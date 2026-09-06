Wróciła moda na magnetofony

Jeszcze niedawno stare kasety magnetofonowe trafiały prosto do śmietnika. Dziś znów są modne. Kasety z muzyką z lat 80. i 90. wracają, powstają nowe nagrania na tym nośniku, a w sklepach można kupić nawet nowe magnetofony.

Kolekcjonerzy polują również na stare egzemplarze. Ile mogą być warte? Niektóre kasety są warte krocie.

Kasety przeżywają wielki powrót

Dla jednych to relikt przeszłości, dla innych kawałek ich młodości. Charakterystyczne pudełka, taśma magnetyczna, strony A i B oraz konieczność przewijania. A kiedy taśma wciągnęła się do magnetofonu, do akcji często wkraczał ołówek.

Kasety magnetofonowe przez lata były jednym z najpopularniejszych sposobów słuchania muzyki. W Polsce szczególnie mocno rozpowszechniły się w latach 80. i 90. XX wieku. Później wyparły je płyty CD, pliki MP3 i w końcu streaming.

Wydawało się, że kasety odejdą na zawsze. Nic z tego.

Młodzi odkrywają muzykę z taśmy

Za powrotem kaset stoi moda na retro. Stare urządzenia i nośniki muzyki coraz częściej interesują młodsze pokolenia. Pomogły również popularne seriale, które wykorzystują estetykę lat 80. i 90.

Przykładem jest „Stranger Things”, który przypomniał widzom m.in. fenomen walkmana i muzyki słuchanej z fizycznych nośników.

Kasety znów pojawiają się również w sprzedaży. Niektórzy artyści wydają swoje albumy w limitowanych seriach właśnie na taśmach. Takie wydania traktowane są często nie tylko jako nośnik muzyki, ale także gadżet i pamiątka.

Produkują nawet nowe kasety

Renesans kaset widać także po tym, że wraca ich produkcja. Firma Maxell wznowiła produkcję kaset magnetofonowych UD-60U o długości pozwalającej na zapisanie 60 minut dźwięku.

W Polsce można znaleźć przede wszystkim kasety 90-minutowe. Za pięciopak nowych czystych kaset trzeba zapłacić około 40–50 zł, a za opakowanie dziesięciu sztuk około 100 zł.

Kasety produkuje także w Polsce firma TAKT, która realizuje zamówienia m.in. dla wydawnictw muzycznych.

Potrzebny jest jeszcze magnetofon

Problemem pozostaje sprzęt. Sprawne magnetofony nie są już tak łatwo dostępne jak dawniej, a dobre egzemplarze potrafią kosztować sporo.

Najprostsze nowe odtwarzacze typu walkman można znaleźć za około 150 zł. Radiomagnetofony kosztują mniej więcej 200–300 zł, natomiast sprzęt stereo to wydatek od 500 zł wzwyż.

Dostępne są także urządzenia łączące stare z nowym – mają magnetofon, ale jednocześnie CD, radio, USB czy Bluetooth.

Ile można dostać za stare kasety?

Ceny używanych kaset są bardzo różne. Na OLX można znaleźć zarówno pojedyncze egzemplarze, jak i niewielkie zestawy oraz ogromne kolekcje sprzedawane razem ze sprzętem.

Na wartość kasety wpływa przede wszystkim jej stan, zawartość, popularność wykonawcy, rzadkość wydania i kompletność zestawu. Inaczej wyceniane są zwykłe nagrania, a inaczej poszukiwane przez kolekcjonerów wydania.

Dlatego zanim pozbędziesz się starej kolekcji, warto najpierw sprawdzić oferty podobnych kaset. Być może coś, co od lat leży zapomniane w szufladzie, ma dziś swojego nabywcę.

Czy ołówek wróci do łask?

Kasety mają jeszcze jedną rzecz, której nie zapewni streaming – klimat. Trzeba włożyć nośnik do odtwarzacza, wybrać stronę A albo B, nacisnąć „play” i słuchać.

Dla osób wychowanych w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, jest to podróż do czasów młodości. Dla młodszych to coś zupełnie nowego.

I właśnie dlatego stare kasety, które jeszcze niedawno wydawały się nikomu niepotrzebne, znów stają się kolekcjonerskim towarem. Jeśli masz ich pełną szufladę, lepiej dwa razy się zastanów, zanim wyrzucisz je na śmietnik.

Muzyka, światło i woda w sercu Bydgoszczy. Ta fontanna naprawdę gra!