Podkarpacki restaurator musi zapłacić ponad 280 tys. zł kary za to, że nie ewidencjonował sprzedaży na kasie fiskalnej. Jak informuje serwis Nowiny24.pl/Strefa Biznesu, kontrola podatkowa przeprowadzona przez podkarpacką Krajową Administrację Skarbową (KAS) wykryła poważne nieprawidłowości w jego działalności.

Naczelnik jednego z podkarpackich urzędów skarbowych, podczas rutynowej kontroli, wykrył "istotne nieprawidłowości w rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych". Okazało się, że przedsiębiorca prowadzący lokal gastronomiczny nie rejestrował wszystkich transakcji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, co bezpośrednio wpłynęło na zaniżenie wykazywanych dochodów w zeznaniach PIT-36.

"Wykryte uszczuplenia w podatku PIT dotyczyły łącznie ponad 280 tys. zł. Nieprawidłowości wynikały z niezaewidencjonowania znacznej części sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej, a tym samym niewykazaniu przez podatnika wartości tej sprzedaży w złożonych zeznaniach PIT-36" – cytuje Agatę Zienkiewicz z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie serwis Strefa Biznesu.

Jak restaurator tłumaczył się ze swoich zaniedbań?

Po tym, jak kontrolerzy Krajowej Administracji Skarbowej przedstawili wyniki kontroli podatkowej, przedsiębiorca nie kwestionował ich ustaleń. Zgodził się z tym, że nie ewidencjonował części sprzedaży na kasie fiskalnej. Jak podaje Strefa Biznesu, "złożył korekty deklaracji podatkowych, w których uwzględnił niezadeklarowane wcześniej przychody".

W konsekwencji podkarpacki restaurator musiał uregulować zaległości podatkowe, które sięgały ponad 280 tys. zł. Mimo to, nie podano do informacji publicznej, w jaki sposób tłumaczył się ze swoich zaniedbań. Można jednak przypuszczać, że liczył na uniknięcie wykrycia nieprawidłowości, co ostatecznie mu się nie udało.

Kontrola podatkowa - jakie są jej procedury i konsekwencje dla przedsiębiorców?

Kontrola podatkowa to jedno z kluczowych narzędzi, które Krajowa Administracja Skarbowa wykorzystuje do weryfikacji, czy podatnicy prawidłowo wywiązują się ze swoich obowiązków. Jak czytamy na stronie Nowiny24.pl/Strefa Biznesu, kontrola jest wszczynana z urzędu przez naczelnika urzędu skarbowego. Sprawdzane są rozliczenia w zakresie podatków PIT, VAT, CIT i innych należności budżetowych.

Po zakończeniu kontroli podatnik otrzymuje protokół, który zawiera ustalenia kontroli. Jeśli kontrolerzy wykryją nieprawidłowości, przedsiębiorca ma prawo złożyć korektę deklaracji i uregulować zaległe należności. "Takie rozwiązanie pozwala uniknąć dodatkowych sankcji i kar, które mogłyby zostać nałożone w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego" - informuje Strefa Biznesu.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że jednym z podstawowych zadań naczelnika urzędu skarbowego jest ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz przeprowadzanie kontroli podatkowej. Przypadek podkarpackiego restauratora pokazuje, że ignorowanie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży może mieć poważne konsekwencje finansowe.

