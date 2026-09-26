Po miesiącach spadków, średnia cena masła we wrześniu nagle wzrosła o 13,1 proc., sygnalizując potencjalny koniec ery wyjątkowo tanich zakupów.

Mimo rynkowego odbicia, Biedronka i Lidl wciąż kuszą masłem za 2,49 zł, jednak eksperci alarmują: ceny mogą wzrosnąć nawet do 9,50 zł przed świętami.

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Jeszcze w sierpniu średnia cena 200-gramowej kostki masła wynosiła 4,96 zł. W pierwszych dwóch tygodniach września było to już 5,61 zł, czyli o 13,1 proc. więcej – wynika z szybkiego szacunku UCE Research. To pierwszy tak wyraźny sygnał zmiany po wielu miesiącach przecen.

Dane robią wrażenie szczególnie w zestawieniu z tym, co działo się od początku roku. Od stycznia do sierpnia średnia cena detaliczna kostki spadła z 6,89 zł do 4,96 zł, czyli o 28 proc. W lipcu wynosiła 4,93 zł, a miesiąc później 4,96 zł.

Czy wrześniowe odbicie oznacza koniec taniego masła? Eksperci na razie zachowują ostrożność. Julita Pryzmont z Hiper-Com Poland podkreśla, że porównywany jest pełny sierpień z wstępnymi danymi tylko z pierwszych dwóch tygodni września. Do tego na średnią bardzo mocno wpływają promocje organizowane przez dyskonty. Kilka dużych akcji może więc zmienić wynik całego miesiąca.

Biedronka i Lidl schodzą do 2,49 zł

I właśnie teraz widać to najlepiej. Gdy średnia rynkowa odbiła do 5,61 zł, Biedronka i Lidl oferują masło za 2,49 zł za kostkę. W obu przypadkach trzeba jednak spełnić warunki promocji.

W Biedronce Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni w opakowaniu 200 g kosztuje 2,49 zł za sztukę przy zakupie trzech opakowań. Cena przed obniżką wynosi 5,99 zł. Promocja obowiązuje do soboty, 26 września, a limit dzienny wynosi trzy sztuki na kartę Moja Biedronka.

Bardzo podobną ofertę przygotował Lidl. Kostkę masła Pilos 200 g można kupić za 2,49 zł przy zakupie trzech sztuk. Cena przed obniżką wynosi 4,99 zł. Promocja również kończy się 26 września. Za trzy kostki w promocyjnej cenie klient zapłaci więc 7,47 zł.

Takich promocji może być mniej

Pytanie brzmi, jak długo dyskonty będą chciały sprzedawać masło w tak niskich cenach. Analitycy UCE Research zwracają uwagę, że sklepy zaczynają ograniczać wyjątkowo ostrą rywalizację promocyjną, która przez ostatnie miesiące mocno wpływała na ceny masła.

Dr Krzysztof Łuczak z Grupy Blix wskazuje, że kolejne podwyżki są realnym scenariuszem, szczególnie jeśli sieci ograniczą promocje, a jednocześnie wzrosną hurtowe ceny produktu. Dane Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pokazywały już, że na przełomie lipca i sierpnia masło ekstra konfekcjonowane było w zbycie o 7,4 proc. droższe niż miesiąc wcześniej, choć jednocześnie pozostawało o 42,1 proc. tańsze niż rok wcześniej.

Dr Artur Fiks z Uniwersytetu WSB Merito również ocenia, że okres stosunkowo niskich cen może powoli dobiegać końca. Nie spodziewa się gwałtownego wystrzału, ale wskazuje na możliwość stopniowych podwyżek związanych m.in. ze wzrostem kosztów produkcji i transportu.

Przed świętami może zrobić się drożej

Jesień dodatkowo zmienia sytuację na rynku. Rośnie popyt na tłuszcze mleczne, a później dochodzą przygotowania do Bożego Narodzenia. O tym, ile ostatecznie zapłacimy, zdecydują również ceny mleka i tłuszczu mlecznego, sytuacja podażowa w Polsce i Unii Europejskiej oraz intensywność promocji.

Julita Pryzmont przedstawia scenariusz bazowy, według którego standardowa kostka 200 g może kosztować średnio 5,20–5,70 zł w październiku, 5,30–5,90 zł w listopadzie i 5,40–6,10 zł w grudniu.

Dr Artur Fiks zakłada możliwość większych wzrostów. W jego prognozie pojawiają się przedziały 6,50–8,50 zł we wrześniu, 6,80–9 zł w październiku i 7–9,50 zł w listopadzie. To jednak prognozy, a nie ceny, które na pewno zobaczymy na sklepowych półkach.

Maślana wojna może jeszcze wrócić

Jest jeden czynnik, który może pokrzyżować te scenariusze. Biedronka, Lidl i inne duże sieci nadal mogą wykorzystywać masło do walki o klientów. To produkt, którego cenę konsumenci dobrze kojarzą, dlatego wyjątkowo mocna promocja może skutecznie przyciągać kupujących do sklepu.

Autorzy analizy nie wykluczają więc kolejnej odsłony „maślanej wojny”. Szczególnie przed świętami mogą zadziałać dwa przeciwstawne mechanizmy: rosnący popyt będzie sprzyjał wyższym cenom, ale jednocześnie sieci mogą ponownie zacząć agresywnie walczyć promocjami. Eksperci przestrzegają przy tym przed robieniem zapasów pod wpływem obaw o podwyżki. Masowe zakupy mogłyby zwiększyć popyt i dodatkowo podbić ceny.

Na razie sytuacja jest wyjątkowo ciekawa: średnia cena masła po miesiącach spadków wyraźnie odbiła, a jednocześnie Biedronka i Lidl schodzą w promocjach do 2,49 zł za kostkę. To, czy podobne okazje będą równie częste jesienią, zależy przede wszystkim od dalszej walki sieci o klientów i sytuacji na rynku mleczarskim.