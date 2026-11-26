Rada powiatu mławskiego apeluje o pomoc

W środę 25 listopada radni powiatu mławskiego jednogłośnie przyjęli apel do władz państwowych o podjęcie pilnych działań w związku z planowanymi zwolnieniami w czterech zakładach branży elektronicznej. Stanowisko skierowano m.in. do premiera, właściwych ministrów, wojewody mazowieckiego, marszałka województwa oraz parlamentarzystów z regionu.

Jak informuje PAP, z inicjatywą wystąpił starosta mławski Witold Okumski, który ocenił, że powiat „stanął w obliczu jednego z najpoważniejszych kryzysów na lokalnym rynku pracy od wielu lat”.

Jest to sytuacja bez precedensu, niezwykle poważna, która wymaga podjęcia pilnych działań – podkreślił.

Starosta ostrzegł, że konsekwencje redukcji zatrudnienia mogą dotknąć nie tylko pracowników czterech przedsiębiorstw, ale również firmy współpracujące z nimi, między innymi z branży transportowej. Zagrożona może zostać stabilność ekonomiczna wielu rodzin oraz dalszy rozwój gospodarczy północnego Mazowsza.

Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której ciężar konsekwencji restrukturyzacji największych zakładów pracy zostanie przeniesiony wyłącznie na pracowników, lokalnych przedsiębiorców i samorządy – oświadczył starosta.

Samorząd chce specjalnego programu pomocy

Zdaniem władz powiatu skala planowanych zwolnień przekracza możliwości finansowe i organizacyjne lokalnych samorządów, dlatego konieczna jest skoordynowana reakcja państwa. W przyjętym apelu radni domagają się uruchomienia specjalnego programu aktywizacji zawodowej dla osób tracących zatrudnienie oraz przekazania dodatkowych pieniędzy z Funduszu Pracy do Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.

Postulują również wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą, przyciąganie nowych inwestorów i utworzenie alternatywnych miejsc pracy. Proponują zorganizowanie spotkania przedstawicieli rządu, parlamentarzystów, samorządów i instytucji rynku pracy, podczas którego miałyby zostać wypracowane konkretne rozwiązania.

Oczekują także objęcia powiatu mławskiego „szczególnym programem wsparcia gospodarczego i zatrudnieniowego”.

Wipasz chce zatrudniać pracowników LG. Zapowiada 500 etatów

Pojawiła się jednak szansa na znalezienie zatrudnienia przez część zwalnianych osób. Władze powiatu rozpoczęły rozmowy z firmą Wipasz, jednym z najważniejszych przedsiębiorstw rolno-spożywczych działających w regionie. Jak podaje PAP, efektem rozmów jest deklaracja możliwości zatrudnienia osób zwalnianych z LG Electronics. Część pracowników może wymagać przekwalifikowania przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy.

W obliczu tego dramatu, jaki jest, to jest dobra informacja, ponieważ jest to perspektywa utrzymania miejsca pracy, utrzymania swoich dochodów, utrzymania swojej rodziny – powiedział Okumski.

Starosta podkreślił również, że w planach Wipaszu jest uruchomienie nowej inwestycji, dzięki której do końca 2028 r. firma będzie mogła zatrudnić dodatkowe 500 osób. Nie wiadomo jednak jeszcze, ilu pracowników zwalnianych z zakładów elektronicznych będzie mogło znaleźć zatrudnienie w Wipaszu w najbliższym czasie.

Cztery firmy zapowiedziały zwolnienie 759 osób

Problemy mławskiego przemysłu zaczęły się od zapowiedzi ograniczenia zatrudnienia w LG Electronics. Koreański koncern zamierza zwolnić 460 osób w związku z trwałym ograniczeniem liczby linii produkujących telewizory. Nie oznacza to jednak zamknięcia fabryki, która ma nadal produkować w Mławie telewizory i radia samochodowe.

Zwolnienia zapowiedziały również trzy inne przedsiębiorstwa. Top Run Poland zamierza zakończyć działalność w Mławie i zwolnić 131 pracowników, Heesung Electronics Poland planuje wygaszenie produkcji i redukcję 88 etatów, natomiast Curtis Evoplast chce rozwiązać umowy z 80 osobami.

Redukcje mają być realizowane od końca 2026 r. do wiosny 2027 r. Ostateczna liczba zwolnionych może się jeszcze zmienić.

Dla Mławy to szczególnie poważny problem. Miasto liczy niespełna 29 tys. mieszkańców, a cały powiat około 68 tys. Według danych z września 2026 r. w powiecie zarejestrowanych było 1863 bezrobotnych. Planowane zwolnienia obejmują więc liczbę osób odpowiadającą około 40 proc. dotychczasowej liczby.

Mława przez lata rozwijała się dzięki LG

Produkcja elektroniki od ponad ćwierć wieku jest jednym z filarów miejscowej gospodarki. W 1999 r. LG przejęło mławską fabrykę telewizorów Curtis Electronics, a w kolejnych latach znacząco rozbudowało zakład. Wokół koreańskiego koncernu powstała sieć firm produkujących podzespoły, elementy obudów i świadczących usługi logistyczne.

Według opracowania Powiatowego Urzędu Pracy z 2024 r. w lokalnych zakładach branży elektronicznej pracowało około 6 tys. osób, w tym ponad 3 tys. cudzoziemców. Urząd oceniał wówczas zatrudnienie jako stabilne i wskazywał nawet na jego wzrost.

Dwa lata później cztery firmy zapowiedziały zwolnienia grupowe. Najbliższe miesiące pokażą, ilu pracowników rzeczywiście straci zatrudnienie i czy nowe inwestycje pozwolą zastąpić przynajmniej część likwidowanych miejsc pracy.

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