Mundial napędził sprzedaż

Choć Biało-Czerwoni nie zagrali na mundialu 2026, Polacy i tak tłumnie śledzili mecze rozgrywane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. A gdzie są wielkie sportowe emocje, tam są też przekąski.

Najnowsze dane Biedronki pokazują, że podczas mistrzostw świata zakupy kibiców wystrzeliły.

Lody hitem mundialu

Największym zwycięzcą tegorocznego mundialu okazały się lody. Jak wynika z danych sieci Biedronka, w czasie mistrzostw klienci kupili ich aż o 28 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na podium znalazły się również herbaty mrożone, których sprzedaż wzrosła o 21 proc., oraz chipsy ze wzrostem blisko 20 proc. Trudno się dziwić, dla wielu kibiców mecz bez chrupiącej przekąski jest po prostu niepełny.

Szybkie jedzenie na czas meczu

Podczas transmisji spotkań Polacy stawiali przede wszystkim na wygodę. Dużym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które można przygotować w kilka minut.

Sprzedaż mrożonych frytek wzrosła o 13,3 proc., pizzy o 8,4 proc., a pierogów oraz gotowych dań o 4,4 proc. To pokazuje, że kibice woleli spędzać czas przed telewizorem niż przy kuchence.

– Mistrzostwa świata to moment, kiedy zakupy stają się częścią wspólnego kibicowania. Widzimy, że klienci chętnie wybierają produkty, które pozwalają szybko przygotować poczęstunek dla rodziny i znajomych – mówi Konrad Nafalski, starszy menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Biedronce.

Na słodko też kibicowaliśmy

Piłkarskie emocje sprzyjały także łasuchom. Klienci chętniej niż przed rokiem sięgali po czekolady, ciastka i batony.

Sprzedaż czekolady wzrosła o 20 proc., czekoladek w pudełkach o imponujące 24,5 proc., a ciastek o 14,3 proc. Więcej kupowano także batonów. Łącznie sprzedaż słodkich przekąsek była niemal o 15 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Finał dopiero przed nami

Wieczorem poznamy nowych mistrzów świata. W wielkim finale zmierzą się Argentyna, która broni tytułu, oraz Hiszpania, aktualny mistrz Europy.

Zdaniem analityków tegoroczny mundial okazał się świętem nie tylko dla fanów futbolu, ale także dla sklepów. A patrząc na sprzedaż przekąsek, Polacy kibicowali równie gorąco, jakby na boisku walczyła nasza reprezentacja.

DARMOWE LODY TO... DYSKRYMINACJA?!