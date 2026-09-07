Powrót amerykańskiej sieci Taco Bell do Polski po 30 latach przerwy.

Otwarcie trzech pierwszych restauracji planowane do końca 2026 roku.

Za wprowadzenie marki na rynek odpowiada firma AmRest.

Plany zakładają stopniową ekspansję i otwieranie kolejnych lokali w następnych latach.

Kiedy otwarcie Taco Bell w Polsce? Znamy pierwsze plany

Amerykański gigant fast food wraca nad Wisłę. Informację podał Eduardo Zamarripa, dyrektor finansowy firmy AmRest, która będzie odpowiadać za rozwój sieci w naszym kraju. Zgodnie z zapowiedzią, jeszcze przed końcem 2026 roku w Polsce mają powstać trzy pierwsze restauracje Taco Bell. To na razie początek, bo plany są znacznie bardziej ambitne.

Planujemy, że przed końcem roku otworzymy trzy restauracje w Polsce, a w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej. Z każdym rokiem będziemy zwiększać liczbę nowych lokali

– podkreślił Eduardo Zamarripa podczas telekonferencji, cytowany przez portal horecatrends.pl. Wygląda więc na to, że fani charakterystycznych dań z menu Taco Bell, inspirowanych kuchnią meksykańską w wersji Tex-Mex, mają powody do zadowolenia. Wejście na rynek ma być jednak ostrożne i przemyślane, o czym świadczą dalsze plany firmy.

Jakie są plany AmRest na rozwój sieci?

AmRest, jeden z największych operatorów restauracji w Europie, podchodzi do zadania bardzo metodycznie. To ma być dobrze przemyślana strategia małych kroków. Nowe restauracje będą otwierane stopniowo, a ich liczba ma rosnąć z roku na rok. Kolejne otwarcia będą zależały od wyników finansowych pierwszych lokali. Mówiąc wprost: każda nowa restauracja Taco Bell musi najpierw udowodnić, że jest rentowna. Dopiero wtedy zapadną decyzje o dalszym, szybszym rozwoju sieci.

AmRest ma jednak w ręku atuty. Polska jest największym rynkiem dla tej grupy, co daje jej ogromną przewagę i ułatwi budowanie nowej marki. Firma nie musi tworzyć wszystkiego od zera. Kluczem do sukcesu ma być wykorzystanie przez firmę AmRest istniejącego zaplecza operacyjnego, logistyki i rozwiązań cyfrowych, a także ogromnego doświadczenia w organizacji dostaw.

Taka ostrożność wpisuje się w ogólną filozofię biznesową firmy. Jak podkreślił Zamarripa, grupa chce inwestować tam, gdzie zwrot z inwestycji jest najbardziej atrakcyjny. Jednocześnie nie boi się ograniczać działalności na rynkach, które nie rokują dobrze na przyszłość.

Dlaczego Taco Bell zniknęło z Polski 30 lat temu?

Dla wielu osób może to być zaskoczeniem, ale to już drugie podejście Taco Bell do naszego kraju. Pierwsza restauracja tej marki została uruchomiona w Warszawie już w 1993 roku, przy zbiegu ulicy Widok i Pasażu Śródmiejskiego (dziś - Pasażu Wiecha). Entuzjazm nie trwał jednak długo – lokal zamknięto po kilku miesiącach, a marka na trzy dekady zniknęła z polskiego krajobrazu.

Dlaczego tak się stało? Polska z początku lat 90. to był zupełnie inny rynek niż ten, który znamy dzisiaj. Byliśmy świeżo po transformacji ustrojowej, a gusta kulinarne dopiero się kształtowały. Kuchnia w stylu Tex-Mex, choć popularna w USA, dla wielu była kompletną nowością, a siła nabywcza naszych portfeli – znacznie mniejsza. Co ciekawe, w tym samym lokalu uruchomiono wtedy dwie inne restauracje - Pizza Hut i KFC. Obie marki do dziś są obecne na polskim rynku.

Dziś sytuacja jest diametralnie inna. Sieć wchodzi na dojrzały i świadomy rynek, a za jej sterami staje potężny, doświadczony gracz. AmRest, ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu takich sieci jak Burger King czy Popeyes i doskonale zna lokalne realia. Taco Bell to także nie jest już ta sama firma. Powstała w 1962 roku w Kalifornii sieć dziś jest globalnym potentatem z ponad 9 tysiącami restauracji na 37 rynkach, obsługującym tygodniowo ponad 40 milionów klientów.

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