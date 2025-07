Słodycze, tłuszcze i używki na czele drożejących produktów

W czerwcu 2024 roku Polacy odczuli kolejny wzrost cen podczas codziennych zakupów. Z najnowszego raportu UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito wynika, że ceny produktów codziennego użytku wzrosły średnio o 5,8 proc. w porównaniu do czerwca ubiegłego roku. Oznacza to, że kolejny miesiąc z rzędu dynamika wzrostu cen nieznacznie się zwiększyła, co z pewnością nie napawa optymizmem konsumentów.

Największe podwyżki w czerwcu dotknęły przede wszystkim słodycze i desery, których ceny produktów poszybowały w górę aż o 16,1 proc. rok do roku. Na drugim miejscu znalazły się artykuły tłuszczowe, takie jak masło, margaryna i olej, z podwyżką o 15,7 proc. rdr. Podium drożyzny zamykają używki (kawa, herbata, alkohole), które podrożały o 14,8 proc. Wzrost cen odnotowano również w przypadku owoców (11,5 proc.) oraz napojów bezalkoholowych (10,7 proc.).

Mięso podrożało średnio o 7,7 proc., pieczywo - 7,2 proc., artykuły dla dzieci - 6,3 proc., ryby - 6,2 proc., wędliny - 4,3 proc., karmy dla zwierząt - 3,4 proc., dodatki spożywcze (np. ketchupy, majonezy i musztardy) - 2,8 proc., a chemia gospodarcza – o 0,2 proc.

- Kluczowe znaczenie mają rosnące ceny surowców rolnych, zwłaszcza mleka i roślin oleistych, które w 2025 r. podlegają silnym wahaniom z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Dodatkowo sektor ten jest szczególnie wrażliwy na wzrost kosztów energii, transportu oraz presję płacową, co przekłada się na wyższe koszty produkcji i dystrybucji. Istotne są także zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw. Dodać należy też wzmożony eksport ograniczający podaż na rynku krajowym – wskazał Hubert Gąsiński z Uniwersytetu WSB Merito.

Spadki cen? Te produkty staniały w czerwcu

Na szczęście nie wszystkie ceny produktów w czerwcu poszły w górę. Po raz pierwszy w tym roku odnotowano spadki cen w trzech kategoriach asortymentowych. Produkty sypkie, takie jak cukier i mąka, staniały o 4,6 proc. rok do roku. Niewielkie obniżki cen dotknęły również środki higieny osobistej oraz warzywa (po 0,5 proc. rdr.). Te spadki cen, choć niewielkie, mogą być sygnałem stabilizacji lub korekty w niektórych segmentach rynku. [Fraza kluczowa pogrubiona]

Przyczyny zmian cen: eksperci wskazują na koszty, pogodę i eksport

Eksperci UCE Research wskazują na kilka kluczowych czynników, które wpłynęły na ceny produktów w czerwcu. Dr Hubert Gąsiński z Uniwersytetu WSB Merito tłumaczy, że utrzymujące się wysokie koszty produkcji i dystrybucji, drożejące surowce oraz konsekwencje wcześniejszej inflacji wciąż są odczuwalne w gospodarce. Sezonowe ograniczenia podaży, spowodowane np. anomaliami pogodowymi, również mają istotny wpływ na ceny.

Dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito zwraca uwagę na rosnące koszty cukru, kakao i energii, które przełożyły się na podwyżki cen słodyczy i deserów. Wzrost cen artykułów tłuszczowych jest natomiast związany z dynamiką cen masła, która ponownie lekko idzie w górę. Na giełdach towarowych cena kawy zimą i wiosną tego roku przekroczyła 4 dolary za funt, co musiało się przełożyć na ceny w sklepach.

Ponadto, eksperci wskazują na zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw oraz wzmożony eksport, który ogranicza podaż na rynku krajowym. Wszystkie te czynniki, w połączeniu z presją płacową, wpływają na wyższe koszty produkcji i dystrybucji, co ostatecznie przekłada się na drożyznę w sklepach.

Cykliczny raport pt. „Indeks cen w sklepach detalicznych” UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito pokazuje średnią wartość cenową notowaną miesiąc do miesiąca i rok do roku. Badanie objęło ponad 100 najczęściej wybieranych produktów codziennego użytku w 17 kategoriach asortymentowych. Łącznie porównano blisko 90 tys. cen detalicznych z ponad 42 tys. sklepów należących do 61 sieci, w tym wszystkich dyskontów, hipermarketów, supermarketów, sieci convenience oraz cash & carry docierających ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.

