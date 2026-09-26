Odcinkowe pomiary prędkości tak długie, że można o nich zapomnieć w czasie jazdy! Tu łatwo dostaniesz mandat

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-09-26 11:09

W Polsce działa kilka wyjątkowo długich odcinkowych pomiarów prędkości. Rekordzista, zlokalizowany na autostradzie A1, kontroluje kierowców na fragmencie o długości ponad 19 km. To część rozbudowy sieci, która do końca roku ma objąć łącznie 400 km dróg w całym kraju. Sprawdź, gdzie jeszcze łatwo jest o mandat.

Bramownica z kamerami nad pustą autostradą. O najdłuższych odcinkowych pomiarach prędkości przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Długa, pusta autostrada biegnie prosto w kierunku horyzontu, oświetlona ciepłym, popołudniowym światłem. Na pierwszym planie ciemny asfalt pokryty jest białymi, przerywanymi liniami, wyznaczającymi pasy ruchu, oraz ciągłą, żółtą linią oddzielającą pobocze od głównej jezdni. Nad drogą rozciąga się metalowa konstrukcja wsparta na dwóch grubych słupach, z czterema szarymi tablicami informacyjnymi oraz balustradą po obu stronach. Po lewej stronie autostrady widać betonową barierę ochronną i szereg drzew, natomiast po prawej rozciąga się otwarte pole ze złotymi uprawami i pojedynczym słupem wysokiego napięcia w oddali. Na całej długości drogi rozmieszczone są latarnie uliczne, a niebo nad nimi jest jasnoniebieskie, z delikatnymi, białymi obłokami przy horyzoncie.

Gdzie znajduje się najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce?

Sieć odcinkowych pomiarów prędkości dynamicznie się rozrasta, a informacje o rekordowych lokalizacjach szybko się zmieniają. Jeszcze do niedawna za najdłuższy uznawano system na autostradzie A2. Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce działa już jednak na autostradzie A1 między węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Kamieńsk w województwie łódzkim.

W kierunku Częstochowy monitorowany fragment ma dokładnie 19,304 km, co czyni go nowym rekordzistą. Na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi odcinek jest nieznacznie krótszy i mierzy 18,929 km. System został uruchomiony pod koniec czerwca 2024 roku i jest w pełni operacyjny, co oznacza, że kamery rejestrują już wykroczenia kierowców.

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Odcinkowy pomiar prędkości funkcjonuje inaczej niż tradycyjny fotoradar. Zamiast mierzyć prędkość w jednym punkcie, system rejestruje pojazd w momencie wjazdu na kontrolowany odcinek oraz na jego końcu, notując dokładny czas. System oblicza średnią prędkość pojazdu na podstawie czasu przejazdu między dwoma punktami kontrolnymi, a zmiana pasa ruchu nie wpływa na wynik pomiaru. Początek i koniec strefy kontroli są oznaczone odpowiednio znakami D-51a i D-51b.

Na rekordowym fragmencie autostrady A1 obowiązują standardowe limity prędkości. Samochody osobowe, motocykle i pojazdy dostawcze do 3,5 t mogą jechać z prędkością do 140 km/h. Dla pojazdów ciężarowych, autobusów i zestawów z przyczepą limit wynosi 80 km/h. Przejechanie tego odcinka z maksymalną dozwoloną prędkością 140 km/h zajmuje nieco ponad 8 minut.

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Pierwsza trójka najdłuższych pomiarów odcinkowych w Polsce:

  1. A1 (Piotrków Trybunalski Południe – Kamieńsk) ok. 19,3 km Najdłuższy kierunek (w stronę Częstochowy) liczy dokładnie 19,304 km.
  2. A1 (Radomsko – Mykanów) ok. 19,2 km Ustępuje liderowi o zaledwie 89 metrów (najdłuższa nitka w stronę Łodzi ma 19,215 km).
  3. A1 (Kutno Wschód – Piątek) ok. 18,0 km Obejmuje ważny węzeł komunikacyjny w województwie łódzkim.
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odcinkowy pomiar prędkości
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