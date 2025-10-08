System kaucyjny ma charakter prośrodowiskowy i publiczny. Jego powodzenie zależy od zaufania konsumentów oraz odpowiedzialnej współpracy wszystkich stron – Ministerstwa Klimatu i Środowiska, operatorów systemu, producentów, handlu, a także podmiotów zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. Dlatego tak istotne jest, aby debata publiczna na jego temat opierała się na faktach, a nie na niezweryfikowanych spekulacjach.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami o osiąganiu rzekomych zysków z systemu kaucyjnego przez akcjonariuszy podmiotu reprezentującego, wyjaśniamy, że działalność Polskiego Systemu Kaucyjnego S.A. jest ściśle regulowana przepisami o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zezwoleniem na prowadzenie systemu kaucyjnego wydanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zgodnie z ustawą, PSK S.A. działa w formule not-for-profit. Oznacza to, że wszystkie uzyskane dochody mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację zadań związanych z prowadzeniem systemu kaucyjnego na rzecz swoich klientów. Przepisy jednoznacznie wykluczają możliwość wypłaty dywidendy akcjonariuszom, w tym przekazywania przychodów z nieodebranej kaucji.

Ustawa jasno stanowi, że operatorzy systemu kaucyjnego mogą być tworzeni wyłącznie przez wprowadzających produkty w opakowaniach objętych systemem lub przez reprezentujące ich związki pracodawców i izby gospodarcze, które odpowiadają za finansowanie systemu. Akcjonariusze PSK S.A. to duzi producenci napojów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. Aby sprostać obowiązkom w zakresie osiągania wymaganych poziomów selektywnego zbierania, powołali wspólny podmiot reprezentujący – PSK S.A. Koszty organizacji i funkcjonowania systemu kaucyjnego są bardzo wysokie. Pokrywane są one z opłat producenckich uiszczanych przez wszystkich producentów napojów w opakowaniach objętych systemem, w tym przez akcjonariuszy PSK S.A., oraz częściowo z nieodebranych kaucji, z przychodów ze sprzedaży surowców zebranych w ramach systemu.

W praktyce oznacza to, że akcjonariusze PSK S.A. ponoszą znaczące koszty funkcjonowania systemu wspólnie z innymi klientami spółki w zależności od ilości wprowadzonych przez siebie opakowań na rynek. Dodatkowo, akcjonariusze ponieśli już wysokie koszty przygotowania spółki do uruchomienia systemu, który będzie służył innym podmiotom rynkowym, nie tylko akcjonariuszom.

Sugestie, jakoby kwota nieodebranych kaucji miała trafiać do akcjonariuszy PSK S.A. są nieprawdziwe i szkodliwe. Tego rodzaju informacje mogą podważać zaufanie do całego systemu wśród jego uczestników i konsumentów, a tym samym negatywnie wpływać na jego sprawne funkcjonowanie. Nie służą one ani społeczeństwu, ani środowisku.