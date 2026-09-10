ZUS realizuje dziś kolejną transzę wypłat 14. emerytur, z pełną kwotą sięgającą 1978,49 zł brutto, co stanowi znaczące wsparcie dla wielu seniorów.

Nie każdy otrzyma maksymalne świadczenie; wysokość dodatku zależy od progu 2900 zł brutto i zasady "złotówka za złotówkę", a niektórzy mogą nie otrzymać go wcale.

Sprawdź szczegółowy harmonogram wypłat i dowiedz się, czy Ty również kwalifikujesz się do tych pieniędzy oraz kiedy możesz spodziewać się przelewu.

Wrześniowe wypłaty 14. emerytury są już w toku. Dziś, 10 września, przypada kolejny termin, w którym ZUS przekazuje seniorom podstawowe świadczenie powiększone o czternastkę. Dodatkowe pieniądze są przyznawane automatycznie – emeryci i renciści nie muszą składać żadnego wniosku.

Pełna 14. emerytura w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile najniższa emerytura obowiązująca od marcowej waloryzacji. Senior pobierający minimalne świadczenie może więc otrzymać we wrześniu łącznie 3956,98 zł brutto. ZUS wskazuje, że pełna czternastka przysługuje osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.

Nie wszyscy dostaną 1978,49 zł. Liczy się próg 2900 zł

Seniorzy z wyższymi świadczeniami również mogą dostać dodatkowe pieniądze, ale ich czternastka będzie odpowiednio niższa. Po przekroczeniu 2900 zł brutto działa zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek jest pomniejszany dokładnie o kwotę przekroczenia progu.

Przykładowo przy emeryturze wynoszącej 3000 zł brutto czternastka wyniesie 1878,49 zł brutto. Przy 3500 zł podstawowego świadczenia będzie to 1378,49 zł brutto, a przy 4000 zł – 878,49 zł brutto. Od dodatkowego świadczenia pobierane są składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy, dlatego kwota netto zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej emeryta lub rencisty.

Jest też górna granica, po której przekroczeniu dodatkowej wypłaty już nie będzie. ZUS nie wypłaca czternastki, jeżeli po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” jej wysokość byłaby niższa niż 50 zł brutto. Przy tegorocznej wysokości świadczenia oznacza to, że czternastki nie dostaną osoby pobierające więcej niż 4828,49 zł brutto miesięcznie.

Harmonogram wypłat czternastki. Po 10 września będą kolejne przelewy

Dzisiejsza wypłata nie jest ostatnią. Harmonogram wypłat 14. emerytury jest powiązany ze standardowymi terminami przekazywania emerytur i rent. We wrześniu są to 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Gdy termin przypada na dzień wolny, pieniądze trafiają do seniorów wcześniej.

W 2026 roku taka sytuacja występuje dwukrotnie. Termin 6 września przypadł w niedzielę, dlatego wypłaty zostały przyspieszone. Tak samo będzie 20 września – również jest to niedziela, więc seniorzy z tym terminem świadczenia powinni dostać pieniądze wcześniej.

Tegoroczny harmonogram wygląda więc następująco:

1 września – wypłata zgodnie z terminem,

4 września – wypłata za 6 września,

10 września – kolejna transza wypłacana dziś,

15 września – wypłata zgodnie z terminem,

18 września – wypłata za 20 września,

25 września – wypłata zgodnie z terminem.

Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne mają inny termin – ich czternastka zostanie wypłacona 1 października. ZUS sam ustala prawo do dodatkowego świadczenia i jego wysokość.

KARPACZ 2026 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz