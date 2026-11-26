Nagłe zwolnienia grupowe w Grupie Żywiec

Informacja o zwolnieniach w Grupie Żywiec pojawiła się nagle i jest sporym zaskoczeniem, zwłaszcza dla lokalnych władz. Jeden z największych producentów piwa w kraju potwierdził, że planuje redukcję zatrudnienia jeszcze pod koniec tego roku.

Portal Next.gazeta.pl informuje, że zgodnie z oficjalnym zawiadomieniem, które trafiło do Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, zwolnienia grupowe w Grupie Żywiec obejmą 61 osób i zostaną przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2026 roku. Dla urzędników wiadomość ta była prawdziwym szokiem, ponieważ nic jej nie zapowiadało.

Jesteśmy mocno zaskoczeni, bo nie było wcześniejszych informacji ze spółki o planowanych zwolnieniach i jakichkolwiek reorganizacjach – przyznają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu w rozmowie z Radiem Bielsko.

Spółka przekazała do urzędu dokumenty, w których wskazała nie tylko liczbę zwalnianych osób, ale również kryteria, jakimi będzie się kierować przy ich wyborze.

Gdzie dokładnie dojdzie do zwolnień w Grupie Żywiec?

Choć informacja o zwolnieniach trafiła do urzędu pracy w Żywcu, co mogło sugerować, że cięcia dotkną głównie ten region, sytuacja wygląda inaczej. To kluczowa informacja dla mieszkańców i pracowników lokalnego browaru.

Jak ustaliło Radio Bielsko, planowana redukcja nie jest skoncentrowana w jednym miejscu. Liczba 61 pracowników przewidzianych do zwolnienia dotyczy wszystkich zakładów Grupy Żywiec w Polsce, a nie tylko browaru w Żywcu. To oznacza, że w samym mieście pracę może stracić co najwyżej kilka osób, a nie cała grupa. Wcześniej portal Zywiecinfo.pl podawał nawet, że zwolnienia w ogóle nie obejmą samego browaru w Żywcu, co byłoby uspokajającą wiadomością dla lokalnej społeczności. Mimo to, sytuacja pozostaje niepewna do czasu ogłoszenia finalnych decyzji przez spółkę.

Urząd pracy zaskoczony i próbuje ratować miejsca pracy

Reakcja urzędników z Żywca była jednoznaczna: nikt nie spodziewał się takich ruchów ze strony piwnego giganta. Brak jakichkolwiek wcześniejszych sygnałów o planowanej reorganizacji sprawił, że Powiatowy Urząd Pracy stanął przed faktem dokonanym. Teraz instytucja próbuje aktywnie włączyć się w proces, by zminimalizować jego negatywne skutki dla pracowników.

Obecnie trwają rozmowy między urzędem, przedstawicielami Grupy Żywiec oraz stroną społeczną, czyli najpewniej związkami zawodowymi. Celem jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań dla zwalnianych osób. Wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk potwierdził, że urząd analizuje przekazane przez spółkę kryteria doboru pracowników do zwolnienia. Teraz urzędnicy liczą na współpracę i mają nadzieję, że uda się ograniczyć skalę redukcji i uratować przynajmniej część miejsc pracy zagrożonych przez zwolnienia grupowe w Grupie Żywiec. Instytucja oczekuje też od firmy aktywnej pomocy w znalezieniu nowego zatrudnienia dla tych, którzy ostatecznie pożegnają się ze swoimi stanowiskami.

Gdzie jeszcze ludzie tracą pracę?

Niestety, informacja o planowanych cięciach w Grupie Żywiec to nie jedyna zła wiadomość dla lokalnego rynku pracy. Region zmaga się z problemem redukcji etatów już od jakiegoś czasu, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. To pokazuje, że kłopoty jednego z największych browarów w kraju wpisują się w szerszy, niepokojący trend.

Zaledwie miesiąc wcześniej, w październiku, pojawiła się informacja o zwolnieniach w zakładzie Hutchinson 2 w Żywcu. To francuski koncern i jeden z największych pracodawców przemysłowych w okolicy, specjalizujący się w produkcji części samochodowych. Firma ogłosiła, że z powodu trudnej sytuacji na rynku motoryzacyjnym musi zredukować zatrudnienie. Proces ten już się rozpoczął w listopadzie, a jego skutki będą odczuwalne przez wiele miesięcy.

Plan zwolnień w Hutchinson zakłada:

Etap 1: odejście 90 osób

Etap 2: odejście 50 osób

Etap 3: odejście 30 osób

Łącznie pracę straci tam nawet 170 pracowników, a cały proces ma zakończyć się w czerwcu 2027 roku. Jak wyjaśniali związkowcy, „powodem mają być zmniejszające się zamówienia, sytuacja na rynku motoryzacyjnym oraz zakończenie dotychczasowych projektów produkcyjnych i brak nowych". Sytuacja w Hutchinson sprawia, że kolejne zwolnienia w Żywcu w 2026 roku, tym razem w Grupie Żywiec, budzą jeszcze większy niepokój o stabilność i przyszłość lokalnego rynku pracy.

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