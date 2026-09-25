ZUS zakończył masowe wypłaty czternastej emerytury, przeznaczając na nią ponad 9,2 mld zł brutto dla milionów seniorów.

W październiku rozpocznie się wysyłka ponad 6,29 mln decyzji, które trafią do uprawnionych, precyzując przyznane kwoty.

Dowiedz się, kto jeszcze czeka na swoje pieniądze i co musisz wiedzieć o mechanizmie "złotówka za złotówkę", który reguluje wysokość świadczenia!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wrześniową wypłatę 14. emerytury. Skala tegorocznej akcji jest ogromna: ZUS rozpatrzył 6 239 985 spraw dotyczących 6 298 632 uprawnionych pobierających świadczenia długoterminowe. Łączna wartość przyznanych czternastek przekroczyła 9,2 mld zł brutto, co oznacza ponad 7,5 mld zł netto dla świadczeniobiorców.

Seniorzy nie musieli przy tym wypełniać żadnych formularzy. Czternastka jest przyznawana z urzędu, a ZUS wypłaca ją automatycznie razem z emeryturą lub rentą.

Wrześniowe wypłaty za nami. Jedna grupa jeszcze czeka

Czternaste emerytury były przekazywane w standardowych terminach płatności: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Szczególnie duża część wypłat przypadła na końcówkę miesiąca. Tylko 20 i 25 września dodatkowe świadczenie trafiło łącznie do prawie 2,45 mln osób.

Wrześniowy finał nie obejmuje jednak wszystkich. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają dodatkowe pieniądze 1 października. Taki termin ZUS zapowiadał już przed rozpoczęciem tegorocznej akcji.

Potem rozpocznie się zupełnie inny etap.

Ponad 6,29 mln decyzji z ZUS. Akcja ruszy w październiku

Na początku października ZUS zacznie wysyłać decyzje dotyczące przyznania czternastej emerytury. Dokumentów będzie ponad 6,29 mln – mają trafić do wszystkich osób, którym Zakład przyznał dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

To ważne, ponieważ pieniądze pojawiły się na kontach wcześniej niż decyzje. Nie jest to błąd. Świadczenie przyznawane jest automatycznie, dlatego senior nie musiał czekać na dokument ani podejmować żadnych działań, żeby otrzymać należną kwotę.

Podobny mechanizm ZUS stosował w poprzednich latach. W decyzji dotyczącej czternastki wskazywana jest m.in. przyznana i wyliczona kwota świadczenia.

1978,49 zł brutto. Tyle wynosi pełna czternastka

Nie wszyscy seniorzy otrzymali identyczną sumę. W 2026 roku pełna 14. emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Jest to równowartość najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca tego roku.

Pełna kwota przysługuje osobom, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. Powyżej tego progu działa mechanizm „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że wraz ze wzrostem podstawowej emerytury lub renty odpowiednio maleje wysokość czternastki.

Przykładowo osoba pobierająca 3500 zł brutto przekracza próg o 600 zł, więc jej dodatkowe świadczenie zostaje pomniejszone właśnie o tę kwotę.

ZUS nie wypłaca natomiast czternastki, jeśli po zastosowaniu tego mechanizmu jej wysokość byłaby niższa niż 50 zł brutto.

Czternastka bez wniosku. Senior nie musi niczego załatwiać

Dla osób, które otrzymały dodatkowe świadczenie, najważniejsza zasada pozostaje prosta: nie trzeba składać wniosku o 14. emeryturę. ZUS sam ustala prawo do pieniędzy, oblicza należną kwotę i dokonuje wypłaty.

Teraz uwaga przenosi się więc z przelewów na dokumenty. Po zakończeniu głównej wrześniowej akcji w październiku ponad 6,29 mln świadczeniobiorców otrzyma decyzje dotyczące czternastej emerytury. Wcześniej, 1 października, pieniądze trafią jeszcze do osób pobierających świadczenia przedemerytalne.

KARPACZ 2026 Bartosz Marczuk