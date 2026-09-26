Gdzie znajduje się najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce?

Sieć odcinkowych pomiarów prędkości dynamicznie się rozrasta, a informacje o rekordowych lokalizacjach szybko się zmieniają. Jeszcze do niedawna za najdłuższy uznawano system na autostradzie A2. Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce działa już jednak na autostradzie A1 między węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Kamieńsk w województwie łódzkim.

W kierunku Częstochowy monitorowany fragment ma dokładnie 19,304 km, co czyni go nowym rekordzistą. Na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi odcinek jest nieznacznie krótszy i mierzy 18,929 km. System został uruchomiony pod koniec czerwca 2024 roku i jest w pełni operacyjny, co oznacza, że kamery rejestrują już wykroczenia kierowców.

Jak działa OPP i jakie ograniczenie prędkości obowiązuje?

Odcinkowy pomiar prędkości funkcjonuje inaczej niż tradycyjny fotoradar. Zamiast mierzyć prędkość w jednym punkcie, system rejestruje pojazd w momencie wjazdu na kontrolowany odcinek oraz na jego końcu, notując dokładny czas. System oblicza średnią prędkość pojazdu na podstawie czasu przejazdu między dwoma punktami kontrolnymi, a zmiana pasa ruchu nie wpływa na wynik pomiaru. Początek i koniec strefy kontroli są oznaczone odpowiednio znakami D-51a i D-51b.

Na rekordowym fragmencie autostrady A1 obowiązują standardowe limity prędkości. Samochody osobowe, motocykle i pojazdy dostawcze do 3,5 t mogą jechać z prędkością do 140 km/h. Dla pojazdów ciężarowych, autobusów i zestawów z przyczepą limit wynosi 80 km/h. Przejechanie tego odcinka z maksymalną dozwoloną prędkością 140 km/h zajmuje nieco ponad 8 minut.

Pierwsza trójka najdłuższych pomiarów odcinkowych w Polsce:

A1 (Piotrków Trybunalski Południe – Kamieńsk) ok. 19,3 km Najdłuższy kierunek (w stronę Częstochowy) liczy dokładnie 19,304 km. A1 (Radomsko – Mykanów) ok. 19,2 km Ustępuje liderowi o zaledwie 89 metrów (najdłuższa nitka w stronę Łodzi ma 19,215 km). A1 (Kutno Wschód – Piątek) ok. 18,0 km Obejmuje ważny węzeł komunikacyjny w województwie łódzkim.

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