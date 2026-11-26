Zielone światło od rządu USA. Na co dokładnie zgodziła się komisja?

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) dała zielone światło firmie SpaceX na realizację projektu, który do tej pory brzmiał jak science fiction. Chodzi o zgodę na umieszczenie na orbicie okołoziemskiej miliona satelitów. Nie będą to jednak kolejne urządzenia do przesyłania internetu. Ich zadaniem będzie stworzenie czegoś zupełnie nowego: sieci potężnych centrów danych, które będą krążyć nad naszymi głowami.

O wadze tej decyzji najlepiej świadczą słowa samego przewodniczącego komisji.

Dziś, po raz pierwszy w historii, FCC zatwierdziła wniosek SpaceX o umieszczenie na orbicie miliona satelitów, które stworzą centra danych w przestrzeni kosmicznej.

– napisał na platformie X przewodniczący FCC, Brendan Carr.

Mówiąc prościej, SpaceX ma oficjalną zgodę na budowę infrastruktury dla sztucznej inteligencji w kosmosie. Nowe satelity będą odpowiedzialne za zdalne przesyłanie danych, nawigację i śledzenie obiektów. Co ważne, będą też w stałej komunikacji z innymi satelitami, w tym z tymi, które już dziś tworzą globalną sieć internetową Starlink.

Dlaczego SpaceX buduje centra danych w kosmosie?

Pomysł, by budować cokolwiek w kosmosie, wydaje się absurdalnie drogi i skomplikowany. Dlaczego więc Elon Musk chce wysłać na orbitę aż milion satelitów, które będą pełnić rolę centrów danych?

Odpowiedź jest prosta i składa się z dwóch liter: AI. Sztuczna inteligencja rozwija się w zawrotnym tempie, ale ma gigantyczny apetyt na moc obliczeniową. Potrzebuje potężnych komputerów i ogromnych ilości prądu. Już teraz budowane na Ziemi centra danych ledwo nadążają z zaspokojeniem tych potrzeb. SpaceX widzi w tym problem, ale i szansę. W dokumentacji złożonej przed planowanym wejściem na giełdę firma wprost stwierdziła, że orbitalne centra danych mają zaspokoić gwałtownie rosnące zapotrzebowanie sektora sztucznej inteligencji (AI) na moc obliczeniową.

Plan zakłada, że kosmiczne centra danych będą zasilane energią słoneczną. W przestrzeni kosmicznej dostęp do słońca jest stały i niezakłócony przez chmury czy noc. Dzięki temu satelity mogą generować energię znacznie wydajniej niż jakiekolwiek instalacje na Ziemi. To rozwiązuje największy problem tradycyjnych centrów danych – gigantyczne rachunki za prąd i obciążenie dla sieci energetycznych.

Kosmiczna alternatywa dla problemów na Ziemi

Budowa tradycyjnych, naziemnych centrów danych coraz częściej przypomina drogę przez mękę. W Stanach Zjednoczonych plany stawiania kolejnych tysięcy takich obiektów napotykają na potężny opór. Ludzie po prostu nie chcą ich w swoim sąsiedztwie. Boją się, że ogromne serwerownie zmienią na zawsze charakter ich miast i miasteczek.

Chodzi o trzy rzeczy: hałas, wodę i prąd. Centra danych to gigantyczne hale wypełnione pracującymi non-stop serwerami, które muszą być chłodzone. Generują więc uciążliwy, stały szum i zużywają astronomiczne ilości energii elektrycznej oraz wody do systemów chłodzenia. W listopadowych wyborach w USA mieszkańcy wielu regionów opowiedzieli się za inicjatywami, które skutecznie blokują lub ograniczają budowę nowej infrastruktury tego typu.

W tym kontekście plan Elona Muska nabiera zupełnie nowego sensu. SpaceX proponuje rozwiązanie, które omija te wszystkie problemy, a raczej – przenosi je w kosmos. Zamiast walczyć z lokalnymi społecznościami i regulacjami, firma chce umieścić swoje serwery na orbicie. Tam nie będą nikomu przeszkadzać. Nie będą generować hałasu słyszalnego na Ziemi ani zużywać cennych zasobów wody. Całą potrzebną energię pozyskają prosto ze Słońca. To sprytne obejście problemu, które jednocześnie otwiera zupełnie nowy rozdział w eksploracji kosmosu dla celów komercyjnych.

Start rewolucji AI w kosmosie. Kiedy pierwsze satelity trafią na orbitę?

Zgoda Federalnej Komisji Łączności to kamień milowy, ale wciąż mówimy o planach. Kiedy więc ta kosmiczna rewolucja faktycznie się rozpocznie? Elon Musk i jego firma podali już konkretną, choć odległą datę.

Informacje na ten temat pojawiły się w dokumentach, które SpaceX złożyło w związku z planowanym wejściem na giełdę. To właśnie tam firma uchyliła rąbka tajemnicy i określiła harmonogram swojego ambitnego projektu. Zgodnie z tymi zapowiedziami, wszystko ma się zacząć za kilka lat.

Start wynoszenia na orbitę pierwszych satelitów obliczeniowych dla sztucznej inteligencji firma SpaceX zaplanowała już na 2028 rok. To właśnie wtedy pierwsze elementy tej gigantycznej, orbitalnej układanki mają zacząć trafiać w przestrzeń kosmiczną. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka lat nad naszymi głowami zacznie powstawać zupełnie nowa infrastruktura, która może na zawsze zmienić przyszłość sztucznej inteligencji i rozwiązać jeden z jej największych problemów na Ziemi.

Biedrzycka Expressem | 2026 11 25