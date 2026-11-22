Z najnowszego raportu KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce”, opisanego przez „Puls Biznesu”, wynika, że w 2025 r. ponad 1,06 mln Polaków osiągnęło roczny dochód brutto wynoszący co najmniej 240 tys. zł. To o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i aż o 51 proc. więcej niż w 2023 r.

Autorzy raportu podzielili najlepiej zarabiających Polaków na trzy grupy:

Zamożni – dochody od 240 tys. do 600 tys. zł rocznie (20–50 tys. zł miesięcznie). Takich osób było ponad 859 tys.

– dochody od 240 tys. do 600 tys. zł rocznie (20–50 tys. zł miesięcznie). Takich osób było ponad 859 tys. Bogaci – dochody od 600 tys. zł do 1 mln zł rocznie (50–83 tys. zł miesięcznie). Do tej grupy zaliczono 118 tys. osób.

– dochody od 600 tys. zł do 1 mln zł rocznie (50–83 tys. zł miesięcznie). Do tej grupy zaliczono 118 tys. osób. Bardzo bogaci – dochody przekraczające 1 mln zł rocznie, czyli ponad 83 tys. zł miesięcznie. Było ich ponad 90 tys.

To kwoty brutto, a więc przed opodatkowaniem. Co istotne, zestawienie dotyczy osiąganych dochodów, a nie wartości zgromadzonego majątku. Osoba zarabiająca ponad milion złotych rocznie nie musi być milionerem w sensie majątkowym.

Ilu milionerów i miliarderów mieszka w Polsce?

Według danych przytoczonych przez KPMG pod koniec 2025 r. w Polsce mieszkało około 101 tys. milionerów dolarowych, czyli osób, których majątek przekraczał milion w amerykańskiej walucie. Ich liczba zwiększyła się w ciągu roku o 4 proc., a w ostatniej dekadzie rosła średnio o około 9 proc. rocznie.

Jeszcze szybciej powiększa się grupa najbogatszych. Ponad 3 tys. Polaków posiada już majątki przekraczające 30 mln dolarów. W ciągu pięciu lat ich liczba wzrosła o 109 proc. Był to najwyższy wzrost wśród 45 rynków objętych badaniem.

Prognozy wskazują, że do 2031 r. liczba takich osób może wzrosnąć o kolejne 63 proc. Z kolei liczba polskich miliarderów dolarowych ma zwiększyć się z 13 do 29. Mimo szybkiego wzrostu Polska nadal pozostaje daleko za najbogatszymi krajami Europy. W Niemczech jest około 2,65 mln milionerów dolarowych, we Francji 2,39 mln, a w znacznie mniejszej od Polski Szwajcarii – 944 tys.

Gdzie mieszkają najbogatsi Polacy?

Najwięcej osób o dochodach przekraczających 240 tys. zł rocznie mieszka na Mazowszu. W 2025 r. było ich tam 292 tys., czyli ponad jedna czwarta wszystkich zaliczanych przez KPMG do grupy zamożnych. Najmniej takich osób mieszkało w województwie opolskim – 16,6 tys.

Wśród najlepiej zarabiających zdecydowanie dominują mężczyźni. Stanowią 70 proc. tej grupy, podczas gdy kobiety odpowiadają za pozostałe 30 proc. Dysproporcja jest jeszcze większa wśród osób o najwyższych dochodach. Najliczniejszą grupą wiekową są przedstawiciele pokolenia X i millenialsi. Łącznie stanowią 83 proc. Polaków osiągających ponad 240 tys. zł rocznie.

Polacy mają coraz więcej oszczędności i inwestują

Rosną nie tylko zarobki, ale również wartość zgromadzonych pieniędzy. Według danych NBP przytoczonych w raporcie aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych osiągnęły w połowie 2026 r. wartość 4,2 bln zł, o 15,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej pieniędzy Polacy trzymają w bankach. Wartość depozytów wyniosła 1541 mld zł. Coraz większą popularnością cieszą się jednak inwestycje, których wartość wzrosła w ciągu roku o 24 proc., do 1110 mld zł.

Na koniec października w Polsce prowadzono już 3,16 mln rachunków maklerskich, o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. Nie oznacza to jednak, że wszyscy inwestorzy zarabiają równie dużo. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów za 2024 r., zaledwie 10 proc. podatników rozliczających dochody kapitałowe odpowiadało za ponad 92 proc. wykazanych dochodów z tego źródła.

Nie wszyscy bogacą się w takim samym tempie

Raport KPMG pokazuje również mniej optymistyczną stronę wzrostu zamożności. W latach 2020–2025 realny średni majątek przypadający na dorosłego Polaka zwiększył się o ponad 10 proc. Jednocześnie mediana majątku, czyli wartość dzieląca społeczeństwo na dwie równe części, spadła o około 10 proc. Oznacza to, że wzrost przeciętnego majątku nie przełożył się na poprawę sytuacji majątkowej wszystkich Polaków. Duże fortuny mogą podnosić średnią, nawet jeśli majątek osoby znajdującej się pośrodku zestawienia maleje.

Jednocześnie rośnie siła nabywcza polskich gospodarstw domowych. W 2025 r. rzeczywista konsumpcja indywidualna, uwzględniająca różnice cen między krajami, osiągnęła 88 proc. średniej unijnej. To o 3 punkty procentowe więcej niż rok wcześniej.

Zdaniem ekspertów KPMG w kolejnych latach na wzrost liczby zamożnych Polaków wpłynie również przekazywanie majątków i firm kolejnemu pokoleniu. Przedsiębiorcy, którzy budowali swoje fortuny po 1989 r., stopniowo zaczynają przekazywać je dzieciom i następcom.

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