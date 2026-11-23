Pułapka 14 dni. Twój prezent może zostać bez szansy na zwrot

Black Friday w 2026 roku przypada na 27 listopada. To data, którą wielu z nas ma zaznaczoną w kalendarzu jako idealny moment na zakup gwiazdkowych prezentów w niższych cenach. Niestety, wczesne zakupy niosą ze sobą ryzyko, o którym rzadko myślimy w ferworze walki o rabaty. Podstawowy, ustawowy termin na zwrot towaru zakupionego przez internet wynosi bowiem tylko 14 dni.

Kluczowe jest zrozumienie, od kiedy właściwie liczy się ten czas. Zgodnie z przepisami, zegarek zaczyna tykać w momencie fizycznego dostarczenia towaru do twoich rąk lub do osoby przez ciebie wskazanej. Jeśli zamówisz konsolę czy perfumy pod koniec listopada i odbierzesz paczkę z paczkomatu na początku grudnia, prawo do odstąpienia od umowy wygaśnie około połowy miesiąca. Oznacza to, że gdy obdarowana osoba odpakuje prezent 24 grudnia i uzna, że mu się nie podoba, na bezwarunkowy zwrot będzie już za późno.

Wiele osób mylnie sądzi, że termin liczy się od dnia złożenia zamówienia lub opłacenia koszyka. Choć w teorii daje to kilka dodatkowych dni przy opóźnieniach w wysyłce, to wciąż za mało, by bezpiecznie dotrwać do świąt. Jeśli kupujesz coś z dużym wyprzedzeniem, musisz mieć świadomość, że ustawowa ochrona konsumenta skończy się, zanim choinka w ogóle pojawi się w twoim domu.

Zakupy stacjonarne i galeria handlowa – tu decyduje dobra wola

Często zakładamy, że zasady zwrotów w galeriach handlowych są takie same jak w sieci. To jeden z najpopularniejszych mitów konsumenckich, który może kosztować sporo nerwów. Jak przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sklepy stacjonarne nie mają żadnego ustawowego obowiązku przyjmowania zwrotów pełnowartościowego towaru. Jeśli rzecz nie ma wad, a ty po prostu zmienisz zdanie, sprzedawca może odmówić oddania pieniędzy.

Decyzja o tym, czy sklep przyjmie nietrafiony sweter lub za małe buty, zależy wyłącznie od polityki i dobrej woli konkretnej sieci handlowej. Niektóre marki pozwalają na zwrot gotówki, inne oferują jedynie wymianę na inny model lub zwrot środków na kartę podarunkową. Przed podejściem do kasy warto więc zapytać sprzedawcę o specjalne, świąteczne ustalenia. Wiele dużych marek w okresie przedświątecznym dobrowolnie wydłuża czas na zwrot do stycznia, aby zachęcić klientów do wcześniejszych zakupów.

Warto pamiętać, że brak odgórnych przepisów dotyczących sklepów stacjonarnych sprawia, że każda placówka może mieć inne zasady. To, że w jednym salonie odzieżowym oddasz towar bez problemu, nie oznacza, że sklep z elektroniką obok zachowa się tak samo. Zawsze zachowuj paragon, bo bez niego nawet najbardziej liberalna polityka zwrotów nie pomoże ci w odzyskaniu pieniędzy po świętach.

Jak bezpiecznie kupować na zapas? Szukaj wydłużonych zwrotów

Jeśli planujesz zakupy na Black Friday z myślą o Bożym Narodzeniu, twoim najlepszym sprzymierzeńcem są sklepy oferujące wydłużone prawo do zwrotu. Wiele popularnych e-sklepów, chcąc przyciągnąć klientów, dobrowolnie oferuje 30, 60, a nawet 100 dni na oddanie towaru. To jedyny sposób, by mieć pewność, że jeśli upominek okaże się nietrafiony, bez problemu odeślesz go w poświąteczny poniedziałek.

Trzeba jednak uważać na istotną różnicę w zasadach. O ile w ciągu pierwszych 14 dni ustawowego zwrotu masz prawo przetestować produkt, o tyle przy zwrotach wydłużonych regulaminy bywają bardziej restrykcyjne. Sklepy często wymagają, aby produkt był w nienaruszonym stanie, posiadał wszystkie metki i oryginalne, zapieczętowane opakowanie. Rozpakowanie niektórych produktów, jak gry komputerowe, filmy czy artykuły higieniczne, całkowicie blokuje możliwość zwrotu nawet w tym podstawowym terminie.

Praktyczną wskazówką dla łowców okazji jest skrupulatne archiwizowanie dowodów zakupu. W przypadku zamówień internetowych najlepiej założyć osobny folder w skrzynce e-mail na faktury i potwierdzenia. Przy zakupach stacjonarnych warto zrobić zdjęcie paragonu, bo termiczny papier potrafi wyblaknąć w ciągu kilku tygodni. Dzięki temu twoje pieniądze będą bezpieczne, a ty unikniesz niepotrzebnego stresu pod koniec grudnia.