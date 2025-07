Inflacja w Polsce

Jaka będzie inflacja w Polsce w najbliższym czasie? Prezes NBP na konferencji prasowej wskazuje na cztery czynniki, które będą miały na to wpływ: polityka fiskalna, kształtowanie się koniunktury, sytuacja na rynku pracy i ceny energii. Glapiński zauważa, że sytuacja w przemyśle polskim jest dość trudna. Niemniej w całym 2025 roku prognozowany jest szybszy wzrost PKB niż w roku ubiegłym. - Bezrobocie jest niskie, ale zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw się obniża. Ale ważna jest dynamika wynagrodzeń - zaznacza w swoim wystąpieniu prezes NBP. A co będzie z cenami cen energii? Tego wciąż nie wiadomo, bo nie zapadły jeszcze pod tym względem ostateczne decyzje. - Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie stanowi ryzyko - podkreśla Adam Glapiński.

Stopy procentowe w Polsce

Mimo wszystko według Glapińskiego mamy spodziewać się inflacji na poziomie 2,5 proc. Inflacja w średnim okresie (ok. 2 lat) ma być zgodna z celem NBP. W związku z tym Rada Polityki Pieniężnej uznała, że konieczne jest obniżenie stóp procentowych. Kolejne decyzje RPP będą uzależnione od napływających do niej informacji/danych. Zatem nie ma żadnych zapowiedzi, że stopy będą spadać w kolejnych miesiącach. Przypominamy, że RPP nie ma posiedzenia w sierpniu.

- Stopy procentowe w Polsce nie są wysokie - twierdzi Adam Glapiński i podkreśla, że ich wysokość określa się względem inflacji. I zaznacza: - Jak inflacja będzie u nas utrzymywała się na poziomie 2,5 proc., to i stopy będą odpowiednio schodzić.

Przypominamy, że 2 lipca 2025 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła podstawowe stopy procentowe o 0,25 pkt proc. Główna stopa referencyjna spadła do poziomu 5 proc.

Na konferencji prasowej prezes NBP nawiązał też do polskiej waluty. - Kurs złotego ulega pewnym wahaniom, ale generalnie jest silny - mówi Glapiński. Prezes NBP podkreśla, że nie rekomenduje, by Polska w najbliższym czasie przyjmowała walutę euro. Jego zdaniem pozostanie przy własnej walucie jest dla nas korzystniejsze gospodarczo. Glapiński podniósł też kwestię tego, by Polacy przechowywali w domach gotówkę. - Daję to pod rozwagę. Coraz częściej nieczynne są przelewy elektroniczne, bankomaty, karty. Gotówka zawsze się sprawdzi - mówi prezes NBP.

