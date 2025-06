i Autor: MAREK ZIELINSKI/SUPER EXPRES, AP, SHUTTERSTOCK

Strefa euro

Glapiński o przyjęciu euro w Polsce. Szef NBP zgodził się z Tuskiem

Zdaniem prezesa NBP Adama Glapińskiego wejście Polski do strefy euro w obecnych warunkach groziłoby poważnymi zaburzeniami gospodarczymi. W artykule opublikowanym w „Banku i Kredycie” wskazuje on na konkretne ryzyka i brak ekonomicznych podstaw do rezygnacji ze złotego. Dotychczas również Donald Tusk oraz Andrzej Domański zapowiadali, że Polska nie planuje przyjęcia euro.