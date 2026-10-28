Koniec 14. emerytury! ZUS podjął decyzję i informuje seniorów

ZUS zakończył wypłatę czternastych emerytur w 2026 roku, przekazując ponad 9,2 mld zł brutto do ponad 6,1 miliona emerytów i rencistów.

Pełna kwota świadczenia, wynosząca 1978,49 zł brutto, przysługiwała osobom, których emerytura podstawowa nie przekraczała 2900 zł brutto.

Dla świadczeń powyżej 2900 zł brutto zastosowano zasadę „złotówka za złotówkę”, pomniejszając czternastkę o każdą złotówkę przekroczenia progu.

Osoby z emeryturą przekraczającą 4828,49 zł brutto lub z zawieszonym prawem do świadczenia nie otrzymały czternastej emerytury.

Wielka operacja finansowa dobiegła końca. Jak informuje prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zbigniew Derdziuk do ponad 6,1 miliona emerytów i rencistów trafiły już decyzje o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. czternastej emerytury. Dokumenty te zawierają szczegółową informację o kwocie, jaka została wypłacona. Cały proces przebiegł automatycznie, co oznacza, że nikt nie musiał składać żadnych dodatkowych wniosków, aby otrzymać pieniądze. Łączna wartość przyznanych w 2026 roku czternastek wyniosła przeszło 9,2 mld zł brutto, a pieniądze trafiły do emerytów i rencistów razem z ich podstawowymi świadczeniami.

Ile wyniosła czternasta emerytura 2026 i kto dostał pełną kwotę?

Najważniejsza informacja dla wielu świadczeniobiorców dotyczy oczywiście wysokości przelewu. W 2026 roku maksymalna kwota czternastki była równa minimalnej emeryturze i wynosiła 1978,49 zł brutto. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy otrzymał świadczenie w tej wysokości.

Pełna kwota czternastej emerytury w 2026 roku wynosiła 1978,49 zł brutto i trafiła do osób, których emerytura lub renta nie przekraczała 2900 zł brutto. To kluczowy próg, od którego zależała ostateczna wysokość dodatkowego wsparcia. Warto dodać, że wszystkie wypłaty zostały zrealizowane we wrześniu, w standardowych terminach płatności: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymały pieniądze najpóźniej do 1 października.

Mniejsza czternastka? Tak działa zasada „złotówka za złotówkę”

Co w sytuacji, gdy czyjaś emerytura lub renta była wyższa niż wspomniane 2900 zł brutto? W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zastosował mechanizm pomniejszania świadczenia, znany jako zasada „złotówka za złotówkę”.

Mówiąc prościej: kwota czternastki była obniżana dokładnie o taką sumę, o jaką podstawowe świadczenie przekraczało próg 2900 zł. Przy świadczeniach wyższych niż 2900 zł brutto obowiązywała zasada „złotówka za złotówkę”, która zmniejszała wysokość czternastki. W praktyce wygląda to tak: jeśli emerytura wynosiła 3000 zł (czyli o 100 zł więcej niż próg), czternastka była pomniejszana o 100 zł i wynosiła 1878,49 zł brutto.

Kto nie dostał czternastej emerytury w 2026 roku?

Zasada pomniejszania świadczenia miała jednak swój limit. Ustawodawca przewidział, że jeśli wyliczona kwota czternastki byłaby niższa niż 50 zł, to wypłata w ogóle nie zostanie zrealizowana. W praktyce czternastki nie otrzymały osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto.

Skąd ta kwota? To prosta matematyka: jeśli od pełnej czternastki (1978,49 zł) odejmiemy kwotę przekroczenia progu (1928,49 zł), zostaje nam minimalna kwota wypłaty, czyli 50 zł. Oznacza to, że emerytura w wysokości 4828,49 zł (2900 zł + 1928,49 zł) była ostatnią, która uprawniała do otrzymania minimalnej czternastki. Dodatkowego świadczenia nie dostały także osoby, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty miały zawieszone prawo do emerytury lub renty.

Złoty Laur 2026 - Osobowość 35-lecia - prof. Leszek Balcerowicz