Carlsberg, dzięki decyzji urzędu marszałkowskiego, wyłączył swoje butelki z systemu kaucyjnego, powołując się na wysoką (92-94%) efektywność własnego systemu zbiórki.

Grupa Żywiec czeka na podobną decyzję, co może oznaczać, że również będzie kontynuować swój dotychczasowy system depozytowy, omijając nowy system kaucyjny.

Te działania browarów stawiają pod znakiem zapytania sens włączania butelek zwrotnych do ogólnopolskiego systemu kaucyjnego i mogą wpłynąć na jego efektywność.

Browary argumentują, że ich własne, dobrze rozwinięte systemy zbiórki butelek są bardziej efektywne i ekonomiczne niż włączenie ich do systemu kaucyjnego.

Browary kontra system kaucyjny – walka o butelki trwa

Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce od początku budziło kontrowersje, szczególnie wśród producentów piwa. Browary, takie jak Carlsberg i Grupa Żywiec, od samego początku sprzeciwiały się włączeniu szklanych butelek wielorazowego użytku do nowego systemu. Jak informuje "Rzeczpospolita", ich argumenty były jednak ignorowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Obecnie obowiązuje okres przejściowy. System kaucyjny wszedł w życie w październiku i dotyczy głównie puszek i butelek PET. Obowiązek włączenia butelek szklanych wielorazowego użytku przesunięto na styczeń 2026 r., dając firmom czas na znalezienie alternatywnych rozwiązań. I wygląda na to, że niektóre browary znalazły furtkę, korzystając z pomocy samorządów.

Carlsberg wyłącza butelki dzięki decyzji urzędu marszałkowskiego

"Rz" donosi, że Departament Opłat Środowiskowych mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w decyzji z 22 października uznał, że Carlsberg kwalifikuje się jako wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje bezpośrednio. Co to oznacza w praktyce?

Firma przekonała urząd, że sprzedaje swoje napoje w butelkach bezpośrednio do sieci handlowych i hurtowni, a następnie sama odbiera opróżnione butelki, np. przy okazji kolejnych dostaw. Kluczowym argumentem okazała się wysoka efektywność dotychczasowego systemu zbiórki Carlsberga. Firma twierdzi, że korzystając ze swojego kanału dystrybucji, odzyskuje z rynku 92-94 proc. butelek, co znacznie przekracza wymagany poziom 90 proc.

Grupa Żywiec czeka na swoją szansę

Carlsberg nie jest jedynym browarem, który próbuje obejść system kaucyjny. – Oczekujemy właśnie na wydanie interpretacji w tym zakresie przez Śląski Urząd Marszałkowski – powiedziała "Rz" Magdalena Brzezińska, dyrektorka ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec.

Podobnie jak Carlsberg, Grupa Żywiec uważa, że może kontynuować swój dotychczasowy system depozytowy i samodzielnie zbierać butelki, występując jako „wprowadzający napoje w opakowaniach bezpośrednio”.

Co to oznacza dla systemu kaucyjnego?

Decyzja dotycząca Carlsberga i oczekiwanie na podobną decyzję przez Grupę Żywiec stawiają pod znakiem zapytania sens włączania butelek zwrotnych do systemu kaucyjnego. Jeśli więcej browarów pójdzie w ich ślady, system może stać się mniej efektywny i bardziej skomplikowany.

Browary od początku argumentowały, że ich własne systemy zbiórki butelek są dobrze rozwinięte i efektywne. Włączenie ich do systemu kaucyjnego wiązałoby się z dodatkowymi kosztami i biurokracją, a także mogłoby zakłócić dotychczasowy obieg butelek. Podkreślają również, że wysoki poziom odzysku butelek, który osiągają, jest dowodem na to, że ich systemy działają sprawnie.

Przyszłość systemu kaucyjnego

Przyszłość systemu kaucyjnego w kontekście butelek zwrotnych stoi pod znakiem zapytania. Decyzje urzędów marszałkowskich mogą mieć kluczowe znaczenie dla jego kształtu i efektywności. Jeśli więcej firm uzyska możliwość wyłączenia się z systemu, może to wpłynąć na jego zasięg i skuteczność w osiąganiu celów środowiskowych.

Warto śledzić dalszy rozwój sytuacji i decyzje podejmowane przez kolejne urzędy marszałkowskie. To one zadecydują, czy system kaucyjny obejmie wszystkie butelki, czy też niektóre browary będą mogły funkcjonować poza nim, opierając się na własnych, sprawdzonych rozwiązaniach.

Mieszko Musiał - prezes Carlsberg Poland - Karpacz 2025