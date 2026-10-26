ZUS może przeliczyć świadczenie

Wielu emerytów nie zdaje sobie sprawy, że wysokość ich świadczenia może się zmienić. Jeśli po przyznaniu emerytury senior odnajdzie stare dokumenty dotyczące zatrudnienia lub wynagrodzenia, może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ponowne obliczenie świadczenia.

Znaczenie mogą mieć również składki odprowadzane po przejściu na emeryturę oraz dokumenty, które pozwolą uzupełnić dane dotyczące kapitału początkowego.

Nie oznacza to jednak, że każdy wniosek zakończy się podwyżką. ZUS sprawdza indywidualnie, czy przedstawione dokumenty i nowe informacje rzeczywiście pozwalają obliczyć wyższe świadczenie.

Stare dokumenty mogą być na wagę złota

Warto przejrzeć domowe archiwum. Stare świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach czy dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia mogą okazać się bardzo ważne.

Jeżeli przy ustalaniu emerytury ZUS nie uwzględnił części stażu pracy lub zarobków, a senior ma teraz dowody potwierdzające te informacje, może to stanowić podstawę do ponownego przeliczenia świadczenia.

Wiele zależy też od tego, na jakich zasadach przyznano emeryturę. Przy świadczeniach obliczanych według starych reguł istotne mogą być przede wszystkim staż pracy i wysokość wynagrodzenia. W przypadku emerytur ustalanych według nowych zasad znaczenie mogą mieć dodatkowe składki oraz informacje wpływające na kapitał początkowy

ERPO. Ten formularz trzeba znać

Senior, który chce wystąpić o ponowne obliczenie emerytury lub renty, powinien sprawdzić, czy w jego przypadku właściwy będzie formularz ERPO.

Druk można znaleźć na stronie internetowej ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające przeliczenie, jeśli zakład nie ma ich już w swoich aktach.

Mogą to być między innymi świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu oraz dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia. Przed złożeniem wniosku warto upewnić się, że dotyczą one okresów lub zarobków, które mogą wpłynąć na wysokość świadczenia.

Czy ZUS może obniżyć emeryturę?

Seniorzy mogą się obawiać, że ponowne obliczenie świadczenia przyniesie niekorzystny wynik. W przypadku przeliczenia na wniosek ERPO, jeśli nowe wyliczenie okaże się niższe, ZUS co do zasady pozostawia emeryturę lub rentę w dotychczasowej wysokości.

Nie należy jednak zakładać, że każda osoba, która złoży wniosek, otrzyma dodatkowe pieniądze. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego i dokumentów, którymi dysponuje.

Warto więc sprawdzić swoje dokumenty i ustalić, czy istnieją podstawy do ponownego przeliczenia świadczenia. Dla części seniorów może to być szansa na wyższą emeryturę.

Złoty Laur 2026 - Hubert Biskupski