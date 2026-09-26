Polski gracz zgarnął ponad 1,1 miliona złotych w Eurojackpot, trafiając pięć głównych liczb w ostatnim losowaniu.

Do pełnej kumulacji zabrakło mu zaledwie dwóch liczb Euro, co jednak nie przeszkodziło w odebraniu siedmiocyfrowej fortuny.

Szczęśliwe liczby to 2, 7, 10, 29, 30, które przyniosły mu dokładnie 1 118 872,40 zł.

Sprawdź, jak niewiele brakowało do rozbicia głównej puli i kiedy masz kolejną szansę na milionową wygraną!

Piątkowe losowanie Eurojackpot okazało się wyjątkowo szczęśliwe dla jednego z graczy z Polski. Kupon zapewnił mu wygraną III stopnia wartą dokładnie 1 118 872,40 zł. Polak poprawnie wytypował wszystkie pięć podstawowych liczb. Nie trafił jednak dwóch dodatkowych liczb Euro, dlatego nie rozbił głównej puli. Mimo to jedno losowanie przyniosło mu kwotę przekraczającą milion złotych.

Eurojackpot. Te liczby przyniosły Polakowi ponad milion złotych

Losowanie numer 707 odbyło się w piątek, 25 września. Wylosowano liczby 2, 7, 10, 29 i 30, a następnie liczby Euro: 5 i 10. Polski gracz miał na kuponie komplet pięciu liczb z pierwszej puli, co oznacza trafienie w kategorii 5+0.

Nie był zresztą jedynym Polakiem, któremu tego wieczoru dopisało szczęście. W naszym kraju padło również osiem wygranych IV stopnia za układ 4+2. Każda z nich była warta 13 675,80 zł.

Najwyższe nagrody piątkowego wieczoru przypadły jednak graczom z Niemiec i Holandii. Cztery osoby trafiły pięć głównych liczb oraz jedną liczbę Euro. Za układ 5+1 każda z nich otrzyma 627 920 euro.

Nikt nie rozbił głównej puli Eurojackpot

Do najważniejszego trafienia tym razem nie doszło. Żaden uczestnik loterii Eurojackpot w Europie nie wskazał pełnego zestawu 5+2, czyli pięciu liczb podstawowych i obu liczb Euro. Główna wygrana nie padła, dlatego kumulacja przechodzi na następne losowanie.

To właśnie dwóch dodatkowych trafień zabrakło polskiemu zwycięzcy do najwyższej kategorii. Jego wynik 5+0 wystarczył jednak, aby znalazł się w gronie największych wygranych tego losowania i odebrał siedmiocyfrową nagrodę.

Kiedy kolejne losowanie Eurojackpot?

Na następną szansę nie trzeba długo czekać. Eurojackpot jest losowany dwa razy w tygodniu – we wtorki oraz w piątki. Gracz wybiera pięć liczb z 50 oraz dwie liczby Euro z 12.

Po piątkowym losowaniu główna pula pozostała nierozbita, więc pieniądze przechodzą na kolejne losowanie. Polski gracz może już jednak świętować swoje trafienie – pięć właściwych liczb wystarczyło, by jego kupon okazał się wart ponad 1,1 mln zł.