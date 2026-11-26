Ministerstwo Infrastruktury szykuje reformę znaków drogowych

Nowe rozporządzenie ma zastąpić dwa obowiązujące obecnie akty prawne z 2002 i 2003 r., regulujące kwestie znaków i sygnałów drogowych oraz warunków technicznych ich stosowania. Prace legislacyjne poprzedziła kompleksowa, licząca blisko 300 stron analiza przepisów przygotowana na zlecenie ministerstwa przez konsorcjum pod przewodnictwem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM).

Dotychczasowe przepisy zachowują moc najpóźniej do 31 grudnia 2028 r. (...) MI zamierza dochować tego terminu, a prace nad projektem przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem – przekazała Anna Szumańska, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Infrastruktury.

Projekt zostanie opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji po skierowaniu go do konsultacji publicznych. Rozporządzenie będzie zawierało przepisy przejściowe, umożliwiające zarządcom dróg stopniowe dostosowanie oznakowania do nowych wymagań.

W ramach prac nad nowym rozporządzeniem Ministerstwo Infrastruktury przeanalizuje również inne pomysły mające ograniczyć zjawisko tzw. „znakozy”, w tym postulaty zawarte w obywatelskiej petycji z 25 października. Jej autor proponuje zmniejszenie liczby znaków drogowych oraz ponowną ocenę przydatności oznakowania informującego m.in. o telefonach publicznych, placówkach pocztowych czy myjniach samochodowych. Argumentuje, że w dobie powszechnego dostępu do smartfonów i nawigacji GPS część tych znaków całkowicie straciła na znaczeniu.

Dwa nowe znaki drogowe. Czym mają być ulice rowerowe?

Na jedną z najciekawszych propozycji zawartych w opracowaniu eksperckim IBDiM zwrócił uwagę w serwisie X Łukasz Zboralski, dziennikarz specjalizujący się w bezpieczeństwie ruchu drogowego i redaktor naczelny portalu brd24.pl. Chodzi o wprowadzenie dwóch nowych znaków: D-315 (ulica rowerowa) oraz D-316 (koniec ulicy rowerowej – ten sam symbol przekreślony czerwoną linią). Rozwiązanie to byłoby czwartą formą organizacji ruchu dla jednośladów – obok drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Propozycja nowego znaku w rozmowach z resortem infrastruktury... Ależ będzie skowyt... https://t.co/uF6BeApAX5— Łukasz Zboralski (@_zboral) November 22, 2026

Takimi ulicami nadal mogłyby poruszać się samochody, jednak bezwzględne pierwszeństwo przed nimi mieliby rowerzyści, kierujący hulajnogami elektrycznymi oraz użytkownicy urządzeń transportu osobistego (UTO). Działałoby to na zasadzie zbliżonej do znanej kierowcom strefy zamieszkania (znak D-40), w której priorytet mają piesi.

Dopuszczalna prędkość wynosiłaby 30 km/h. Szczegóły nie są jednak znane. W Niemczech na takich ulicach również obowiązuje ograniczenie do 30 km/h, a rowerzyści mogą jechać obok siebie. Kierowcy samochodów nie mogą utrudniać im jazdy.

Wprowadzenie tego rozwiązania w Polsce mogłoby ułatwić zachowanie ciągłości i łączenie istniejących tras rowerowych tam, gdzie ze względu na ciasną zabudowę nie da się wybudować wydzielonych dróg dla rowerów. Rowerzyści nie musieliby wówczas nagle włączać się do intensywnego ruchu ogólnego na krótkich łącznikach. – Na obecnym etapie jest za wcześnie na wskazanie, które z propozycji zostaną ujęte w projekcie rozporządzenia – zastrzega jednak Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury.

W Niemczech i Holandii to rozwiązanie już się sprawdza. A w Polsce?

Jak tłumaczy w rozmowie z „Super Expressem” dr Michał Beim, ekspert ds. transportu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Instytutu Sobieskiego, ulice rowerowe z powodzeniem funkcjonują właśnie w Niemczech, a przede wszystkim w Holandii. – Nie wyznacza się ich jednak na głównych arteriach miast, lecz w miejscach, w których ruch samochodowy jest już uspokojony – podkreśla.

Rozwiązanie sprawdza się w dzielnicach ze starą zabudową i gęstą siatką wąskich ulic. Ruch rowerowy staje się wówczas dodatkowym elementem uspokajania ruchu samochodowego w miejscach, gdzie i tak nie sposób jechać szybciej. Czy coś takiego sprawdzi się w Polsce?

Zdaniem Beima wszystko zależy od tego, jak zostaną sformułowane przepisy i gdzie nowe rozwiązanie będzie stosowane. Ekspert zwraca uwagę, że polskie gminy często wprowadzają strefy Tempo 30, ale później nikt nie egzekwuje ograniczenia prędkości:

Nie jestem przeciwnikiem tego rozwiązania, ale przestrzegam przed prostym kopiowaniem zagranicznych rozwiązań, bez odpowiedniej analizy.

Jako przykład podaje sugerowane przejścia dla pieszych, które w jego ocenie bywają wyznaczane w miejscach, gdzie stwarzają więcej zagrożeń, niż przynoszą korzyści.

Co ciekawe, w Holandii ulica rowerowa nie jest nawet odrębną kategorią prawną, lecz rozwiązaniem z zakresu projektowania infrastruktury. Gdy przez lokalną ulicę prowadzi się ważną trasę rowerową, samochodom fizycznie ogranicza się możliwość przejazdu tranzytowego, pozostawiając jedynie dojazd do posesji. O rowerowym charakterze ulicy decyduje więc sposób jej zaprojektowania, a sam znak jest właściwie dopełnieniem. Z kolei w Niemczech to właśnie znak ustanawia szczególne zasady ruchu.

Ulice rowerowe nie zastąpią budowy osobnych dróg dla rowerów tam, gdzie dopuszczalna prędkość przekracza 50 km/h, a kierowcy w praktyce jeżdżą jeszcze szybciej – zwraca uwagę Beim.

A może wystarczy lepiej zaprojektować znak?

Zastrzeżenia eksperta budzi również wygląd proponowanego w raporcie IBDiM znaku D-315, wzorowany na holenderskim (gdzie nad czerwoną sylwetką samochodu z wpisanym limitem 30 km/h widnieje duży biały rower, a całość otacza czerwona ramka na niebieskim i białym tle). Jak zauważa dr Michał Beim, projekt ten miesza konwencje graficzne charakterystyczne dla znaków nakazu, zakazu i znaków informacyjnych, regulowane przez konwencję wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych. Jako znacznie czytelniejszy przykład wskazuje on oznakowanie stosowane w Niemczech czy w Szwecji.

Sam wygląd znaku nie jest może najistotniejszy, ale – sądząc choćby po burzliwych reakcjach kierowców na wpis Łukasza Zboralskiego – proponowane oznakowanie stało się niemal symbolem konfliktu między różnymi użytkownikami dróg. Być może społeczny odbiór pomysłu wprowadzenia ulic rowerowych byłby inny, gdyby znak zaprojektowano w bardziej neutralnej formie? Nawet na holenderskim pierwowzorze znalazł się przecież nieco łagodzący napięcie dopisek: „Samochód jest gościem” (Auto te gast).

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