Będzie 300 uczestniczek na Forum

Już w sobotę, 26 września, w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Forum Inwestorek. To już szósta odsłona wydarzenia, które gromadzi kobiety zainteresowane inwestowaniem, finansami i rozwijaniem własnego biznesu.

Organizatorzy spodziewają się około 300 uczestniczek. W programie znalazły się m.in. rozmowy o inwestowaniu, nieruchomościach i skalowaniu biznesu.

Forum ma być miejscem, w którym kobiety mogą nie tylko zdobyć wiedzę, ale też porozmawiać z osobami, które już inwestują i prowadzą własne firmy. Wśród tematów pojawiają się m.in. akcje, fundusze, ETF-y, nieruchomości oraz sposoby budowania i pomnażania majątku.

Chcą inwestować, ale jeszcze się wahają

Zainteresowanie inwestowaniem wśród kobiet jest duże. Z badania wynika, że 68 proc. kobiet deklaruje zainteresowanie inwestowaniem. Jednocześnie nadal jest spora grupa pań, które myślą o wejściu na rynek, ale nie podjęły jeszcze decyzji.

To przede wszystkim kobiety, które chcą zabezpieczyć swoją przyszłość, mają oszczędności, ale nie mają wystarczającej wiedzy i pewności, jak zrobić pierwszy krok. W badaniu znalazła się grupa 21 proc. osób, które jeszcze nie inwestują, choć interesują się rynkiem. Wśród nich szczególnie mocno zaznaczają się kobiety w wieku 35–49 lat.

Problemem często nie są pieniędze, ale obawa przed ich utratą. Kobiety podchodzą do inwestowania ostrożnie, chcą najpierw zdobyć wiedzę i dopiero później podjąć decyzję.

„Jeszcze poczekam” może kosztować

Czekanie na idealny moment jest jednak pułapką. Rynek finansowy zmienia się cały czas, dlatego trudno wskazać chwilę, w której ryzyko będzie całkowicie wyeliminowane. Dla osoby, która dopiero zaczyna, ważniejsze od próby trafienia w idealny moment może być poznanie podstaw i świadome określenie, jaki poziom ryzyka jest dla niej akceptowalny.

Chodzi również o zmianę myślenia o oszczędzaniu. Samo odkładanie pieniędzy pozwala budować poduszkę finansową, ale nie zawsze wystarcza do długoterminowego budowania majątku. Przy rosnących kosztach życia i inflacji znaczenie ma także to, jak oszczędności są zagospodarowane.

Coraz więcej kobiet już inwestuje

Są też kobiety, które decyzję już podjęły. Część inwestuje na giełdzie, kupuje akcje czy ETF-y, inne wybierają nieruchomości albo rozwijają własne firmy. Dla wielu z nich inwestowanie stało się elementem długoterminowego planowania finansowego.

Z danych wynika, że w ostatnim roku inwestowało 68 proc. badanych. W przypadku kobiet było to 63 proc., podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wyniósł 72 proc. Głównym celem pozostaje bezpieczeństwo finansowe.

Różnica między kobietami i mężczyznami jest więc widoczna, ale jednocześnie dane pokazują, że kobiety coraz częściej interesują się tym, co dzieje się z ich pieniędzmi. Nie chcą już tylko oszczędzać. Chcą także wiedzieć, jak pieniądze mogą pracować na ich przyszłość.

Wiedza zamiast działania na ślepo

Właśnie temu ma służyć Forum Inwestorek. Podczas sobotniego spotkania uczestniczki będą mogły dowiedzieć się więcej o różnych sposobach inwestowania i porozmawiać o własnych doświadczeniach.

Ważnym elementem wydarzenia będzie także temat przedsiębiorczości. Inwestowanie nie musi bowiem oznaczać wyłącznie kupowania akcji czy funduszy. Dla części kobiet sposobem na budowanie majątku jest własna firma, jej rozwój i późniejsze skalowanie.

Organizatorki chcą pokazać, że świat finansów nie jest zarezerwowany dla ekspertów i zawodowych inwestorów. Kobiety, które dopiero zastanawiają się nad pierwszym krokiem, mogą zacząć od zdobycia wiedzy i poznania dostępnych możliwości.

Bo choć Polki coraz częściej myślą o inwestowaniu, dla wielu z nich najtrudniejszy pozostaje właśnie ten pierwszy krok.