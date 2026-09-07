- Powrót amerykańskiej sieci Taco Bell do Polski po 30 latach przerwy.
- Otwarcie trzech pierwszych restauracji planowane do końca 2026 roku.
- Za wprowadzenie marki na rynek odpowiada firma AmRest.
- Plany zakładają stopniową ekspansję i otwieranie kolejnych lokali w następnych latach.
Kiedy otwarcie Taco Bell w Polsce? Znamy pierwsze plany
Amerykański gigant fast food wraca nad Wisłę. Informację podał Eduardo Zamarripa, dyrektor finansowy firmy AmRest, która będzie odpowiadać za rozwój sieci w naszym kraju. Zgodnie z zapowiedzią, jeszcze przed końcem 2026 roku w Polsce mają powstać trzy pierwsze restauracje Taco Bell. To na razie początek, bo plany są znacznie bardziej ambitne.
Planujemy, że przed końcem roku otworzymy trzy restauracje w Polsce, a w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej. Z każdym rokiem będziemy zwiększać liczbę nowych lokali
– podkreślił Eduardo Zamarripa podczas telekonferencji, cytowany przez portal horecatrends.pl. Wygląda więc na to, że fani charakterystycznych dań z menu Taco Bell, inspirowanych kuchnią meksykańską w wersji Tex-Mex, mają powody do zadowolenia. Wejście na rynek ma być jednak ostrożne i przemyślane, o czym świadczą dalsze plany firmy.
Jakie są plany AmRest na rozwój sieci?
AmRest, jeden z największych operatorów restauracji w Europie, podchodzi do zadania bardzo metodycznie. To ma być dobrze przemyślana strategia małych kroków. Nowe restauracje będą otwierane stopniowo, a ich liczba ma rosnąć z roku na rok. Kolejne otwarcia będą zależały od wyników finansowych pierwszych lokali. Mówiąc wprost: każda nowa restauracja Taco Bell musi najpierw udowodnić, że jest rentowna. Dopiero wtedy zapadną decyzje o dalszym, szybszym rozwoju sieci.
AmRest ma jednak w ręku atuty. Polska jest największym rynkiem dla tej grupy, co daje jej ogromną przewagę i ułatwi budowanie nowej marki. Firma nie musi tworzyć wszystkiego od zera. Kluczem do sukcesu ma być wykorzystanie przez firmę AmRest istniejącego zaplecza operacyjnego, logistyki i rozwiązań cyfrowych, a także ogromnego doświadczenia w organizacji dostaw.
Taka ostrożność wpisuje się w ogólną filozofię biznesową firmy. Jak podkreślił Zamarripa, grupa chce inwestować tam, gdzie zwrot z inwestycji jest najbardziej atrakcyjny. Jednocześnie nie boi się ograniczać działalności na rynkach, które nie rokują dobrze na przyszłość.
Dlaczego Taco Bell zniknęło z Polski 30 lat temu?
Dla wielu osób może to być zaskoczeniem, ale to już drugie podejście Taco Bell do naszego kraju. Pierwsza restauracja tej marki została uruchomiona w Warszawie już w 1993 roku, przy zbiegu ulicy Widok i Pasażu Śródmiejskiego (dziś - Pasażu Wiecha). Entuzjazm nie trwał jednak długo – lokal zamknięto po kilku miesiącach, a marka na trzy dekady zniknęła z polskiego krajobrazu.
Dlaczego tak się stało? Polska z początku lat 90. to był zupełnie inny rynek niż ten, który znamy dzisiaj. Byliśmy świeżo po transformacji ustrojowej, a gusta kulinarne dopiero się kształtowały. Kuchnia w stylu Tex-Mex, choć popularna w USA, dla wielu była kompletną nowością, a siła nabywcza naszych portfeli – znacznie mniejsza. Co ciekawe, w tym samym lokalu uruchomiono wtedy dwie inne restauracje - Pizza Hut i KFC. Obie marki do dziś są obecne na polskim rynku.
Dziś sytuacja jest diametralnie inna. Sieć wchodzi na dojrzały i świadomy rynek, a za jej sterami staje potężny, doświadczony gracz. AmRest, ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu takich sieci jak Burger King czy Popeyes i doskonale zna lokalne realia. Taco Bell to także nie jest już ta sama firma. Powstała w 1962 roku w Kalifornii sieć dziś jest globalnym potentatem z ponad 9 tysiącami restauracji na 37 rynkach, obsługującym tygodniowo ponad 40 milionów klientów.