Mimo zakończenia wypłat czternastek, część seniorów może liczyć na niespodziewany przelew, który może zasilić ich budżet kwotą nawet do 373 zł.

To zwrot nadpłaconego podatku od 13. i 14. emerytury, przysługujący osobom, których roczne dochody nie przekroczyły 30 tys. zł.

Nie każdy senior otrzyma te pieniądze – sprawdź, czy kwalifikujesz się do dodatkowego bonusu i kiedy możesz spodziewać się przelewu w 2027 roku!

Jak podaje "Fakt", ZUS kończy wypłatę 14. emerytury, ale część seniorów może dostać jeszcze dodatkowe pieniądze związane z tegorocznymi świadczeniami. Nie będzie to kolejna wypłata z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lecz zwrot nadpłaconego podatku po rozliczeniu PIT za 2026 r.

Pełna czternastka wynosi w tym roku 1978,49 zł brutto. Taką kwotę otrzymały osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekraczała 2900 zł brutto. Powyżej tego progu świadczenie było zmniejszane zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Kwota, która trafiała na konto, była dodatkowo pomniejszana m.in. o składkę zdrowotną, a w wielu przypadkach także o zaliczkę na PIT.

I właśnie ten ostatni element może przynieść części emerytów dodatkowy przelew w przyszłym roku.

Podatek od 13. i 14. emerytury może wrócić

Najważniejsza jest kwota wolna od podatku wynosząca 30 tys. zł rocznie. Jeżeli po podsumowaniu wszystkich dochodów za 2026 r. okaże się, że senior jej nie przekroczył, pobrana wcześniej zaliczka na podatek może zostać zwrócona jako nadpłata.

Znaczenie mają przy tym nie tylko comiesięczne emerytury. W rocznym rozliczeniu uwzględniane są również dodatkowe świadczenia, czyli 13. i 14. emerytura.

Zwrot może dotyczyć nie tylko osób otrzymujących świadczenia z ZUS. Na takich samych zasadach rozliczają się również emeryci z KRUS oraz emeryci mundurowi. Ostateczna kwota zależy jednak od indywidualnej sytuacji podatnika, jego wszystkich dochodów oraz ewentualnych ulg i odliczeń.

Nawet 373 zł zwrotu. Tyle mogą dostać seniorzy

Senior otrzymujący 1978,49 zł brutto emerytury miesięcznie może odzyskać około 320 zł podatku. Przy świadczeniu w wysokości 2000 zł brutto zwrot może wynieść około 325 zł, a przy 2100 zł – 349 zł. Najwięcej może zyskać osoba pobierająca 2200 zł brutto miesięcznie – w jej przypadku zwrot może sięgnąć 373 zł.

Przy wyższych świadczeniach kwota zaczyna jednak spadać. Emerytura w wysokości 2300 zł brutto może oznaczać około 302 zł zwrotu, a 2400 zł – już tylko 151 zł. Przy świadczeniu wynoszącym 2500 zł brutto zwrotu nie będzie. Podane kwoty uwzględniają łączną wartość trzynastej i czternastej emerytury w wysokości 3757,82 zł brutto i nie obejmują innych ulg oraz odliczeń, z których może korzystać podatnik.

Dlaczego przy wyższej emeryturze zwrot nagle maleje?

Kluczowa jest granica 30 tys. zł rocznego dochodu. Wraz ze wzrostem miesięcznej emerytury senior zbliża się do poziomu, przy którym wykorzystuje całą kwotę wolną od podatku. Dlatego zwrot nie rośnie razem z wysokością świadczenia.

Dobrze pokazują to wyliczenia dla emerytur 2200 i 2400 zł. W pierwszym przypadku szacowany zwrot wynosi 373 zł, a w drugim już tylko 151 zł. Przy 2500 zł brutto w przedstawionej symulacji nie ma go wcale.

Nie oznacza to jednak, że każda osoba z identyczną emeryturą otrzyma dokładnie taką kwotę. Ostateczny wynik będzie znany dopiero po uwzględnieniu całorocznych dochodów i indywidualnego rozliczenia podatkowego.

Kiedy seniorzy dostaną dodatkowe pieniądze?

Na zwrot trzeba będzie poczekać do przyszłego roku. Rozliczenia przygotowane przez skarbówkę mają być dostępne w usłudze Twój e-PIT od 15 lutego 2027 r. Senior, który chce możliwie szybko odzyskać pieniądze, będzie mógł sprawdzić przygotowane zeznanie i zaakceptować je, jeśli wszystkie dane będą prawidłowe. Przy deklaracjach składanych elektronicznie urząd skarbowy ma do 45 dni na zwrot nadpłaty. Przy niewielkich kwotach przelew może jednak dotrzeć znacznie wcześniej, dlatego część osób ma szansę zobaczyć pieniądze na koncie jeszcze w lutym.

ZUS kończy wypłatę czternastek. Jedna grupa dostanie ją w październiku

Tegoroczna akcja wypłat 14. emerytury dla emerytów i rencistów kończy się we wrześniu. Do 25 września świadczenia powinny trafić do uprawnionych osób. Pozostaje jeszcze jedna grupa. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne dostaną czternastkę 1 października.

Na tym tegoroczne wypłaty dodatkowego świadczenia się zakończą. Dla seniorów z niższymi rocznymi dochodami kolejną ważną datą będzie już 15 lutego 2027 r. To wtedy będą mogli sprawdzić w Twój e-PIT, czy po trzynastce i czternastce należy im się zwrot nadpłaconego podatku.