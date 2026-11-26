Narodowy Bank Polski zablokował obsługę płatności Trybunału Konstytucyjnego, wywołując kryzys finansowy w kluczowej instytucji państwowej.

W odpowiedzi premier Tusk uruchomił awaryjny plan, zlecając Bankowi Gospodarstwa Krajowego pilne zapewnienie finansowania TK, by uniknąć paraliżu.

Poznaj kulisy tej bezprecedensowej decyzji, jej konsekwencje dla Skarbu Państwa i dowiedz się, co naprawdę stoi za konfliktem o fundusze Trybunału.

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego przeniósł się na grunt finansowy. W czwartek, 26 listopada, rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że premier Donald Tusk zdecydował o zaangażowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego w zapewnienie finansowania TK. To odpowiedź na wcześniejszą decyzję Narodowego Banku Polskiego o wstrzymaniu przyjmowania zleceń płatniczych dotyczących rachunków Trybunału.

– Premier Donald Tusk wydał dyspozycję, by Bank Gospodarstwa Krajowego zapewniał finansowanie Trybunału Konstytucyjnego. Środki na ten cel zabezpieczy minister finansów. Państwo musi działać – poinformował Szłapka na platformie X.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zobowiązującą premiera i ministra finansów do podjęcia adekwatnych działań w celu ochrony interesów Skarbu Państwa, bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Kiedy prezes NBP próbuje paraliżować pracę legalnie działającego organu, nie można się temu bezczynnie przyglądać.— Adam Szłapka (@adamSzlapka) November 25, 2026

Decyzję premiera poprzedziło przyjęcie specjalnej uchwały Rady Ministrów, która została opublikowana w Monitorze Polskim w środę wieczorem i natychmiast weszła w życie.

Kto może dysponować pieniędzmi TK?

U źródeł problemów finansowych Trybunału Konstytucyjnego leży spór o to, kto jest uprawniony do reprezentowania tej instytucji i wydawania dyspozycji dotyczących zgromadzonych na jej rachunkach pieniędzy. 2 listopada Bogdan Święczkowski złożył w NBP oświadczenie wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania TK w relacjach z bankiem centralnym. Zaledwie cztery dni później do NBP wpłynęły kolejne dokumenty, podpisane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską. Wskazywały one inne osoby uprawnione do dysponowania pieniędzmi Trybunału.

Wobec sprzecznych dokumentów bank centralny zdecydował się wstrzymać przyjmowanie zleceń płatniczych. NBP zaznaczył jednocześnie, że nie ma kompetencji do rozstrzygania sporu o kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego. W praktyce problem nie polega więc na braku pieniędzy na rachunkach TK, lecz na niemożności swobodnego dysponowania zgromadzonymi tam środkami.

Rząd ostrzega przed stratami dla Skarbu Państwa

Konsekwencje blokady mogą wykraczać daleko poza bieżące rozliczenia Trybunału Konstytucyjnego. W opublikowanej w Monitorze Polskim uchwale Rada Ministrów wskazuje na ryzyko, że instytucja nie będzie w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych.

Brak możliwości dokonywania płatności może oznaczać problemy z pokrywaniem codziennych kosztów funkcjonowania instytucji, m.in. wynagrodzeń pracowników, opłat za media czy należności wobec dostawców usług.

Rząd zwraca również uwagę na możliwość powstania roszczeń odszkodowawczych związanych z ograniczeniem działalności TK. W ocenie Rady Ministrów sytuacja może narazić Skarb Państwa na poważne straty majątkowe.

Zamiast NBP państwowy bank rozwoju

Rozwiązaniem problemu ma być zaangażowanie Banku Gospodarstwa Krajowego – państwowego banku rozwoju, który uczestniczy w realizacji programów publicznych i obsłudze finansowej przedsięwzięć państwa.

Za zabezpieczenie pieniędzy niezbędnych do funkcjonowania Trybunału odpowiadać ma minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na razie w komunikacie rzecznika rządu nie podano jednak kwoty środków, które zostaną przeznaczone na ten cel, ani szczegółów technicznych uruchomienia finansowania. Decyzja Donalda Tuska ma umożliwić bieżące funkcjonowanie Trybunału, ale sama w sobie nie rozstrzyga sporu o to, kto ma prawo nim kierować.

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