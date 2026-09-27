Hanna Gronkiewicz-Waltz otrzymuje z ZUS emeryturę, która znacząco przewyższa świadczenia większości polskich seniorów.

Miesięcznie na jej konto wpływa ponad 20 tys. zł brutto, a jej długa kariera otwiera drogę do kolejnego, niezależnego świadczenia.

Dowiedz się, skąd pochodzi tak wysoka kwota i jakie drugie świadczenie czeka byłą prezydent Warszawy z tytułu pracy w Parlamencie Europejskim.

Hanna Gronkiewicz-Waltz może pochwalić się wyjątkowo wysoką emeryturą. Jak informuje „Fakt”, z danych zawartych w jej oświadczeniu majątkowym wynika, że w ubiegłym roku ZUS wypłacił jej dokładnie 243 799,25 zł. W przeliczeniu na 12 miesięcy daje to średnio około 20 316 zł brutto miesięcznie. Była prezydent Warszawy nie zakończyła jednak aktywności zawodowej. Obecnie zasiada w Parlamencie Europejskim, a z tytułu sprawowania mandatu otrzymała 103 562,37 euro, czyli ponad 452,7 tys. zł.

Skąd tak wysoka emerytura Hanny Gronkiewicz-Waltz?

Za wysokim świadczeniem stoi długa kariera zawodowa oraz związane z nią zarobki i składki. Hanna Gronkiewicz-Waltz w latach 1992–2000 była prezesem Narodowego Banku Polskiego, później zasiadała w Sejmie, a w latach 2006–2018 pełniła funkcję prezydent Warszawy. Przez lata była również związana zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim.

Obecnie na UW przebywa na bezpłatnym urlopie. Jak podała w oświadczeniu majątkowym, jej umowa z uczelnią wygasa 1 października i na razie nie planuje powrotu do pracy na uniwersytecie. Emerytura z ZUS nie jest przy tym jej jedynym źródłem dochodów – Gronkiewicz-Waltz pozostaje europosłanką.

Dojdzie druga emerytura. Tym razem z Parlamentu Europejskiego

Mandat w Parlamencie Europejskim może w przyszłości przełożyć się na kolejne świadczenie. Zgodnie z unijnymi zasadami byli europosłowie po ukończeniu 63. roku życia mają prawo do odrębnej emerytury finansowanej z budżetu Unii Europejskiej.

Za każdy pełny rok sprawowania mandatu naliczane jest 3,5 proc. wynagrodzenia europosła, a za każdy kolejny pełny miesiąc odpowiednia część tej wartości. Łącznie emerytura nie może przekroczyć 70 proc. wynagrodzenia posła do PE.

Co ważne, jest to świadczenie niezależne od krajowej emerytury. Oznacza to, że po zakończeniu sprawowania mandatu Hanna Gronkiewicz-Waltz może pobierać emeryturę z Parlamentu Europejskiego obok świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Ile może wynieść druga emerytura Hanny Gronkiewicz-Waltz?

Według wyliczeń przytoczonych przez „Fakt”, po pełnej pięcioletniej kadencji mowa byłaby o około 1750 euro miesięcznie, czyli około 7,6 tys. zł brutto. Nie jest to jednak kwota, którą Hanna Gronkiewicz-Waltz ma już zagwarantowaną. Ostateczna wysokość unijnej emerytury będzie zależała przede wszystkim od faktycznego okresu sprawowania mandatu oraz podstawy, od której zostanie naliczone świadczenie.