PKP Intercity w 2028 roku w całości przejdzie na zasilanie energią z odnawialnych źródeł

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-09-23 7:05

W 2028 roku całość zakontraktowanej energii dla PKP Intercity będzie pochodzić z OZE - poinformował przewoźnik. Spółka przedłużyła umowę z PGE Energetyką Kolejową, dzięki czemu 100 proc. wolumenu zostanie objęte gwarancjami pochodzenia z polskich odnawialnych źródeł.

Maszynista PKP Intercity w kabinie lokomotywy mija panele fotowoltaiczne. O zielonej energii przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Ilustracja AI do artykułu: PKP Intercity w 2028 roku w całości przejdzie na zasilanie energią z odnawialnych źródeł

PKP Intercity w 100 proc. na zielonej energii od 2028 roku

Do 2028 roku całość energii trakcyjnej wykorzystywanej przez PKP Intercity będzie pochodzić z odnawialnych źródeł. Jak ogłosił we wtorek przewoźnik, 100 proc. zakontraktowanego wolumenu zostanie objęte gwarancjami pochodzenia. Jest to możliwe dzięki rozszerzeniu umowy z dostawcą prądu.

Harmonogram wzrostu udziału energii z OZE

Spółka wyjaśnia, że cel zostanie osiągnięty stopniowo. W 2026 roku energia z gwarancjami pochodzenia z OZE ma stanowić 25 proc. dostaw, a rok później jej udział wzrośnie do 35 proc. W 2028 roku cały zakontraktowany wolumen energii będzie już pochodził z polskich, odnawialnych źródeł.

W 2028 roku przewoźnik otrzyma około 1,2 TWh energii elektrycznej, dla której PGE Energetyka Kolejowa przekaże gwarancje pochodzenia z polskich odnawialnych źródeł energii, odpowiadające 100 proc. zakontraktowanego wolumenu energii. Oznacza to, że całość energii objętej umową będzie pokryta gwarancjami pochodzenia OZE” - poinformowało PKP Intercity.

Rozszerzenie umowy z PGE Energetyką Kolejową

PKP Intercity poinformowało o przedłużeniu umowy z PGE Energetyką Kolejową, co jest podstawą do realizacji nowej strategii. Przewoźnik skorzystał z prawa opcji w kontrakcie podpisanym w ubiegłym roku. Pierwotnie umowa na lata 2026-2027 obejmowała dostawy 2 TWh energii. Po rozszerzeniu współpracy o 2028 rok łączny zakontraktowany wolumen wzrośnie do ponad 3 TWh. Energia posłuży do zasilania lokomotyw i elektrycznych zespołów trakcyjnych przewoźnika.

Tak wyglądają wagony z Niemiec dla PKP Intercity

Tak wyglądają wagony z Niemiec dla PKP Intercity
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Lider rynku międzyregionalnego

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy w Polsce, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi i oferuje połączenia międzynarodowe. Przewoźnik dysponuje czterema kategoriami pociągów: ekonomicznymi Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) oraz ekspresowymi Express Intercity (EIC) i Express Intercity Premium (EIP) obsługiwanymi przez składy Pendolino. W ubiegłym roku z usług spółki skorzystało 89,2 mln pasażerów. Według szacunków, w 2026 roku liczba ta ma wzrosnąć do 96 mln osób.

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