Dla młodych to niemal prehistoria, ale miliony Polaków doskonale pamiętają dzień, w którym zniknęły miliony z banknotów. 1 stycznia 1995 roku weszła w życie denominacja złotego. Od tej chwili 10 000 starych złotych było warte 1 nowy złoty.

Zmiana miała uporządkować finanse po latach wysokiej inflacji i sprawić, że codzienne zakupy staną się prostsze.

Chleb za 60 groszy, masło za 1,53 zł

Dziś wiele osób narzeka na ceny w sklepach, ale gdy spojrzymy na półki sprzed trzech dekad, różnice są ogromne. W 1995 roku półkilogramowy bochenek chleba kosztował około 60 groszy. Za litr mleka płaciliśmy 1,73 zł, a za kostkę masła 200 g zaledwie 1,53 zł.

Kilogram cukru kosztował 1,90 zł, jabłek 1,59 zł, a ziemniaków tylko 55 groszy. Mąkę pszenną można było kupić za 1,07 zł za kilogram.

Tak zmieniły się ceny

Produkt Cena w 1995 r. Cena w lipcu 2026 r.

Chleb pszenno-żytni (0,5 kg) 0,60 zł 3,50 zł

Mąka pszenna (1 kg) 1,07 zł 2,80 zł

Mleko (1 l) 1,73 zł 3,92 zł

Masło (200 g) 1,53 zł 7,99 zł

Jabłka (1 kg) 1,59 zł 4,99 zł

Ziemniaki (1 kg) 0,55 zł 2,99 zł

Cukier (1 kg) 1,90 zł 2,90 zł

Na pierwszy rzut oka wygląda to jak gigantyczne podwyżki. Jest jednak druga strona medalu.

Pensje wystrzeliły bardziej niż ceny

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeciętne wynagrodzenie w 1995 roku wynosiło 702 zł brutto miesięcznie. Dziś średnia krajowa zbliża się do 9 tys. zł brutto.

Oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie wzrosło ponad dwunastokrotnie. W wielu przypadkach pensje rosły szybciej niż ceny podstawowych produktów spożywczych.

Dobrym przykładem jest cukier. W 1995 roku za średnią pensję można było kupić około 370 kilogramów cukru. Dziś byłoby to ponad 3 tysiące kilogramów. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku chleba, mleka czy mąki.

Mieszkanie było tańsze, ale niekoniecznie bardziej dostępne

W połowie lat 90. XX wieku metr kwadratowy mieszkania w dużych miastach kosztował zwykle od 1,5 tys. do 2,5 tys. zł. Dziś w Warszawie średnia cena przekracza 16 tys. zł za metr, a w największych miastach oscyluje wokół 10–12 tys. zł.

Problem w tym, że kredyty były wtedy trudniej dostępne, a oprocentowanie często przyprawiało o zawrót głowy. Wielu Polaków o własnym mieszkaniu mogło jedynie marzyć.

Emerytury i płaca minimalna

W 1995 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 260 zł brutto. Przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS nie przekraczała kilkuset złotych miesięcznie.

Dziś minimalna płaca przekracza 4,6 tys. zł brutto, a przeciętne emerytury są wielokrotnie wyższe niż trzy dekady temu. Jednocześnie wzrosły także oczekiwania i standard życia Polaków.

„Żyliśmy w złotych czasach i nie wiedzieliśmy o tym”

Ciekawym świadectwem tamtej epoki są wspomnienia Michała Cichego, byłego dziennikarza „Gazety Wyborczej”. W starych dokumentach odnalazł paragon z marca 1996 roku z jednego z pierwszych warszawskich supermarketów.

Wspomina, że francuski kozi ser kosztował wtedy 8 zł, a dziś około 16 zł. Holenderski ser Old Amsterdam kosztował 11 zł, obecnie około 24 zł. W jego ocenie wiele produktów premium relatywnie staniało, bo przez ten sam czas wynagrodzenia wzrosły wielokrotnie bardziej niż ceny.

Dziennikarz przypomina też świat, którego już nie ma. Tętniące życiem redakcje gazet, milionowe nakłady i poczucie, że Polska szybko goni Zachód. Jak sam napisał: „Żyliśmy w złotych czasach, ale nie wiedzieliśmy, że to były złote czasy”.

Szaro, biednie, ale z nadzieją

Lata 90. ubiegłego wieku wielu Polakom kojarzą się z dziurawymi drogami, bezrobociem, protestami rolników i szarymi blokowiskami. Polska była wtedy krajem znacznie biedniejszym niż dziś. Jednocześnie był to okres ogromnych zmian i nadziei na lepsze jutro.

Patrząc na stare paragony można się uśmiechnąć, widząc chleb za 60 groszy czy masło za półtora złotego. Warto jednak pamiętać, że także wypłaty i emerytury były wtedy nieporównywalnie niższe. Dlatego odpowiedź na pytanie, czy kiedyś było taniej, nie jest wcale tak oczywista, jak mogłoby się wydawać.

Hazard, gangsterka i brutalne lata 90. Dlaczego Warszawa stała areną walki o wpływy? | Najsztub Pyta

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