NBP prognozuje spadek inflacji i wzrost gospodarczy

Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował "Raport o inflacji", w którym prognozuje, że inflacja w 2025 roku wyniesie 3,9 procent. Z kolei w 2026 roku ma spaść do 3,1 procent, a w 2027 roku zmniejszyć się do 2,4 procent. Jednocześnie, bank centralny przewiduje, że polska gospodarka wzrośnie o 3,6 procent w bieżącym roku. Te prognozy dają nadzieję na stabilizację i poprawę sytuacji ekonomicznej w kraju.

Prognozy NBP dotyczące inflacji wskazują na stopniowe opanowywanie wzrostu cen. Spadek inflacji z 3,9 procent w 2025 roku do 2,4 procent w 2027 roku to pozytywny sygnał, który sugeruje, że działania podejmowane przez bank centralny przynoszą efekty. Oznacza to, że w perspektywie kilku lat możemy spodziewać się mniejszej presji na wzrost cen towarów i usług.

Zaś prognozowany wzrost gospodarczy na poziomie 3,6 procent w 2025 roku to dowód na to, że polska gospodarka utrzymuje stabilną dynamikę rozwoju. Wzrost gospodarczy przekłada się na wzrost zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń i poprawę standardu życia. Jest to szczególnie ważne w kontekście globalnych wyzwań ekonomicznych i niepewności na rynkach międzynarodowych.

NBP w swoim raporcie zwrócił uwagę na istotny aspekt, jakim jest wpływ realnej stopy procentowej na zachowania konsumentów. Zgodnie z prognozami, wzrost realnej stopy procentowej w projekcji zwiększy skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania kosztem konsumpcji. Oznacza to, że wyższe stopy procentowe mogą skłonić Polaków do odkładania pieniędzy, co z kolei może wpłynąć na spowolnienie tempa wzrostu konsumpcji.

Dane GUS: aktualna sytuacja cenowa

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w czerwcu 2025 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 4,1 procent wyższe niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. W ujęciu miesięcznym – w porównaniu z majem – wzrost cen wyniósł 0,1 procent. Te dane potwierdzają, że inflacja wciąż utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie, ale jednocześnie wskazują na pewne spowolnienie tempa wzrostu cen.

Prognozy NBP i dane GUS mają bezpośredni wpływ na codzienne życie Polaków. Spadek inflacji w perspektywie kilku lat oznacza, że wzrost cen towarów i usług powinien być mniej odczuwalny. Z kolei wzrost gospodarczy przekłada się na wzrost wynagrodzeń i poprawę sytuacji na rynku pracy. Warto jednak pamiętać, że wyższe stopy procentowe mogą wpłynąć na wzrost kosztów kredytów i skłonić do oszczędzania.

Warto podkreślić, że od kilku lat Polacy mierzą się z wysoką inflacją. Wystarczy porównać paragony z kilku ostatnich lat, by przekonać się, że ceny wielu produktów wzrosły o 100 proc., a nawet i więcej. Ale jest światełko w tunelu, że kolejne lata będą łaskawsze dla portfeli Polaków.

