromne zainteresowanie i długie kolejki, ale też skandaliczne zachowanie części gości.

Nagranie z otwarcia dokumentujące wulgarne okrzyki, w tym "pokaż d*pę!".

Za rozwój marki w Polsce odpowiada firma AmRest, która planuje kolejne otwarcia.

Głośny powrót i jeszcze głośniejsze otwarcie

Po blisko 30 latach nieobecności sieć Taco Bell wróciła do Polski. Pierwsza restauracja otworzyła swoje drzwi 24 listopada 2026 roku w warszawskiej Galerii Młociny. Zainteresowanie było gigantyczne. Portal Innpoland.pl podaje, że pierwsi klienci ustawili się w kolejce już dwie godziny przed oficjalnym startem o 16:00, a organizatorzy kusili ich promocjami – na przykład 100 darmowych burrito dla pierwszych gości.

Niestety, nie tylko meksykańskie jedzenie stało się tematem dnia. Szybko okazało się, że otwarcie Taco Bell w Warszawie zostanie zapamiętane z zupełnie innego powodu. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które pokazuje ciemniejszą stronę tego wydarzenia. Jego autor, który przyjechał nagrać materiał o nowym lokalu, był zszokowany zachowaniem części, głównie młodych, uczestników. W filmie słychać o przepychankach, wyzwiskach i wulgarnych przyśpiewkach. Szczególne oburzenie wywołały skandowane przez tłum okrzyki "pokaż d*pę!". Autor nagrania nie krył zażenowania, zwracając uwagę, że wśród tłumu były też dzieci. Film szybko zyskał popularność i wywołał falę komentarzy, w większości krytycznych wobec zachowania uczestników.

I tak oto przeniosłam się w czasie do lat 90-tych gdy Maca i Taco Bell otwierali w domach centrum. Nic się nie zmieniło. Dzieciaki wciąż te same. https://t.co/k0KCliFzsP— Farmerka👩‍🌾 (@FarmerkaPL) November 24, 2026

Kto odpowiada za powrót Taco Bell i gdzie powstaną nowe restauracje?

Mimo kontrowersji wokół otwarcia, biznesowe plany ekspansji idą pełną parą. Za powrotem Taco Bell do Polski stoi prawdziwy gigant. To firma AmRest , która na polskim rynku gastronomicznym rozdaje karty od lat – to oni zarządzają takimi sieciami jak KFC, Pizza Hut czy Starbucks. To doświadczenie ma być gwarancją, że tym razem amerykańska sieć zadomowi się u nas na dobre.

Innpoland.pl wskazuje, że plany są ambitne. AmRest, operator marki, zapowiedział, że do końca 2026 roku powstaną co najmniej trzy restauracje Taco Bell w Polsce, a kolejne otwarcia planowane są we Wrocławiu i Warszawie. Poza działającym już lokalem w Galerii Młociny, następne w kolejce są centrum handlowe Wroclavia we Wrocławiu oraz drugie miejsce w stolicy – galeria Blue City. Tym samym AmRest chce powalczyć o portfele Polaków, serwując im dania inspirowane kuchnią meksykańską w popularnym stylu Tex-Mex.

Czy Taco Bell tym razem podbije polski rynek?

Trzeba pamiętać, że dla amerykańskiej sieci to już drugie podejście do polskiego rynku. Taco Bell próbowało swoich sił nad Wisłą w latach 90., ale ostatecznie zwinęło interes i zniknęło na prawie trzy dekady. Teraz marka wraca w zupełnie innych realiach. Rynek jest nasycony, a konkurencja o uwagę i portfel klienta jest ogromna. Polacy doskonale znają już zagraniczne sieci fast food, a półki w galeriach handlowych uginają się od różnorodnych ofert gastronomicznych.

Głośny, choć kontrowersyjny start na pewno zapewnił marce rozgłos, którego nie da się kupić żadną kampanią reklamową. Pytanie brzmi, czy to wystarczy, by utrzymać zainteresowanie na dłużej. Najbliższe miesiące pokażą, czy Polacy na stałe pokochają burrito w stylu Tex-Mex i czy sukces pierwszego lokalu Taco Bell w Polsce przełoży się na powodzenie kolejnych restauracji.

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