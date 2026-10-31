Jedna pensja, a emerytury zupełnie inne

Ile będzie wynosić emerytura dzisiejszych 25-latków? To zależy przede wszystkim od wysokości zarobków, odprowadzanych składek i płci. Symulację dla Business Insider Polska przygotował Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek rady nadzorczej ZUS.

Ekspert przyjął, że wynagrodzenia będą rosły realnie o 1,5 proc. rocznie, a kapitał emerytalny na koncie w ZUS będzie waloryzowany w tempie 3 proc. rocznie. W obliczeniach uwzględniono również przeciętny kapitał początkowy dla danej grupy wiekowej. Trzeba jednak pamiętać, że symulacja nie uwzględnia wydłużania się życia Polaków. A to oznacza, że rzeczywiste emerytury mogą okazać się niższe.

Kobiety dostaną znacznie mniej. Różnica szokuje

Największym problemem jest różnica między wiekiem emerytalnym kobiet i mężczyzn. Kobiety mogą przejść na emeryturę już w wieku 60 lat, a mężczyźni dopiero po ukończeniu 65 lat. Panie krócej więc pracują i odprowadzają składki, a jednocześnie statystycznie dłużej pobierają świadczenie. W efekcie zgromadzony kapitał musi wystarczyć im na więcej miesięcy.

Jak duża jest różnica? Kobieta, która dziś jako 25-latka zarabia 8,5 tys. zł brutto, według symulacji może za 35 lat otrzymywać około 6 tys. zł emerytury brutto. Mężczyzna z identyczną pensją może liczyć na około 9 tys. zł. To aż o połowę więcej.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać 10 tys. zł z ZUS?

W przedstawionej symulacji mężczyzna zarabiający dziś 7 tys. zł brutto może otrzymywać w przyszłości około 10,4 tys. zł emerytury brutto. Przy pensji 8 tys. zł prognozowane świadczenie rośnie do niemal 11,9 tys. zł.

W przypadku kobiet wygląda to znacznie gorzej. Przy zarobkach na poziomie 7 tys. zł brutto prognozowana emerytura wynosi około 6,6 tys. zł, a przy 8 tys. zł – około 7,6 tys. zł.

Warto jednak pamiętać, że to prognozy, a nie gwarantowane kwoty przyszłych świadczeń. Mediana wynagrodzeń osób w wieku 25–34 lata wynosi około 6,5 tys. zł brutto. Oznacza to, że połowa pracowników z tej grupy zarabia mniej.

Praca bez składek może oznaczać problem na starość

Jest jeszcze jedna pułapka. Żeby odkładać kapitał na emeryturę w ZUS, trzeba opłacać składki. Osoby pracujące wyłącznie na umowach, od których nie są odprowadzane składki emerytalne, nie budują w ten sposób swojego kapitału w powszechnym systemie. Dlatego wybór formy zatrudnienia może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości.

250 zł miesięcznie może dać prawie 3 tys. zł dodatku

Eksperci radzą, by nie polegać wyłącznie na państwowej emeryturze. Można samodzielnie odkładać pieniądze w ramach tzw. trzeciego filaru, na przykład na IKE lub IKZE.

Radosław Sosna z Goldman Sachs TFI wyliczał, że mężczyzna, który zacznie w wieku 40 lat wpłacać na IKZE po 300 zł miesięcznie i będzie to robił do 65. roku życia, może zgromadzić około 179,4 tys. zł. Przy założeniu 5 proc. rocznej stopy zwrotu taka suma pozwoliłaby wypłacać przez 10 lat dodatkowo około 1345 zł miesięcznie.

Jeszcze większe kwoty można uzbierać, jeśli oszczędzanie zacznie się wcześniej. W przykładzie przedstawionym przez Business Insider Polska, 25-latni mężczyzna wpłacający co miesiąc 250 zł na IKZE może zgromadzić kapitał pozwalający na dodatkowe świadczenie w wysokości około 2870 zł miesięcznie.

Analitycy zaznaczają, że im wcześniej zaczniemy odkładać pieniądze, tym większą szansę mamy na spokojniejszą starość. Nawet niewielkie, ale regularne wpłaty mogą po latach zrobić ogromną różnicę.

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