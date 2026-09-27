- Nawet nieużywane auto wymaga OC z uwagi na potencjalne szkody, a brak ubezpieczenia to kara do 9610 zł w 2026 r.
- Całkowicie z OC zwalnia jedynie trwałe wyrejestrowanie pojazdu, możliwe w 7 ustawowych przypadkach, jak złomowanie czy kradzież.
- Możesz obniżyć składkę OC nawet o 95% poprzez czasowe wycofanie uszkodzonego auta osobowego z ruchu na 3-12 miesięcy, co kosztuje od 80 zł.
- Pamiętaj, że czasowe wycofanie nie zwalnia z OC całkowicie i jest dostępne tylko dla aut z poważnym uszkodzeniem konstrukcji.
OC za nieużywany samochód. Czy trzeba płacić
Wielu kierowców zastanawia się, dlaczego muszą ponosić koszty polisy za pojazd, który od miesięcy stoi nieużywany w garażu lub na parkingu. Przepisy są jednak jednoznaczne. Każdy zarejestrowany w Polsce pojazd, nawet jeśli nie jest eksploatowany, musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Wynika to z faktu, że nawet unieruchomione auto wciąż może stanowić źródło szkody.
Ustawodawca przewidział sytuacje, w których nieużywany pojazd może wyrządzić szkodę w mieniu osób trzecich. Do takich zdarzeń może dojść, gdy samochód stoczy się ze wzniesienia i uszkodzi inny pojazd, podczas wsiadania do niego dojdzie do zarysowania auta stojącego obok, a nawet gdy zostanie on skradziony, a złodziej spowoduje nim wypadek. Polisa OC chroni właściciela przed finansowymi konsekwencjami takich nieprzewidzianych sytuacji.
Jedyny sposób na całkowite zwolnienie z OC
Jedyną skuteczną metodą na całkowite uniknięcie opłat za polisę OC jest trwałe wyrejestrowanie pojazdu. Warto jednak pamiętać, że ponowna rejestracja takiego samochodu jest możliwa tylko w wyjątkowych, ściśle określonych przypadkach. Trwałe wyrejestrowanie samochodu to jedyna procedura, która całkowicie zdejmuje z właściciela obowiązek opłacania składek OC.
Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, wniosek o wyrejestrowanie można złożyć tylko wtedy, gdy zachodzi jedna z siedmiu przesłanek. Należą do nich:
- złomowanie (kasacja) pojazdu,
- kradzież samochodu,
- wywóz i sprzedaż auta za granicą,
- trwała i całkowita utrata pojazdu (np. w wyniku pożaru lub powodzi),
- zniszczenie (kasacja) auta za granicą,
- wycofanie pojazdu z obrotu,
- udokumentowana rejestracja auta jako pojazd historyczny.
Źródło: Rankomat.pl