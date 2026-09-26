Poczta Polska zaskakuje nową ofertą – w jej placówkach znajdziesz gotowy plecak ewakuacyjny, stworzony z myślą o sytuacjach kryzysowych.

Za 299 zł otrzymasz podstawowy zestaw z latarką czołową, apteczką, linką paracord i innymi niezbędnymi akcesoriami do przetrwania.

Czy ten nietypowy produkt Poczty to kompletne rozwiązanie, czy jedynie punkt wyjścia? Sprawdź, co dokładnie zawiera i czy spełni Twoje oczekiwania w nagłej potrzebie!

Paczki, listy i znaczki to nie wszystko. W wybranych placówkach Poczty Polskiej można kupić także gotowy plecak ewakuacyjny z podstawowym wyposażeniem. Jak informuje portal ESKA.pl, zestaw kosztuje 299 zł i został przygotowany z myślą o sytuacjach, w których konieczne może być szybkie opuszczenie domu.

Plecak ewakuacyjny z Poczty Polskiej za 299 zł. Co jest w środku?

Dopiero zawartość pokazuje, co klient dostaje za niespełna 300 zł. W plecaku znajduje się gwizdek ułatwiający wezwanie pomocy, a także niewielka składana łopatka przeznaczona do prac w terenie. Do zestawu dołączono również latarkę czołową, dzięki której podczas korzystania ze światła można mieć wolne ręce.

Na tym wyposażenie się nie kończy. W środku jest także wytrzymała linka paracord, podstawowa mini apteczka oraz żel antybakteryjny, który umożliwia utrzymanie higieny bez użycia wody. Zestaw łączy więc przedmioty przydatne podczas przemieszczania się w terenie z podstawowymi artykułami pierwszej pomocy i higieny.

Gotowy zestaw czy plecak kompletowany samodzielnie?

Cena 299 zł obejmuje gotowy plecak wraz z wyposażeniem. Jego główną zaletą jest wygoda – nie trzeba oddzielnie szukać podstawowych elementów i kompletować ich od zera. Z drugiej strony przygotowanie własnego zestawu daje możliwość dokładnego dopasowania jego zawartości do indywidualnych potrzeb.

Ma to znaczenie, ponieważ jeden uniwersalny zestaw nie musi odpowiadać każdemu. Inne potrzeby może mieć osoba podróżująca sama, inne rodzina z małymi dziećmi. Gotowy plecak ewakuacyjny z Poczty Polskiej można więc potraktować jako podstawę, którą w razie potrzeby da się uzupełnić o rzeczy potrzebne konkretnej osobie lub rodzinie.

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