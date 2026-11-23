Skala gigantycznej afery z fałszywymi certyfikatami COVID-19 ujawnia, jak tysiące osób omijały restrykcje pandemiczne.

Ponad 500 podejrzanych, w tym medycy i żołnierze, czerpało zyski z fikcyjnych szczepień, zarabiając fortuny na nielegalnym procederze.

Sprawdź, jakie konsekwencje grożą zarówno organizatorom, jak i tym, którzy kupili fałszywe dokumenty, w tej ogólnopolskiej sprawie.

Pandemia COVID-19 przyniosła nie tylko obostrzenia i obowiązek okazywania certyfikatów w wielu sytuacjach, ale również nielegalny handel zaświadczeniami o szczepieniach. Jak opisuje Onet.pl, w latach 2021–2022 działały grupy, które za pieniądze załatwiały wpisy potwierdzające przyjęcie szczepionki, choć w rzeczywistości do szczepienia nie dochodziło.

Klient nie musiał nawet pojawiać się w punkcie szczepień. Przekazywał pośrednikowi numer PESEL, płacił zazwyczaj od 1000 do 1500 zł i czekał na dokument. Osoby mające dostęp do systemu wprowadzały fikcyjne informacje, dzięki którym można było uzyskać certyfikat na COVID-19.

Taki dokument był w czasie pandemii szczególnie pożądany. Ułatwiał podróżowanie i korzystanie z miejsc, w których obowiązywały ograniczenia dla osób bez potwierdzenia szczepienia. Niektórzy byli więc gotowi zapłacić niemałe pieniądze za sam wpis w systemie.

Ponad 500 osób podejrzanych lub oskarżonych

Skala sprawy jest ogromna. Według informacji przekazanych przez Onet w połowie 2026 roku ponad 500 osób w całej Polsce miało status podejrzanych lub oskarżonych. Wśród uczestników procederu mieli znajdować się przedstawiciele zawodów medycznych, przedsiębiorcy, pośrednicy, a także zawodowi żołnierze.

Jedną z kluczowych postaci śledztwa jest Marta Cz., doktor nauk medycznych związana wcześniej z lubelskimi uczelniami. Prokuratura zarzuca jej kierowanie grupą zajmującą się wystawianiem fikcyjnych potwierdzeń szczepień. Kobieta usłyszała ponad 500 zarzutów.

Śledczy ustalili, że w dwóch przychodniach w Lublinie mogło dojść do tysięcy nierzetelnych wpisów. Pieniądze od klientów były następnie dzielone między osoby uczestniczące w procederze. W sprawie pojawia się także pracownik pogotowia Bartłomiej K. Według jego wyjaśnień sam miał dokonać około 300 fikcyjnych wpisów, zarabiając na tym nawet 200 tys. zł.

Na fałszywych certyfikatach zarabiali fortunę. Pieniądze zamieniali na złoto

Nielegalny handel certyfikatami okazał się dla części uczestników wyjątkowo dochodowym interesem. W czerwcu 2023 roku policja poinformowała o rozbiciu trzech zorganizowanych grup przestępczych działających m.in. w Lublinie, Warszawie i Zamościu. Funkcjonariusze zabezpieczyli wówczas mienie warte ponad 3,2 mln zł. Jedna z pośredniczek, prowadząca sklep odzieżowy w Lublinie, przyznała, że pomogła około stu osobom zdobyć fikcyjne potwierdzenia szczepień. Według jej zeznań zarobiła na tym od 20 do 30 tys. zł. Część pieniędzy przeznaczyła na zakup złota. Śledczym przekazała pięć sztabek, a kolejne miały zostać dostarczone przez jej syna.

Policjanci prowadzili działania pod kryptonimem „Igła”. Korzystali m.in. z podsłuchów, dzięki którym poznali sposób komunikowania się uczestników procederu. W rozmowach zamiast szczepień pojawiały się określenia takie jak „zabieg”, „kroplówka” czy „wlewy witaminowe”.

Zapłacili za certyfikat COVID-19. Czy również grozi im kara?

W aferze nie chodzi wyłącznie o osoby, które wprowadzały fikcyjne dane do systemu. Śledczy badają także odpowiedzialność pośredników i klientów płacących za zaświadczenia. Prokuratura Regionalna w Szczecinie nie zakończyła jeszcze postępowania. Ostateczna liczba nierzetelnych wpisów i osób objętych zarzutami może się więc zwiększyć.

Co istotne, osoby, które wręczyły pieniądze za fikcyjny certyfikat, w określonych sytuacjach mogą uniknąć odpowiedzialności za przekupstwo. Przepisy przewidują możliwość skorzystania z klauzuli niekaralności, jeśli sprawca sam zawiadomi organy ścigania o wręczeniu korzyści i ujawni wszystkie istotne okoliczności, zanim służby dowiedzą się o przestępstwie. Nie oznacza to jednak automatycznego uniknięcia odpowiedzialności za wszystkie ewentualne czyny.

Każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny prawnej. Sprawa pokazuje, jak łatwo dostęp do państwowego systemu potwierdzającego szczepienia mógł zostać wykorzystany do nielegalnego zarabiania pieniędzy. A choć od pandemii minęło już kilka lat, dla wielu uczestników procederu konsekwencje mogą dopiero nadejść.

Laury Biznesu 2026 - Aleś Bialacki