Koniec z koszmarem pasażerów. PKP Intercity zapowiada szybki i stabilny internet w pociągach

Satelitarny internet w PKP Intercity w pigułce

przełomowe próby: udane testy z wykorzystaniem europejskiej konstelacji satelitów niskoorbitowych (LEO) OneWeb na pokładzie pociągu;

udane testy z wykorzystaniem europejskiej konstelacji satelitów niskoorbitowych (LEO) OneWeb na pokładzie pociągu; trasa testowa: stabilne połączenie sprawdzano na trasie Kozłów – Warszawa – Tczew;

stabilne połączenie sprawdzano na trasie Kozłów – Warszawa – Tczew; stabilność przy 160 km/h: internet satelitarny działał bez zakłóceń przy maksymalnej prędkości składu;

internet satelitarny działał bez zakłóceń przy maksymalnej prędkości składu; rozwiązanie problemów z zasięgiem: technologia ma eliminować tzw. czarne plamy, czyli miejsca, gdzie zasięg sieci komórkowych znika;

technologia ma eliminować tzw. czarne plamy, czyli miejsca, gdzie zasięg sieci komórkowych znika; perspektywa wdrożenia: pierwsze testy z udziałem pasażerów zaplanowano na jesień, a docelowe zmiany mają wejść w życie w 2027 roku.

Szczegóły historycznych testów kosmicznego internetu na torach

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym PKP Intercity, przewoźnik we współpracy z firmą ACO Solutions przeprowadził pierwsze na świecie oficjalne testy łączności satelitarnej OneWeb (należącej do operatora Eutelsat) na pokładzie pociągu. Próby odbyły się na trasie łączącej miejscowości Kozłów, Warszawa oraz Tczew. Ich głównym celem było sprawdzenie, czy technologia satelitarna może skutecznie zastąpić tradycyjny internet komórkowy w miejscach o słabej infrastrukturze naziemnej.

Do przeprowadzenia testów wykorzystano specjalistyczny sprzęt dostosowany do ekstremalnych warunków kolejowych. Kluczowe elementy tego projektu to:

certyfikowany terminal Kymeta: pierwsze tego typu urządzenie zaprojektowane specjalnie dla pojazdów szynowych, które pozwala na utrzymanie łączności przy dużych prędkościach;

pierwsze tego typu urządzenie zaprojektowane specjalnie dla pojazdów szynowych, które pozwala na utrzymanie łączności przy dużych prędkościach; niskoorbitowe satelity LEO: technologia oparta na konstelacji satelitów krążących blisko Ziemi, co zapewnia znacznie mniejsze opóźnienia w przesyłaniu danych niż tradycyjne satelity geostacjonarne;

technologia oparta na konstelacji satelitów krążących blisko Ziemi, co zapewnia znacznie mniejsze opóźnienia w przesyłaniu danych niż tradycyjne satelity geostacjonarne; międzynarodowa współpraca: w projekt zaangażowani byli tacy giganci jak Eutelsat (dostawca usług), Hispasat (dystrybutor) oraz polski integrator ACO Solutions.

Dzięki temu zaawansowanemu zestawowi urządzeń połączenie pozostawało stabilne przez cały czas trwania przejazdu testowego, nawet w momentach, gdy pociąg osiągał swoją maksymalną prędkość eksploatacyjną wynoszącą 160 km/h.

Co to oznacza dla pasażerów i kiedy zmiana wejdzie w życie?

Dla osób regularnie podróżujących pociągami po Polsce udane testy oznaczają prawdziwy przełom. Obecnie łączność komórkowa na wielu trasach kolejowych, szczególnie tych wiodących przez lasy lub tereny słabiej zurbanizowane, pozostawia wiele do życzenia. Częste zrywanie połączeń i długie buforowanie stron utrudniają pracę zdalną oraz oglądanie filmów w podróży. Wprowadzenie internetu ze stacji kosmicznych pozwoli na bezproblemowe korzystanie z sieci bez względu na to, przez jak odizolowane rejony kraju przejeżdża dany skład.

Kiedy pasażerowie będą mogli osobiście przetestować nowe rozwiązanie? Oto harmonogram działań przewoźnika:

testy z udziałem pasażerów: pierwsze próby uruchomienia satelitarnego Wi-Fi bezpośrednio dla podróżnych mają wystartować już w październiku ;

pierwsze próby uruchomienia satelitarnego Wi-Fi bezpośrednio dla podróżnych mają wystartować już w ; testowanie alternatywnych rozwiązań: narodowy przewoźnik kolejowy sprawdza obecnie nie tylko system OneWeb, ale także konkurencyjną sieć Starlink , aby wybrać najbardziej optymalną opcję;

narodowy przewoźnik kolejowy sprawdza obecnie nie tylko system OneWeb, ale także konkurencyjną sieć , aby wybrać najbardziej optymalną opcję; pełne wdrożenie technologii: zgodnie z zapowiedziami, stabilny i szybki internet z kosmosu może na stałe zagościć w pociągach PKP Intercity w 2027 roku.

Dzięki zastosowaniu łączności hybrydowej (satelity połączone z nadajnikami GSM) podróżni otrzymają gwarancję stabilnego łącza, co znacząco podniesie komfort podróży i uczyni kolej jeszcze poważniejszą konkurencją dla transportu lotniczego czy samochodowego.