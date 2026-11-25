Narodowy Bank Polski zablokował rachunki Trybunału Konstytucyjnego z powodu wewnętrznego sporu o władzę, co poważnie zagroziło jego funkcjonowaniu i płynności finansowej. Spór o to, kto jest prawowitym prezesem TK, toczy się między sędzią Bogdanem Święczkowskim a sędzią Anną Korwin-Piotrowską, co doprowadziło do przedstawienia NBP dwóch sprzecznych dokumentów dotyczących reprezentacji. Blokada kont uderza w wypłaty wynagrodzeń i świadczeń, a propozycja NBP rozstrzygnięcia sporu przez sąd powszechny została odrzucona przez obie strony, co skutkuje patem i koniecznością interwencji rządu.

Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym stała się dramatyczna. Jak wynika z uchwały Rady Ministrów opublikowanej w środę wieczorem w Monitorze Polskim, funkcjonowanie TK jest „poważnie zagrożone w sferze realizacji wydatków budżetowych”. Wszystko przez to, że Narodowy Bank Polski wstrzymał wszelkie zlecenia płatnicze dotyczące środków zgromadzonych na rachunkach Trybunału.

Rząd uznał, że mamy do czynienia z sytuacją kryzysową i wezwał premiera oraz ministra finansów do interwencji. Ich zadaniem ma być ochrona interesów Skarbu Państwa.

Kurek z pieniędzmi zakręcony. Pracownicy bez pensji?

Problem z dostępem do pieniędzy to efekt potężnego sporu o władzę w samym Trybunale. NBP podjął decyzję o blokadzie kont, ponieważ otrzymał dwa wzajemnie znoszące się zestawy dokumentów dotyczących tego, kto może dysponować funduszami TK.

Z jednej strony oświadczenie o reprezentacji złożył sędzia Bogdan Święczkowski, wskazując siebie jako prezesa. Z drugiej strony dokumenty podpisała sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która jako najstarszy stażem sędzia przejęła kierowanie Trybunałem i zarządziła przerwę w czynnościach Święczkowskiego.

Brak dostępu do kont uderza bezpośrednio w ludzi. Anna Korwin-Piotrowska w piśmie do prezesa NBP Adama Glapińskiego, datowanym na 24 listopada, wezwała do odblokowania środków. Podkreśliła, że „szczególnej pilności wymagają wypłaty wynagrodzeń pracowników, należnych świadczeń sędziów w stanie spoczynku oraz regulowanie zobowiązań publicznoprawnych”.

Pat w Trybunale. Nikt nie chce iść do sądu

NBP zaproponował skonfliktowanym stronom, aby spór o to, kto rządzi w TK, rozstrzygnął sąd powszechny. Bank wyznaczył im na to czas do 27 listopada. Jednak obie strony ani myślą o takim rozwiązaniu.

Anna Korwin-Piotrowska argumentuje, że sąd cywilny nie jest od rozstrzygania sporów o funkcje w organach konstytucyjnych. Z kolei pełnomocnik Bogdana Święczkowskiego, mec. Krzysztof Wąsowski, w piśmie z 23 listopada stwierdził wprost, że prezes TK nie musi niczego udowadniać przed sądem, bo jego powołanie przez prezydenta jest wystarczające.

„Prezes TK nie ma obowiązku pozywać Banku po to, aby dowieść, że Prezydent RP skutecznie wykonał przysługującą mu prerogatywę” – napisał pełnomocnik Święczkowskiego w dokumencie, który w środę został udostępniony publicznie.

Obie strony dały prezesowi NBP trzy dni na zmianę decyzji i udostępnienie dokumentacji, na podstawie której wstrzymano wypłaty. Tymczasem rządowa uchwała, która weszła w życie z dniem podjęcia, nakłada teraz na Donalda Tuska i resort finansów obowiązek znalezienia wyjścia z tego finansowego pata.

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Sonda Czy Polska powinna przeprowadzić reset Trybunału Konstytucyjnego? Tak, cały skład TK powinien zostać wybrany od nowa Nie, należy rozwiązać spór bez wymiany wszystkich sędziów Nie mam zdania