Najnowsze prognozy waloryzacji emerytur na 2027 rok budzą niepokój – podwyżka może być niższa niż rok wcześniej, zwiastując mniejsze wsparcie dla seniorów.

Zamiast ubiegłorocznych 5,3 proc., seniorzy mogą spodziewać się zaledwie 4,68 proc., co dla najniższych świadczeń oznacza podwyżkę rzędu 93 zł brutto.

Sprawdź, jak ta zmiana wpłynie na Twoje świadczenie i czy prognozowana podwyżka wystarczy, by sprostać wciąż rosnącym kosztom życia

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego przynoszą niepokojący sygnał dla emerytów i rencistów. Z symulacji „Super Biznesu” wynika, że wskaźnik waloryzacji może wynieść 4,68 proc., podczas gdy w marcu 2026 r. świadczenia wzrosły o 5,3 proc. Oznaczałoby to mniejszą podwyżkę niż rok wcześniej. Najbardziej odczują ją osoby pobierające niskie emerytury, ponieważ przy procentowej waloryzacji kwota dodatkowych pieniędzy zależy od wysokości świadczenia.

Najniższa emerytura: tylko 93 zł podwyżki. Ile dostaną pozostali seniorzy?

Przy świadczeniu minimalnym wynoszącym 1978 zł brutto podwyżka według naszej symulacji sięgnęłaby 93 zł miesięcznie. Nowa emerytura wyniosłaby zatem 2071 zł brutto. Nieco większe kwoty pojawiają się przy wyższych świadczeniach. Emerytura wynosząca 2173 zł wzrosłaby do 2275 zł, czyli o 102 zł. Przy 2483 zł miesięcznie podwyżka wyniosłaby 116 zł, a nowa kwota świadczenia sięgnęłaby 2599 zł.

Osoby pobierające 3000 zł brutto mogłyby otrzymywać 3140 zł, natomiast przy emeryturze 3311 zł podwyżka wyniosłaby 155 zł. W praktyce oznacza to, że wielu seniorów otrzymałoby dodatkowo od kilkudziesięciu do nieco ponad stu złotych miesięcznie. Wszystkie kwoty są wartościami brutto.

Masz 4000 zł emerytury? Zobacz, jak zmieni się świadczenie

Znacznie większe podwyżki przypadłyby osobom z wyższymi emeryturami. Przy świadczeniu wynoszącym 3621 zł nowa kwota sięgnęłaby 3790 zł, czyli o 169 zł więcej. Emerytura w wysokości 3931 zł wzrosłaby do 4115 zł, a przy 4035 zł senior otrzymałby 4224 zł. Oznacza to odpowiednio 184 zł i 189 zł podwyżki.

Jeszcze wyraźniej różnicę widać przy świadczeniach przekraczających 5000 zł. Emerytura wynosząca 5173 zł wzrosłaby do 5415 zł, a przy 6208 zł nowa kwota sięgnęłaby 6499 zł brutto. W tym ostatnim przypadku podwyżka wyniosłaby aż 291 zł miesięcznie.

Szczegółowe wyliczenia dla poszczególnych wysokości emerytur przedstawiamy w galerii.

Skąd prognoza 4,68 proc.? Kluczowe są inflacja i wynagrodzenia

Przygotowując nową symulację, uwzględniliśmy dwa najnowsze odczyty GUS: październikową inflację na poziomie 3,5 proc. oraz wrześniowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 5,9 proc. rok do roku. Samo przeciętne wynagrodzenie wyniosło we wrześniu 9266,48 zł brutto. Dane te posłużyły nam do oszacowania możliwej skali przyszłej waloryzacji.

Ustawowy mechanizm podwyżek emerytur opiera się jednak na średniorocznej inflacji oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Dlatego pojedyncze miesięczne odczyty pozwalają jedynie obserwować kierunek zmian, a nie wyznaczyć ostateczny wskaźnik.

Kiedy ZUS podwyższy emerytury? Ostateczne kwoty mogą się zmienić

Przedstawione wyliczenia dotyczą waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2027 r. Wskaźnik 4,68 proc. jest szacunkiem redakcji „Super Biznesu”, a nie oficjalną prognozą ZUS ani ostateczną wysokością podwyżki. Do ustalenia ustawowego wskaźnika potrzebne będą pełne dane za 2026 r., w tym średnioroczna inflacja i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Ostateczna wysokość waloryzacji będzie znana na początku 2027 r.

Laury Biznesu 2026 - Aleś Bialacki