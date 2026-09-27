Czy trzeba płacić OC za niesprawne lub nieużywane auto? Uwaga, potężne kary

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-09-27 8:54

Ubezpieczenie OC nieużywanego samochodu jest obowiązkowe, ale istnieją sposoby na uniknięcie kosztów. Trwałe wyrejestrowanie samochodu zwalnia z opłat całkowicie, a czasowe wycofanie z ruchu obniża składkę o 95%. Brak polisy to ryzyko kary sięgającej w 2026 roku tysięcy złotych.

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Autor: Pixabay.com
  • Nawet nieużywane auto wymaga OC z uwagi na potencjalne szkody, a brak ubezpieczenia to kara do 9610 zł w 2026 r.
  • Całkowicie z OC zwalnia jedynie trwałe wyrejestrowanie pojazdu, możliwe w 7 ustawowych przypadkach, jak złomowanie czy kradzież.
  • Możesz obniżyć składkę OC nawet o 95% poprzez czasowe wycofanie uszkodzonego auta osobowego z ruchu na 3-12 miesięcy, co kosztuje od 80 zł.
  • Pamiętaj, że czasowe wycofanie nie zwalnia z OC całkowicie i jest dostępne tylko dla aut z poważnym uszkodzeniem konstrukcji.

OC za nieużywany samochód. Czy trzeba płacić

Wielu kierowców zastanawia się, dlaczego muszą ponosić koszty polisy za pojazd, który od miesięcy stoi nieużywany w garażu lub na parkingu. Przepisy są jednak jednoznaczne. Każdy zarejestrowany w Polsce pojazd, nawet jeśli nie jest eksploatowany, musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Wynika to z faktu, że nawet unieruchomione auto wciąż może stanowić źródło szkody.

Ustawodawca przewidział sytuacje, w których nieużywany pojazd może wyrządzić szkodę w mieniu osób trzecich. Do takich zdarzeń może dojść, gdy samochód stoczy się ze wzniesienia i uszkodzi inny pojazd, podczas wsiadania do niego dojdzie do zarysowania auta stojącego obok, a nawet gdy zostanie on skradziony, a złodziej spowoduje nim wypadek. Polisa OC chroni właściciela przed finansowymi konsekwencjami takich nieprzewidzianych sytuacji.

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Jedyny sposób na całkowite zwolnienie z OC

Jedyną skuteczną metodą na całkowite uniknięcie opłat za polisę OC jest trwałe wyrejestrowanie pojazdu. Warto jednak pamiętać, że ponowna rejestracja takiego samochodu jest możliwa tylko w wyjątkowych, ściśle określonych przypadkach. Trwałe wyrejestrowanie samochodu to jedyna procedura, która całkowicie zdejmuje z właściciela obowiązek opłacania składek OC.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, wniosek o wyrejestrowanie można złożyć tylko wtedy, gdy zachodzi jedna z siedmiu przesłanek. Należą do nich:

  • złomowanie (kasacja) pojazdu,
  • kradzież samochodu,
  • wywóz i sprzedaż auta za granicą,
  • trwała i całkowita utrata pojazdu (np. w wyniku pożaru lub powodzi),
  • zniszczenie (kasacja) auta za granicą,
  • wycofanie pojazdu z obrotu,
  • udokumentowana rejestracja auta jako pojazd historyczny.

Źródło: Rankomat.pl

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