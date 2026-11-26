Ceny hurtowe paliw na 26.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Czwartkowa sesja przyniosła dynamiczne, ujemne korekty w cennikach wszystkich największych operatorów w Polsce. Sytuacja na rynku hurtowym pozostaje przyjazna dla kupujących, z kontynuacją trendu zniżkowego zapoczątkowanego w połowie miesiąca, co jest szczególnie widoczne w notowaniach oleju napędowego.

Orlen: Pb95 – 5076 zł/m³, Pb98 – 5691 zł/m³, ON – 6293 zł/m³

Pb95 – 5076 zł/m³, Pb98 – 5691 zł/m³, ON – 6293 zł/m³ Aramco: Pb95 – 5075 zł/m³, Pb98 – 5690 zł/m³, ON – 6295 zł/m³

Pb95 – 5075 zł/m³, Pb98 – 5690 zł/m³, ON – 6295 zł/m³ BP Europa: Pb95 – 5076 zł/m³, Pb98 – 5691 zł/m³, ON – 6293 zł/m³

Analizując aktualne oferty, najtańszą benzynę Pb95 oraz Pb98 znajdziemy na terminalach firmy Aramco, która wyceniła te paliwa na odpowiednio 5075 zł/m³ i 5690 zł/m³ (o 1 zł na metrze sześc. taniej od konkurentów). Z kolei najtańszy olej napędowy (ON) oferują dzisiaj wspólnie Orlen i BP Europa ze zrównaną stawką na poziomie 6293 zł/m³.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Porównując bieżące cenniki z notowaniami ze środy (25 listopada), obserwujemy rynkową jedność w obniżaniu marż i wycen. W przypadku oleju napędowego liderami cięć są Orlen oraz BP Europa, które zredukowały hurtowe ceny paliwa dieslowskiego o równe 30 zł/m³. Aramco ustaliło cennik niżej o 29 zł/m³ w ujęciu dobowym.

W segmencie benzyn korekty są bardziej powściągliwe, ale wciąż korzystne z perspektywy rynku detalicznego. Orlen i BP Europa obniżyły ceny popularnej 95-tki o 13 zł/m³ oraz Pb98 o 11 zł/m³. Z kolei Saudi Aramco ścięło ceny obu wariantów benzyn o równe 12 zł/m³.

Co istotne, obecne poziomy to pokłosie konsekwentnego i bardzo silnego trendu spadkowego w ciągu ostatniego tygodnia. Zestawiając najnowsze notowania ze stawkami z minionej soboty (21 listopada), hurtowa cena diesla w PKN Orlen stopniała już o potężne 181 zł na każdym metrze sześciennym. W tym samym czasie benzyna Pb95 potaniała u narodowego giganta o 84 zł/m³.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Bieżące obniżki, choć mocno pożądane przez rynek, są w znacznym stopniu blokowane przez sytuację na rynkach makroekonomicznych i geopolitykę. Ropa naftowa Brent po 22-procentowej zniżce w ubiegłym miesiącu stabilizuje się na wysokim poziomie ok. 90,70 USD za baryłkę. W ujęciu od początku roku surowiec jest wciąż droższy o blisko 49%, co wiąże się z premią za ryzyko niegasnącego konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz obawami o szlaki żeglugowe w cieśninie Ormuz i na Morzu Czerwonym. Z drugiej strony, globalna podaż ropy w ostatnich tygodniach wreszcie zaczęła rosnąć, skutecznie równoważąc niepokój rynków. Obecnie inwestorzy przyjmują postawę wyczekującą – o ewentualnej nadpodaży i głębszych obniżkach zadecyduje niedzielne (29 listopada) spotkanie państw zrzeszonych w kartelu OPEC+.

Kluczowym obciążeniem dla polskich rafinerii w procesie ustalania ostatecznych cen na pylonach pozostaje waluta. Kurs dolara amerykańskiego na poziomie 4,07 PLN oznacza osłabienie polskiego złotego o ponad 13% względem początku roku. Jastrzębia retoryka Fed sprawia, że silny dolar skutecznie neutralizuje korzyści wynikające z jakichkolwiek korekt cen samej ropy Brent. Ponadto rynkowi analitycy, chociażby z Reflexu czy e-petrol, przypominają o wygasających wraz z końcem grudnia 2026 roku osłonach regulacyjnych i obniżonych podatkach. Jeśli globalna podaż nie wzrośnie drastycznie po weekendowej decyzji OPEC+, w najbliższych dniach możemy spodziewać się przejścia wyceny benzyny do trendu bocznego, z symbolicznym wręcz marginesem do obniżek na dieslu.

Pamiętając, że wahania hurtowe potrzebują od kilku do kilkunastu dni na przebicie się do detalu – dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.

Treść stworzona przy użyciu AI.